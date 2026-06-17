Ressources Falco annonce la mise à jour de l’étude de faisabilité à l’égard du projet Horne 5, prévoyant une VAN 5 % après impôt de 3,35 milliards de dollars canadiens, un TRI de 28,2 % et des flux de trésorerie de 6,4 milliards de dollars canadiens à un prix de 3 600 $ US par once d’or selon le scénario de base

(Toutes les valeurs monétaires sont libellées en dollars canadiens ($) à moins d’indication contraire)

MONTRÉAL, 17 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée (TSX-V : FPC) (« Falco » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer les résultats de la mise à jour de l’étude de faisabilité (l’« étude de faisabilité de 2026 » ou l’« EF de 2026 »), préparée conformément au Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 ») sur le projet aurifère Horne 5 (le « projet Horne 5 » ou le « projet »), détenu en propriété exclusive par la Société et situé à Rouyn-Noranda, au Québec (Canada).

FAITS SAILLANTS

Rendements robustes selon le scénario de base comportant une VAN 5 % après impôt de 3,35 milliards de dollars (augmentation de 244 % par rapport à l’EF de 2021), un TRI après impôt sans levier financier de 28,2 % et une période de recouvrement après impôt de 3,3 ans;

comportant une VAN après impôt de 3,35 milliards de dollars (augmentation de 244 % par rapport à l’EF de 2021), un TRI après impôt sans levier financier de 28,2 % et une période de recouvrement après impôt de 3,3 ans; Selon le scénario fondé sur les prix au comptant , la VAN 5 % après impôt s’améliore pour s’établir à 5,1 milliards de dollars (hausse de 53 %), avec un TRI après impôt de 37,2 % et une période de recouvrement de 2,6 ans;

, la VAN après impôt s’améliore pour s’établir à 5,1 milliards de dollars (hausse de 53 %), avec un TRI après impôt de 37,2 % et une période de recouvrement de 2,6 ans; Génération de flux de trésorerie après impôt projetés pendant la durée de vie de la mine de 6,4 milliards de dollars et des flux de trésorerie après impôt annuels moyens de 542,5 millions de dollars

Production d’or annuelle moyenne de 220 300 onces payables par an sur la DVM de 15 ans;

Coûts de maintien tout compris (« CMTC ») moyens faibles de 782 $ US par once et projet sur le point de devenir un producteur d’or à faible coût se situant dans le 1 er quartile à l’échelle mondiale;

») moyens faibles de 782 $ US par once et projet sur le point de devenir un producteur d’or à faible coût se situant dans le 1 quartile à l’échelle mondiale; Coût d’exploitation de 61,74 $ par tonne traitée;

Coûts du capital à terme et de préproduction de 1,75 milliard de dollars, y compris 10,9 % pour éventualités;

DVM de 15 ans avec potentiel de développement sous terre;

Apport de plus de 4,4 milliards de dollars en taxes et impôts et en droits miniers pendant sa DVM;

Soutien solide en matière d’emploi local, jusqu’à 900 emplois directs étant créés au plus fort de la période de construction et 500 emplois permanents pendant l’exploitation;

Soutien de la transition énergétique et de la décarbonation économique du Québec grâce à des minéraux critiques et stratégiques à valeur ajoutée considérables; et

Le processus d’évaluation environnementale du Québec se poursuit, le ministère de l’Environnement ayant confirmé par écrit que son analyse progresse bien et que des solutions ont été cernées pour répondre aux principales questions environnementales.

Les paramètres économiques du scénario de base tiennent compte de prix de 3 600 $ US par once d’or, de 50,00 $ US par once d’argent, de 4,80 $ US par livre de cuivre et de 1,35 $ US par livre de zinc et d’un taux de change de 1,34 $ = 1,00 $ US. Les paramètres économiques du scénario fondé sur les prix au comptant (en date du 31 mai 2026) tiennent compte de prix de 4 500 $ US par once d’or, de 75,00 $ US par once d’argent, de 6,40 $ US par livre de cuivre et de 1,60 $ US par livre de zinc et d’un taux de change de 1,38 $ = 1,00 $ US.

Luc Lessard, président et chef de la direction de Falco, a commenté : « L’étude de faisabilité de 2026 confirme que le projet Horne 5 est un projet aurifère de grande envergure et de longue durée de vie capable de générer des flux de trésorerie significatifs et de solides rendements pour les actionnaires. Affichant une VAN 5 % après impôt de 3,35 milliards de dollars, des flux de trésorerie après impôt projetés de 6,4 milliards de dollars et une production d’or annuelle moyenne de 220 300 onces, le projet Horne 5 se classe parmi les plus importants projets aurifères non développés au Canada. Les crédits importants pour les sous-produits de cuivre et de zinc, combinés à des opérations modernes hautement automatisées, se traduisent par un faible coût de maintien tout compris (CMTC) prévu de 782 $ US l’once. Situé dans le district minier de renommée mondiale de Rouyn-Noranda, le projet tire partie d’une infrastructure bien établie et d’un effectif minier compétent. »



Falco présentera un webinaire animé par la direction sur les résultats de l’étude de faisabilité de 2026 le mercredi 17 juin 2026 à 11 h (HE), suivi d’une période de questions et de réponses. Les renseignements à cet égard se trouvent à la fin du présent communiqué de presse.

L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ DE 2026 CONFIRME LA VALEUR REMARQUABLE DU PROJET HORNE 5

L’EF de 2026 réitère que le projet Horne 5 correspond à un projet d’exploitation minière sous terre robuste et à forte marge s’étendant sur une période de 15 ans et offrant des rendements économiques attrayants. Considérant un prix de l’or à 3 600 $ US/oz, l’EF de 2026 révèle que le projet Horne 5 pourrait générer une VAN 5 % après impôt de 3,35 milliards de dollars et un TRI après impôt de 28,2 %. Dans ce scénario, la mine est en voie de devenir un producteur d’or d’importance au Québec, générant une production d’or payable annuelle moyenne de 220 300 onces payables sur la DVM, moyennant un CMTC concurrentiel de 782 $ US/oz, déduction faite des crédits pour les sous-produits provenant de la production de cuivre, de zinc et d’argent.

TABLEAU 1 : COMPARAISON DES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES DE L’EF DE 2021 ET DE L’EF DE 2026

Catégorie Unité EF de 2021(1) EF de 2026 Inventaire tonnes 80 896 876 80 896 876 Or contenu oz 3 740 871 3 740 871 Or payable (DVM) oz 3 304 453 3 304 455 Argent payable (DVM) oz 27 289 020 27 289 040 Zinc produit (DVM) Mlbs 1 189,8 1 189,8 Cuivre produit (DVM) Mlbs 247,3 247,3 Teneur moyenne en équivalent or après dilution(2) g/t éq.Au 2,24 1,99 Teneur moyenne en or après dilution g/t 1,44 1,44 Coûts décaissés $ US/oz Au 406 528 CMTC* $ US/oz Au 586 782 Coût d’exploitation $/tonne traitée 43,1 61,7 Produits NSR totaux (DVM) (net du flux argentifère) M$ 8 721,8 19 002,7 Flux de trésorerie totaux avant impôt (DVM) M$ 3 319,2 10 825,4 Flux de trésorerie annuels moyens avant impôt M$ 297,9 866,8 Impôts sur le résultat et droits miniers (DVM) M$ 1 258,1 4 440,2 Flux de trésorerie totaux après impôt (DVM) M$ 2 061,1 6 385,2 Flux de trésorerie annuels moyens après impôt M$ 202,8 542,5 VAN 5 % avant impôt M$ 1 637,4 5 825,3 VAN 5 % après impôt M$ 974,2 3 347,8 TRI avant impôt % 23,0 % 36,0 % TRI après impôt % 18,9 % 28,2 % Coûts d’exploitation M$ 3 487,8 4 994,3 Transport, Fusion et affinage M$ 672,9 669,9 Redevances M$ 184,9 407,8 Crédits pour les sous-produits M$ (2 627,2 (3 731,9 Dépenses en immobilisations de préproduction M$ 1 080,6 1 753,8 Dépenses en immobilisations de maintien M$ 674,0 979,0 Fermeture (déduction faite de la valeur de récupération) M$ 88,4 145,5 Prix de l’or $ US/oz 1 600 3 600 Taux de change ($ US : $) $/$ US 1,28 1,34 Période de recouvrement après impôt Années 4,8 3,3

(1) Le rapport fait conformément au Règlement 43-101 avec date de prise d’effet du 18 mars 2021 et intitulé « Étude de faisabilité/Projet aurifère Horne 5 »

(l’« EF de 2021»).

(2) La teneur de l’équivalent or (éq.Au) a été estimée au moyen des teneurs et des prix des métaux des réserves minérales, et ne reflète pas l’incidence des taux de récupération métallurgique, des modalités d’exigibilité de la fonderie, des coûts hors site ou des obligations relatives au flux argentifère.

*Les CMTC sont présentés selon la définition du World Gold Council, moins les frais administratifs et généraux de la Société.



TABLEAU 2 : SENSIBILITÉS (SCÉNARIO DE BASE DE L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ DE 2026 EN CARACTÈRES GRAS)

Prix de l’or ($ US/oz) 2 000 2 400 2 800 3 200 3 600 4 000 4 400 4 800 5 200 VAN 5 % avant impôt (M$) 1 731 2 754 3 778 4 802 5 825 6 849 7 873 8 896 9 920 VAN 5 % après impôt (M$) 945 1 561 2 166 2 759 3 348 3 931 4 514 5 096 5 674 TRI avant impôt 16,4 % 21,9 % 26,9 % 31,6 % 36,0 % 40,1 % 44,1 % 47,9 % 51,6 % TRI après impôt 12,9 % 17,3 % 21,3 % 24,9 % 28,2 % 31,3 % 34,3 % 37,1 % 39,8 % Période de recouvrement avant impôt (années) 5,8 4,5 3,7 3,2 2,8 2,5 2,3 2,1 2,0 Période de recouvrement après impôt (années) 6,2 5,0 4,2 3,7 3,3 3,0 2,8 2,6 2,4





Prix du cuivre ($ US/lb) 3,20 3,60 4,00 4,40 4,80 5,20 5,60 6,00 6,40 VAN 5 % avant impôt (M$) 5 549 5 618 5 687 5 756 5 825 5 894 5 964 6 033 6 102 VAN 5 % après impôt (M$) 3 189 3 229 3 269 3 308 3 348 3 387 3 427 3 466 3 506 TRI avant impôt 34,9 % 35,1 % 35,4 % 35,7 % 36,0 % 36,2 % 36,5 % 36,8 % 37,0 % TRI après impôt 27,4 % 27,6 % 27,8 % 28,0 % 28,2 % 28,4 % 28,6 % 28,8 % 29,0 % Période de recouvrement avant impôt (années) 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 Période de recouvrement après impôt (années) 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2





Prix du zinc ($ US/lb) 0,75 0,90 1,05 1,20 1,35 1,50 1,65 1,80 1,95 VAN 5 % avant impôt (M$) 5 342 5 463 5 583 5 704 5 825 5 946 6 067 6 188 6 309 VAN 5 % après impôt (M$) 3 069 3 139 3 209 3 278 3 348 3 417 3 486 3 555 3 624 TRI avant impôt 33,7 % 34,2 % 34,8 % 35,4 % 36,0% 36,5 % 37,1 % 37,7 % 38,2 % TRI après impôt 26,5 % 26,9 % 27,3 % 27,8 % 28,2% 28,6 % 29,0 % 29,4 % 29,9 % Période de recouvrement avant impôt (années) 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 Période de recouvrement après impôt (années) 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1





Taux de change : 1,00 $ : $ US 0,88 0,84 0,81 0,78 0,75 0,72 0,69 0,67 0,65 VAN 5 % avant impôt (M$) 4 173 4 586 4 999 5 412 5 825 6 238 6 651 7 065 7 478 VAN 5 % après impôt (M$) 2 414 2 649 2 882 3 116 3 348 3 578 3 809 4 039 4 269 TRI avant impôt 28,7% 30,6% 32,4% 34,2% 36,0% 37,7% 39,4% 41,0% 42,6% TRI après impôt 22,8% 24,2% 25,6% 26,9% 28,2% 29,5% 30,7% 31,9% 33,1% Période de recouvrement avant impôt (années) 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 Période de recouvrement après impôt (années) 3,9 3,7 3,6 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9



L’AVANTAGE DE ROUYN-NORANDA

Le projet Horne 5 est situé dans le camp minier prolifique de Rouyn-Noranda au Québec et bénéficie d’une infrastructure existante étendue, comprenant un accès routier et ferroviaire, un réseau de distribution d’énergie hydroélectrique et une base bien établie d’entrepreneurs et de fournisseurs locaux. Le projet se situe à côté de la fonderie Horne (la « fonderie de Glencore »), détenue et exploitée par Glencore Canada Corporation (« Glencore »). La fonderie de Glencore fabrique des anodes de cuivre à 99,1 % à partir de concentrés de cuivre et de matériaux recyclables contenant des métaux précieux.

Le Québec est reconnu comme un territoire de premier plan dans le monde pour accueillir un projet minier et offre notamment les principaux avantages suivants :

Une expertise en main-d’œuvre minière compétente;

Un réseau solide et bien établi de fournisseurs et d’entrepreneurs miniers;

L’accès à de l’énergie hydroélectrique renouvelable à faible coût et fiable;

Un encadrement règlementaire et de permis bien établis;

Un régime d’imposition stable et concurrentiel; et

Une collaboration étroite entre le gouvernement, l’industrie et les parties prenantes locales pour soutenir le développement minier responsable.

En outre, le gouvernement du Québec a mis sur pied la Zone d’innovation minière (la « ZIM ») dans la ville de Rouyn-Noranda, au Québec (la « ville de RN »), un écosystème collaboratif qui rassemblera entreprises, institutions d’enseignement supérieur, centres de recherche, communautés et gouvernements autour d’un objectif commun : faire du Québec un leader mondial de la mine du futur. Axée sur l’innovation, la formation et la durabilité de l’exploitation minière, la ZIM accompagne la transformation du secteur minier vers des pratiques plus responsables et efficientes tout en favorisant le développement et la commercialisation des minéraux critiques et stratégiques essentiels à la transition énergétique.

POSSIBILITÉS D’ACCROÎTRE LA VALEUR

Même si Falco considère que les résultats de l’étude de faisabilité de 2026 selon le scénario de base sont hautement attrayants, des études d’optimisation futures sont prévues pour évaluer d’autres stratégies de développement visant à accroître les flux de trésorerie dès les premières années de la DVM. Les principaux domaines d’intérêt incluent : (1) l’important potentiel d’exploration en profondeur et autour du projet Horne 5, ainsi que les possibilités d’accroître les ressources minérales et d’augmenter la DVM en procédant à des forages supplémentaires; (2) l’évaluation du potentiel de chantiers souterrains plus imposants en procédant à des études géotechniques en continu, à de la modélisation et à des études de conception minière détaillées; et (3) le repérage de synergies opérationnelles et commerciales avec la fonderie de Glencore adjacente. De plus, la Société pourrait tirer profit de son vaste portefeuille de propriétés très favorables dans la région, qui englobe environ 60 000 hectares et offre d’autres occasions d’exploration et de croissance.

COLLABORATEURS

L’étude de faisabilité de 2026 indépendante a été préparée avec la collaboration de plusieurs firmes de consultation reconnues dans l’industrie, notamment BBA inc. (« BBA »), WSP Canada Inc. (« WSP »), ASDR Canada inc. (« ASDR »), Norda Stelo inc. (« Norda Stelo ») et Ingénierie RIVVAL inc. (« RIVVAL »). Ces firmes ont fourni des estimations de ressources minérales et de réserves minérales, des paramètres de conception et des estimations de coûts reliés aux opérations minières, aux installations de traitement, à la sélection des équipements majeurs, à l’entreposage des stériles et des résidus, à la réhabilitation, aux coûts d’exploitation et aux dépenses en immobilisations. La préparation de l’EF de 2026 a été supervisée par M. Luc Lessard, ing., président et chef de la direction de la Société.

COMPOSANTES DE L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ MISE À JOUR

Estimation des ressources minérales

Les ressources minérales présentées dans l’EF de 2026 sont basées sur une mise à jour de l’estimation des ressources minérales (l’« ERM actuelle ») en vigueur depuis le 2 juin 2026, préparée par Martin Perron, ing., de Norda Stelo, à l’aide de l’information disponible. L’objectif principal était de mettre à jour la précédente estimation des ressources minérales conforme au Règlement 43-101 pour le gisement Horne 5, laquelle avait été préparée par InnovExplo inc. et incluse dans l’EF de 2017 (l’« ERM de novembre 2016 ») et l’EF de 2021. Les ressources minérales présentées dans l’EF de 2026 ont été utilisées pour développer les réserves minérales présentées ci-dessous.

L’ERM actuelle est principalement basée sur les changements apportés aux paramètres utilisés pour calculer le NSR, appuyés par de nouvelles hypothèses concernant le cours des métaux et les taux de récupération nette et la création d’une forme potentiellement exploitable pour contraindre l’ERM. Aucun changement au niveau de l’interprétation n’a été jugé nécessaire. Le modèle des ressources minérales pour l’ERM actuelle est principalement basé sur le modèle généré pour l’ERM de novembre 2016 et l’étude de faisabilité de 2017.

L’ERM actuelle est préparée en suivant les normes et lignes directrices de l’ICM pour la publication de ressources et réserves minérales. Le seuil de coupure NSR choisi de 75 $/t et la forme contraignante utilisée ont permis de définir la ressource minérale dans l’optique du scénario potentiel d’une opération minière souterraine. Bien que les résultats soient présentés sans dilution et in situ, les ressources minérales divulguées sont considérées par les personnes qualifiées en vertu du Règlement 43-101 (les « PQ ») comme offrant des perspectives raisonnables d’une extraction potentielle rentable.

Les résultats de l’ERM actuelle sont présentés dans le tableau ci-dessous. Norda Stelo estime que le gisement Horne 5 contient, en fonction d’un seuil de coupure NSR de 75 $/t, des ressources minérales mesurées de 13,0 Mt à une valeur NSR de 203,47 $/t, des ressources minérales indiquées de 109,4 Mt à une valeur NSR de 204,98 $/t et des ressources minérales présumées de 30,1 Mt à une valeur NSR de 191,98 $/t.

TABLEAU 3 : TABLEAU DES RESSOURCES MINÉRALES(1)

Catégorie de

ressources Tonnes

(Mt) NSR

($/t) Éq.Au

(g/t) Au

(g/t) Ag

(g/t) Cu

(%) Zn

(%) Contenu

en éq.Au

(Moz) Contenu

en Au

(Moz) Contenu

en Ag

(Moz) Contenu

en Cu

(Mlbs) Contenu

en Zn

(Mlbs) Mesurées 13,049 203,47 1,80 1,30 14,64 0,15 0,65 0,754 0,547 6,143 44,175 186,654 Indiquées 109,403 204,98 1,81 1,33 13,27 0,15 0,70 6,383 4,669 46,678 363,522 1 693,832 Mesurées

+

Indiquées



122,452



204,82



1,81



1,32



13,42



0,15



0,70



7,137



5,216



52,822



407,697



1 880,486 Présumées 30,071 191,98 1,74 1,23 17,17 0,17 0,55 1,681 1,189 16,601 110,218 363,640

(1) Veuillez vous reporter aux notes relatives à l’estimation des ressources minérales ci-dessous.



NOTES RELATIVES À L’ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES :

La personne qualifiée indépendante aux fins de l’estimation des ressources minérales, au sens du Règlement 43-101, est Martin Perron, ing., de Norda Stelo, et la date d’effet de l’estimation est le 2 juin 2026. Les ressources minérales comprennent les réserves minérales. Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n’a pas été démontrée. L’estimation des ressources minérales respecte les normes de l’ICM de 2014 ainsi que les définitions et les lignes directrices de l’ICM de 2019 pour les ressources minérales. La ressource minérale a été estimée à l’aide du logiciel GEMS 6.8 de Geovia. Une épaisseur réelle minimale de 7,0 m a été appliquée, en utilisant la teneur du matériau adjacent lorsqu’il y a eu analyse, ou la valeur de zéro lorsqu’il n’y a pas eu d’analyse. Seule l’interpolation des teneurs en argent dans les ressources présumées n’utilise pas le matériau lorsqu’il n’y a pas d’analyse. Une teneur de coupure supérieure a été appliquée aux données brutes analysées avant le regroupement en composites (3,0 m) et établie pour chaque zone pour l’or (25 à 35 g/t) et pour l’argent (40 à 165 g/t). Aucune teneur de coupure n’a été appliquée aux données pour le cuivre et le zinc. Les ressources ont été évaluées à partir des trous de forage par la méthode d’interpolation de l’inverse de la distance au carré (ID2) dans un bloc modèle (blocs de 5 x 5 x 5 mètres). La teneur de coupure NSR de 75 $/t est fondée sur des coûts d’exploitation minière de 16,90 $/t, des coûts d’usinage de 28,13 $/t et des frais généraux et administratifs de 29,97 $/t. La valeur estimée NSR des ressources est fondée sur ce qui suit : un taux de change de 1,35 $/1,00 $ US; des prix pour les métaux de 3 300 $ US/oz d’or, de 40,00 $ US/oz d’argent, de 4,60 $ US/lb de cuivre et de 1,25 $ US/lb de zinc; des taux de récupération nets variant en fonction de la teneur de chaque métal; des frais de fonderie (incluant le transport) de 7,82 $/t. Le module « Deswik Stope Optimizer » (DSO) du logiciel Deswik a été utilisé pour créer les formes potentiellement exploitables. Les valeurs de densité utilisées ont été interpolées par la méthode ID2 pour les zones ENV_A et HG_A à HG_F à une valeur moyenne de 3,41 g/cm3 pour 91 % du projet. Pour les autres secteurs, les valeurs de densité ont été fixées à 2,88 g/cm3 pour ENV_B à ENV_E et à 2,67 g/cm3 pour ENV_F. Les catégories de ressources ont été assignées en utilisant des limites découpées. La catégorie mesurée a été établie pour les blocs interpolés durant les deux premières passes situés dans les 15 premiers mètres d’un échantillon en rainures historique au sein de la même zone minéralisée. La catégorie indiquée a été établie pour les blocs interpolés durant les deux premières passes situés dans les 25 premiers mètres d’un composite. Les résultats sont présentés in situ. Onces (troy) = tonnes métriques x teneur / 31,10348 et 22,05 pour conversion de g/t en livres. Les calculs ont été faits en unités métriques (mètres, tonnes, g/t). Le nombre de tonnes a été arrondi au millier près. Tout écart dans les totaux s’explique par le fait que les nombres ont été arrondis, conformément aux recommandations du Règlement 43-101. Le calcul de la teneur en équivalent or est fondé sur la valeur de tous les métaux, comme il est indiqué au point 9, qui présente la valeur d’une once d’or. L’auteur n’a connaissance d’aucun enjeu environnemental, lié aux permis, juridique, lié aux titres, fiscal, sociopolitique ou lié à la commercialisation, ni de tout autre enjeu pertinent non abordé dans ce rapport technique, qui pourrait avoir une incidence importante sur l’estimation des ressources minérales.

Estimation des réserves minérales

L’estimation des réserves minérales pour le projet Horne 5 (en vigueur au 2 juin 2026) a été préparée par Geneviève Auger, ing., une employée de Norda Stelo. L’estimation des réserves minérales figurant dans le présent document a été préparée conformément aux normes de l’ICM concernant les ressources et les réserves minérales, et est appropriée pour la divulgation publique. Ainsi, les réserves minérales sont basées sur les ressources minérales mesurées et indiquées, et n’incluent pas les ressources minérales présumées. Les ressources minérales mesurées et indiquées incluent les réserves prouvées et probables.

L’étude de faisabilité de 2026, la DVM et l’estimation des réserves minérales ont été élaborées à partir de l’ERM actuelle. En date du présent communiqué, la PQ n’a identifié aucun risque, qu’il soit d’ordre légal, politique ou environnemental, susceptible d’avoir une incidence importante sur le développement potentiel des réserves minérales, autre que les approbations de tiers dont il est question ci-après.

Il n’y a aucun changement dans les réserves minérales minières de l’EF de 2026 par rapport à l’EF de 2017 et à l’EF de 2021, sauf une mise à jour des prix des métaux. La réserve est limitée afin de correspondre aux paramètres utilisés dans le processus d’autorisation du projet. Les prix des métaux utilisés pour les réserves minérales sont de 3 600 $ US/oz pour l’or, de 4,80 $ US/lb pour le cuivre, de 1,35 $ US/lb pour le zinc et de 50,00 $ US/oz pour l’argent, selon un taux de change de 1,34 $/1,00 $ US. Par conséquent, la teneur de coupure a été réévaluée à une valeur NSR de 119 $/t.

TABLEAU 4 : ESTIMATION DES RÉSERVES MINÉRALES

Catégorie Tonnes (Mt) NSR ($/t) Au (g/t) Ag (g/t) Cu (%) Zn (%) Prouvées 8,4 223,0 1,41 15,8 0,17 0,75 Probables 72,5 246,0 1,44 14,0 0,17 0,78 Prouvées et probables 80,9 245,7 1,44 14,1 0,17 0,77

La PQ aux fins de l’estimation des réserves minérales est Geneviève Auger, ing., de Norda Stelo. Les réserves minérales ont une date d’effet au 2 juin 2026. Les prix des métaux utilisés pour étayer l’ERM sont de 4,80 $ US/lb Cu, de 1,35 $ US/lb Zn, de 3 600 $ US/oz Au et de 50,00 $ US/oz Ag, selon un taux de change de 1,34 $/1,00 $ US et un seuil de coupure NSR de 119 $/t. Le tonnage des réserves minérales et le métal extrait ont été arrondis afin de refléter la précision de l’estimation, et les chiffres peuvent ne pas s’additionner parce qu’ils ont été arrondis. Les réserves minérales présentées incluent la dilution interne et externe ainsi que le taux de récupération minière. La dilution externe est estimée à 2,3 %. Le taux de récupération minière a été établi à 95 % pour tenir compte du matériel minéralisé laissé en bordure du gisement dans chaque bloc.





TABLEAU 5 : RÉSUMÉ DES COÛTS EN IMMOBILISATIONS

EF de 2021 EF de 2026 Coûts en immobilisations (M$) Préproduction Maintien Total(1) Préproduction Maintien Total(1) Extraction minière 279,9 365,3 645,3 432,3 480,4 912,7 Usine de traitement 400,6 14,8 415,4 635,9 24,5 660,4 Électricité et communication 19,1 2,5 21,6 31,9 3,4 35,3 Infrastructures du projet 98,1 4,5 102,6 167,4 5,4 172,8 Gestion des résidus et des eaux 64,1 286,9 351,1 101,4 295,4 396,8 Coûts indirects 78,4 - 78,4 138,5 80,9 219,4 Coûts du propriétaire 49,6 - 49,6 73,8 - 73,8 Restauration du site

(déduction faite de la valeur de récupération) 88,4 88,4 - 145,5 145,5 Total partiel 989,9 762,4 1 752,3 1 581,3 1 035,6 2 616,8 Éventualités 90,7 - 90,7 172,5 89,0 261,5 Coûts en immobilisations totaux 1 080,6 762,4 1 843,0 1 753,8 1 124,6 2 878,3 Dépenses en immobilisations par once ($ US/oz) 255 396 CMTC ($ US/oz) 586 782 Coût tout compris par once ($ US/oz) 842 1 178

(1) Les totaux peuvent différer en raison des chiffres arrondis.



TABLEAU 6 : RÉSUMÉ DES COÛTS D’EXPLOITATION

Les coûts d’exploitation pendant la DVM sont résumés comme suit :

EF de 2021 EF de 2026 Coûts d’exploitation M$ M$ Extraction minière 994,1 1 410,9 Traitement du minerai 1 776,8 2 403,4 Gestion des résidus et des eaux 480,4 826,1 Frais généraux et administratifs 236,5 353,9 Coûts d'exploitation totaux 3 487,8 4 994,3



Les coûts unitaires moyens par tonne pendant la DVM sont les suivants :

EF de 2021 EF de 2026 Coûts d’exploitation $/t traitée $/t traitée Extraction minière 12,3 17,4 Traitement du minerai 22,0 29,7 Gestion des résidus et des eaux 5,9 10,2 Frais généraux et administratifs 2,9 4,4 Coûts d’exploitation totaux par tonne traitée 43,1 61,7



Extraction minière

Le gisement souterrain est situé à une profondeur d’environ 600 mètres à 2 300 mètres sous la surface. Le puits existant Quémont n° 2, qui se rend jusqu’à environ 1 200 mètres de profondeur, devra être remis en état. Ce puits serait utilisé pour le hissage du minerai et du matériel stérile, du personnel et des fournitures, ainsi que pour assurer la ventilation des excavations souterraines lors de la phase de développement.

La mine a été conçue de façon à engendrer des coûts d’exploitation bas grâce à l’utilisation d’équipement minier moderne de haute capacité, le transport par gravité du minerai dans les monteries, le hissage au niveau du puits, le remaniement minimal du minerai et du matériel stérile, et le recours à des méthodes d’abattage en vrac à productivité élevée. Des technologies avancées seront utilisées, notamment des équipements à automatisation avancée et commandés à distance. Ces systèmes devraient permettre l’exploitation efficace de véhicules chargeurs-transporteurs (VCT) de 25 tonnes pour le transport du matériel abattu jusqu’aux systèmes de cheminées à minerai. Les installations de concassage souterraines seraient alimentées par deux systèmes de cheminées à minerai. Le minerai concassé serait ensuite transporté via deux convoyeurs de 250 mètres et transféré sur un convoyeur de 600 mètres jusqu’au point de chargement du puits, où il serait remonté à la surface en continu par des skips d’une capacité de 43,5 tonnes. Afin d’accéder à la mine, le puits serait équipé d’une nacelle de service à deux étages et d’une nacelle auxiliaire à deux étages. Du remblai en pâte serait utilisé pour remplir les chantiers excavés et renforcer la stabilité des chantiers adjacents afin d’éviter ou de minimiser la dilution.

La Société compte faire usage de longs trous transversaux comme méthode d’extraction principale, la conception de la mine priorisant la réduction de la dilution pour la récupération des ressources minérales. La Société prévoit que la dilution des ressources minérales sera inférieure à 3 %.

Traitement

L’usine de traitement est conçue pour traiter environ 15 800 tonnes de matériel minéralisé par jour au moyen d’un circuit de broyage conventionnel comprenant un broyeur semi‑autogène (SAG) et un broyeur à boulets. Le circuit de broyage produira du matériel d’une taille de particules primaire (P80) d’environ 55 microns, alimentant ainsi les circuits de flottation en aval.

L’usine de traitement permettra de récupérer le cuivre, le zinc, l’or et l’argent au moyen d’une combinaison de technologies de flottation et de lixiviation. À la suite du broyage, les circuits de flottation produiront trois concentrés : un concentré de cuivre, un concentré de zinc et un concentré de pyrite. Les concentrés de cuivre et de zinc seront filtrés et seront préparés pour expédition par camion et par rail.

Afin d’obtenir une meilleure récupération de l’or et de l’argent, le concentré de pyrite fera l’objet d’un broyage fin supplémentaire pour passer à une taille de particules cible (P80) de 12 microns, puis sera récupéré dans un circuit de lixiviation et de charbon en pulpe (CEP). Un circuit distinct de lixiviation et de CEP traitera également les résidus pyriteux de la flottation afin de récupérer des quantités additionnelles d’or et d’argent. L’or et l’argent récupérés au moyen de ces circuits seront affinés sous forme de lingots qui seront mis en vente.

L’usine de traitement a été conçue de manière à maximiser le recyclage de l’eau et la récupération des réactifs, notamment au moyen de systèmes de destruction du cyanure visant à réduire au minimum les répercussions environnementales. Les résidus pyriteux fins et grossiers générés par le processus seront utilisés, dans la mesure du possible, comme remblai en pâte dans des chantiers miniers souterrains, ce qui permettra de réduire les besoins d’entreposage des résidus en surface. Tout excédent de résidus non requis pour le remblai sera déposé dans l’infrastructure de gestion des résidus. L’eau récupérée des opérations de remblai souterraines et des activités de gestion des résidus sera recyclée et retournée à l’usine de traitement, contribuant ainsi à une gestion efficace de l’eau et à la réduction des besoins en eau fraîche.

Sur la durée de vie de la mine, les taux moyens de récupération payables sont estimés à 88,3 % pour l’or, à 75,7 % pour le cuivre, à 72,8 % pour le zinc et à 74,2 % pour l’argent. Le projet devrait produire un concentré de cuivre d’une teneur approximative de 16 % de cuivre et un concentré de zinc d’une teneur approximative de 52 % de zinc, tous deux contenant des crédits payables pour l’or et l’argent. Les essais métallurgiques ont confirmé que les concentrés sont libres d’éléments délétères en proportions significatives, ce qui favorise leur commercialisation auprès des fonderies.

Infrastructures de surface

Le projet Horne 5 est situé dans le parc industriel et sur le site des installations d’anciennes mines (notamment les mines Quémont et Horne) de la ville de RN, une communauté minière bien établie de plus de 42 000 résidents. Le projet bénéficie d’importantes infrastructures existantes, ainsi que d’un grand nombre d’experts en exploitation minière souterraine dans la région. Par ailleurs, la Société considère que la localisation stratégique du projet améliore sa viabilité opérationnelle à long terme et renforce son attrait auprès des employés et des entrepreneurs, car elle leur offre l’occasion de travailler dans la communauté dans laquelle ils résident, soit un avantage unique dans l’industrie minière.

Le projet Horne 5 est situé à environ 1,1 km de la route 101 et à environ 4,0 km de la route transcanadienne, et tous les services essentiels sont déjà accessibles sur le site. Le projet Horne 5 se trouve également à moins de 700 mètres de la fonderie de Glencore. Le développement de la future mine est prévu se faire dans l’ancien site de la mine Quémont, pour lequel Falco a acquis les droits de surface. L’électricité devrait être fournie à une tension de 120 kV, qui proviendrait de la sous-station Rouyn-Noranda d’Hydro-Québec située à proximité.

Le projet Horne 5 envisage la construction des principales installations suivantes en appui à la future mine : route d’accès au site, aire de stationnement sur le site, usine de traitement y compris les bureaux de chantier, l’usine de remblai à sec et en pâte, le bâtiment abritant le chevalement et le puits, le bâtiment abritant les treuils, la sous-station électrique (120 kV), les voies ferrées et l’entrepôt.

Environnement et permis

Des études environnementales de base ont été entreprises en 2016 et ont continué de contribuer à faire avancer le processus d’obtention de permis afin de respecter l’échéancier du projet. Le projet Horne 5 est assujetti à une étude d’impact environnemental (« EIE ») provinciale et à une procédure d’examen en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, incluant des audiences publiques et l’adoption d’un décret (le « décret ») par le gouvernement provincial. Le 6 décembre 2017, Falco a été avisée par l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (gouvernement du Canada) que le projet Horne 5 ne constitue pas une activité désignée selon le Règlement désignant les activités concrètes pris en application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Par conséquent, le projet Horne 5 n’est pas assujetti à l’évaluation environnementale fédérale. Toutefois, d’autres autorisations fédérales devront être obtenues.

L’EIE du projet a été déposée auprès du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (le « MELCCFP ») en janvier 2018 et a été jugée recevable en mars 2024, permettant ainsi au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement du Québec (le « BAPE ») d’entamer les démarches d’information et de consultation du public. Les audiences publiques tenues par le BAPE se sont déroulées à Rouyn‑Noranda d’août à octobre 2024. À la suite de ces consultations, le BAPE a publié en janvier 2025 un rapport fournissant des recommandations visant à éclairer la décision du gouvernement quant à l’autorisation du projet.

Depuis la publication du rapport du BAPE, le MELCCFP a poursuivi son analyse environnementale du projet, laquelle devrait être achevée à l’automne 2026.

Dans le cadre de ses discussions en cours avec le MELCCFP, Falco a obtenu une confirmation écrite selon laquelle l’analyse gouvernementale progresse bien et que les renseignements fournis jusqu’à présent ont permis de trouver des solutions précises aux enjeux environnementaux repérés.

De même, le cabinet de la première ministre a indiqué qu’il était pleinement engagé en faveur du développement économique des régions et qu’il souhaitait que le Québec devienne un chef de file dans la production et la transformation de minéraux critiques et stratégiques.

Falco poursuit ses démarches auprès des parties prenantes afin d’assurer l’intégration harmonieuse du projet au sein de la communauté.

Une décision gouvernementale concernant l’autorisation du projet et l’adoption du décret est attendue d’ici la fin de 2026.

À la suite de l’autorisation du projet, Falco devra réaliser de nombreuses études, préparer des demandes de permis et obtenir les autorisations réglementaires requises afin de poursuivre le développement du projet.

Gestion des résidus miniers et des stériles

Durant les premières années de production, les résidus miniers qui ne sont pas utilisés pour la production de remblai en pâte pour les excavations de la mine Horne 5 seront entreposés dans les anciennes ouvertures souterraines. Sur la DVM, les résidus miniers restants seront déposés en surface dans une installation de gestion des résidus (« IGR »). La Société a cerné une ancienne IGR située à approximativement 11 km de la ville de RN, un site auparavant impacté par des activités minières historiques, qui servira à l’entreposage en surface des résidus du projet Horne 5. Des discussions visant l’acquisition du site sont en cours. Les résidus seront transportés du complexe minier jusqu’au site de l’IGR en surface par des conduites à double paroi. La roche stérile qui n’est pas nécessaire pour les activités minières souterraines sera transportée par camion et déposée dans l’IGR.

Fermeture et restauration

Un plan de fermeture et de restauration pour les sites de la mine et de l’IGR a été développé en conformité avec la Loi sur les mines (Québec). Les coûts de restauration du site ont été révisés et sont évalués à 201,8 millions de dollars, compensés par 56,3 millions de dollars pour la valeur de récupération de l’équipement, résultant en des coûts de restauration de 145,5 millions de dollars. L’estimation est fondée sur le démantèlement de l’infrastructure minière, y compris les bâtiments et les pipelines, ainsi que sur la restauration de l’IGR. Elle comprend également des provisions pour la surveillance postérieure à la fermeture. Conformément à la règlementation applicable, la Société prévoit verser une garantie financière pour les obligations de restauration du site.

Développement durable et engagement auprès des parties prenantes

L’approche de Falco en matière de développement durable et d’impact sociétal est ancrée dans des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »). Adoptant une approche proactive dans le renforcement de l’acceptabilité sociale de ses activités à Rouyn-Noranda, au Québec, la Société est d’avis qu’un rendement ESG robuste est essentiel pour générer une valeur à long terme, ce qui comprend un apport positif aux économies locale et régionale tout en favorisant le développement social de la communauté. Ces efforts appuient une amélioration des conditions de travail et de vie et promeuvent la santé, la sécurité et les possibilités d’emploi, tout en améliorant également la valeur pour les actionnaires. Grâce à son équipe, à sa mission, à sa culture et à sa stratégie, Falco se positionne en vue d’afficher un solide bilan ESG.

La Société maintient son engagement à tenir un processus proactif de consultation publique et interagit grandement avec un vaste éventail de parties intéressées dans les régions de Rouyn-Noranda et de l’Abitibi. En se fondant sur les nombreuses rencontres tenues avec la communauté à travers la région, la Société remarque que le projet obtient un solide appui local. Son développement devrait procurer d’importants avantages économiques à la ville de RN et à la région avoisinante. Sur une DVM estimative de 15 ans, l’exploitation devrait procurer un emploi direct à environ 500 personnes.

Un sondage indépendant auprès de la population de la ville de RN et de l’Abitibi-Témiscamingue effectué par Léger en février 2025 concernant la compréhension et l’acceptabilité sociale du projet Horne 5 indique que Falco bénéficie d’un appui majoritaire solide dans la ville de RN, où 72 % des répondants sont en faveur du projet, et en Abitibi-Témiscamingue, où cet appui atteint 74 %. Ces résultats démontrent l’adhésion significative de la population à l’égard du projet, notamment en raison de ses retombées économiques et de ses incidences positives sur l’emploi.

En 2019, Falco a mis sur pied un comité consultatif (le « comité consultatif ») afin de faciliter l’engagement auprès des parties prenantes et de soutenir le développement du projet Horne 5. Le comité consultatif a été renouvelé en janvier 2025 pour inclure des représentants des quartiers adjacents au projet. Il agit comme une tribune importante pour le dialogue, offrant aux parties prenantes la possibilité de contribuer à l’amélioration continue du projet tout en tenant compte des priorités sociales, économiques et environnementales propres à la région de Rouyn-Noranda.

Falco demeure résolue à collaborer étroitement avec le comité consultatif pour maintenir et renforcer son engagement auprès de la communauté. Les principaux sujets faisant l’objet des discussions en cours sont notamment les effets de l’arrivée de nouveaux travailleurs sur les services communautaires, le perfectionnement de la main-d’œuvre, l’hébergement et le bien-être de la communauté ainsi que les enjeux environnementaux et les mesures d’atténuation. Le comité consultatif continuera d’améliorer le processus de participation en mettant particulièrement l’accent sur l’amélioration des communications et des pratiques de consultation publique. Ces efforts visent à soutenir la transparence, à raffermir la confiance de la communauté et à favoriser la participation significative des parties prenantes tout au long du développement du projet.

On s’attend à ce que le projet génère plus de 4,4 milliards de dollars en taxes et impôts et en droits miniers sur la DVM, créant une importante source durable de revenu pour les gouvernements et les communautés en vue de soutenir les services publics, l’infrastructure, les soins de santé, l’éducation et d’autres priorités clés.

Prochaines étapes projetées :

Soumettre des études techniques additionnelles relatives à l’EIE et répondre aux questions du MELCCFP afin de soutenir l’examen final de l’EIE et la délivrance (i) du décret gouvernemental autorisant le projet Horne 5 et (ii) des autorisations ministérielles et municipales requises.

Amorcer l’ingénierie détaillée du projet.

Soumettre des demandes de permis de dénoyage aux autorités compétentes afin de pouvoir commencer le dénoyage de préproduction.

Obtenir des droits de surface additionnels à proximité du projet Horne 5 grâce à la poursuite d’initiatives d’infrastructure communautaire et de relocalisation.

Faire progresser et obtenir le financement du projet.



La Société indique que l’échéancier et la réalisation des activités susmentionnées sont assujettis à certains facteurs qui ne dépendent pas entièrement de la volonté de Falco. Ces facteurs comprennent notamment la capacité d’obtenir du financement à des conditions acceptables et d’obtenir les approbations, permis, licences, droits de passage et droits de surface requis auprès des autorités gouvernementales, de règlementation et municipales et de tiers dans les délais prévus.

Entente de flux argentifère

Falco a conclu une entente de flux argentifère (l’« entente de flux argentifère ») avec Redevances OR Inc. (« Redevances OR ») aux termes de laquelle Redevances OR s’est engagée à fournir des paiements par tranches totalisant jusqu’à 180 millions de dollars, en vue de financer le développement du projet.

Selon l’entente de flux argentifère, Redevances OR fera l’acquisition de 90 % de l’argent payable du projet pour une contrepartie de 140 millions de dollars, augmentant à 100 % de l’argent payable du projet dans le cas où un versement optionnel de 40 millions de dollars est effectué. En contrepartie de l’argent livré aux termes de l’entente de flux argentifère, Redevances OR effectuera des paiements en continu à la Société équivalant à 20 % du cours de l’argent le jour de la livraison, jusqu’à concurrence de 6,00 $ US/oz. À ce jour, un montant total de 35 millions de dollars a été reçu par Falco.

Redevances

SA Targeted Investing Corp, filiale de Royal Gold, Inc., conserve une redevance de 2 % NSR sur tous les métaux produits par le projet Horne 5.

Ententes d’écoulement

Selon les modalités des ententes d’écoulement de concentré conclues le 27 octobre 2020, des sociétés membres du groupe de Glencore achèteront de Falco les concentrés de cuivre et de zinc produits sur la DVM du projet Horne 5.

Titre de propriété et licence d’exploitation

Aux termes d’une entente conclue par Falco et Glencore, Falco détient certains droits minéraux et les titres de propriété de certains titres miniers, incluant des droits sur les minéraux situés sous le niveau des 200 mètres de la surface de la concession minière CM-156PTB où le gisement du projet Horne 5 est situé. Falco détient aussi certains droits de surface entourant le puits Quémont no 2 (situé sur la concession minière CM-243). Selon les modalités de cette entente, Glencore demeure propriétaire des concessions minières.

En 2024, la Société a conclu la convention de licence d’exploitation et d’indemnisation (Operating License and Indemnity Agreement ou « OLIA ») avec Glencore aux termes de laquelle Glencore a accordé à Falco une licence permettant à Falco d’accéder à certaines de ses propriétés et de les utiliser pour mener des activités d’exploration, de développement, de construction, d’exploitation, notamment minière, et de fermeture, ainsi que d’autres activités (les « opérations du projet »), sous réserve des modalités de l’OLIA et, le cas échéant, du respect de certaines conditions préalables par Falco.

L’OLIA établit le cadre régissant le développement et l’exploitation par la Société du projet Horne 5, en tenant compte de son chevauchement et de sa proximité immédiate avec la fonderie de Glencore de manière à fournir à Glencore une protection contre les risques et les pertes supplémentaires encourus par cette fonderie et ses entreprises et actifs qui sont occasionnés par les opérations du projet ainsi que par la présence de la Société et des composants du projet Horne 5.

De plus, Falco devra également obtenir certains droits de passage, ou d’autres droits de surface, dans le but de construire et d’installer les pipelines qui transporteront les résidus vers l’IGR située à environ 11 km de la ville de RN. Falco est aussi tenue d’obtenir les droits définitifs du site de l’IGR qui sont présentement détenus par une tierce partie.

Bien que Falco soit d’avis qu’elle devrait être en mesure d’obtenir les autorisations susmentionnées, rien ne garantit que ces licences, droits de surface, droits de passage ou droits au site de l’IGR seront octroyés, ou s’ils le sont, qu’ils le seront à des conditions acceptables pour Falco. Tout retard pourrait aussi avoir une incidence négative sur l’échéancier du projet. Bien que Falco croie qu’elle a pris des mesures raisonnables afin d’assurer la propriété de ses actifs, rien ne garantit que la propriété d’un actif ne sera pas contestée ou remise en question.

Renseignements sur le webinaire

Falco tiendra un webinaire par Zoom pour discuter des résultats le mercredi 17 juin 2026, à 11 h (HE). Les participants peuvent s’inscrire en suivant ce lien : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_i7bMy9XmTNqxP0_32Y_W4w

Personnes qualifiées indépendantes

L’étude de faisabilité de 2026 a été préparée pour Falco, sous la direction de BBA inc., par des consultants indépendants de premier plan du secteur, tous considérés comme PQ selon le Règlement 43-101. L’étude de faisabilité de 2026 remplace l’EF de 2021, à laquelle on ne doit plus se fier. Les PQ ont examiné le présent communiqué de presse et attesté que celui-ci reflète de façon juste et précise les renseignements figurant dans les sections de l’étude de faisabilité de 2026 dont elles sont respectivement responsables, compte tenu de la forme et du contexte dans lesquels ces renseignements sont présentés. Parmi les PQ indépendantes de BBA, ASDR, WSP, Norda Stelo et RIVVAL qui ont préparé ou supervisé la préparation de l’information technique reliée à l’EF de 2026, on compte :

Colin Hardie (BBA) – Intégration des études, traitement des minéraux et essais métallurgiques, conception de l’usine de traitement, estimation des coûts en capital et des coûts d’exploitation de l’usine de traitement, Conception et chiffrage des infrastructures électriques et informatiques (approvisionnement et distribution), études de marchés et contrats, études environnementales, obtention des permis et incidence sociale ou communautaire (à l’exclusion de la stratégie de gestion des minerais, des roches stériles et des eaux), coûts de la fermeture du site de la mine, analyse économique;

Martin Perron (Norda Stelo) – Estimations des ressources minérales;

Geneviève Auger (Norda Stelo) – Estimation des réserves minérales, conception et coûts en capital et coûts d’exploitation de la mine souterraine (à l’exclusion des systèmes de transport des puits et de la restauration, de la manutention des matériaux sous terre et des systèmes de distribution souterrains);

Michel Boivin (Norda Stelo) – Coûts en capital de l’infrastructure du site au surface;

Eric Bergeron (WSP) – Coûts en capital et coûts d’exploitation de l’usine de traitement d’eau préproduction;

Sylvain Brunelle (WSP) – Systèmes de transport des puits (à l’inclusion de l’infrastructure de surface de la mine, de la restauration des puits et de la construction) et coûts en capital de la manutention des matériaux sous terre;

André Harvey (WSP) – Coûts des barricades/cloisons et mécanique des roches;

Isabelle Larouche (WSP) – Coûts en capital et coûts d’exploitation de l’usine de remblai en pâte;

Carl Pednault (WSP) – Études géotechniques, coûts d'investissement et d'exploitation liés à la gestion des résidus miniers et de l'eau, coûts de fermeture du site IGR et des pipelines;

Pierre Primeau, (WSP) – Coûts en capital des systèmes de distribution souterrains, coûts en capital et coûts d’exploitation des pipelines;

Kim Ouellet (ASDR) – Coûts en capital et coûts d’exploitation de l’usine de traitement d’eau de l’IGR;

Yves Vallières (RIVVAL) – Coûts en capital de l’infrastructure de voie ferrée.

Tous les autres renseignements scientifiques et techniques figurant dans le présent communiqué de presse ont aussi été examinés et approuvés par Luc Lessard, ing., président et chef de la direction de Falco, considéré comme une PQ au sens du Règlement 43-101.

Afin de permettre aux lecteurs de bien comprendre les renseignements contenus dans le présent communiqué de presse, il y a lieu de se reporter à l’intégralité du rapport technique relatif à l’étude de faisabilité de 2026, lorsqu’il sera déposé, notamment l’ensemble des hypothèses, réserves et restrictions qui y sont énoncées. L’étude de faisabilité de 2026 doit être lue dans son ensemble, et ses sections ne doivent pas être lues ni utilisées hors contexte. La Société a l’intention de déposer le rapport technique relatif à l’étude de faisabilité de 2026 sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sous le profil d’émetteur de Falco dans les 45 jours suivant la date du présent communiqué de presse.

NOTES DE FIN (À L’EXCLUSION DES TABLEAUX)

Dans le présent communiqué de presse, la Société emploie certaines abréviations, dont les suivantes : la valeur actualisée nette (« VAN »); la VAN selon un taux d’actualisation de 5 % (« VAN 5 % »); le taux de rendement interne (« TRI »); la tonne métrique (« t »); l’once troy (« oz »; les grammes par tonne (« g/t »); l’or (« Au »); l’équivalent d’or (« éq.Au »); l’argent (« Ag »); le cuivre (« Cu »); le zinc (« Zn »); la durée de vie de la mine (« DVM »); les tonnes par jour (« t/j »); le rendement net de fonderie (net smelter return; « NSR »). La période de recouvrement est calculée à compter de la production commerciale, définie comme la réalisation de l’atteinte d’un minimum de 30 jours consécutifs d’exploitation pendant lesquels l’usine a fonctionné en moyenne à 60 % de la capacité de production nominale de 15 800 t/j. Le rapport fait conformément au Règlement 43-101 avec date de prise d’effet du 5 octobre 2017 et intitulé « Étude de faisabilité/Projet aurifère Horne 5 » (« EF de 2017 »).





À propos de Falco

Falco est l’un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi-Témiscamingue. Falco détient des droits sur environ 60 000 hectares de terrains dans le camp de Noranda, ce qui représente 60 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l’or et les métaux de base. L’actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé sous l’ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d’onces d’or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Osisko Développement Corp. est le plus important actionnaire de Falco, avec une participation de 15,7 % dans la Société.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Luc Lessard

Président et chef de la direction et administrateur

514 261-3336

info@falcores.com

Diana Forzley

Développement de l’entreprise

416 399-5606

dforzley@falcores.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence et à l’exactitude du présent communiqué de presse.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des renseignements prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont typiquement identifiés par l’emploi de mots comme : « est d’avis », « envisage », « estime », « suppose », « évalue », « présumées », « probabilité », « planifié », « projeté », « assure », « anticipe », « pris en compte », « attendu », « anticipé » et d’autres expressions semblables, ou des énoncés à l’effet que certains événements ou certaines conditions « pourraient » ou « devraient » se produire ou « se réaliseront ». Tous les énoncés qui ne sont pas des énoncés de faits historiques sont des énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs dans le présent communiqué comprennent, sans s’y limiter, des énoncés à propos des projections et des hypothèses de l’étude de faisabilité de 2026, incluant, sans s’y limiter : la VAN; le TRI; les dépenses en immobilisations; les coûts d’exploitation; les coûts décaissés estimatifs et les CMTC estimatifs; la durée de vie de la mine; la période de recouvrement; les flux de trésorerie nets après impôt sur la DVM; les revenus bruts; les marges; les taux de change; l’inflation; les taux de récupération; les teneurs; les taux de traitement; la production potentielle de la propriété Horne 5 telle qu’elle est envisagée dans le plan d’exploitation minière; les hypothèses économiques et les sensibilités et les autres projections opérationnelles et économiques à l’égard du projet Horne 5, ainsi que les avantages du projet pour la communauté et d’autres déclarations concernant l’acceptabilité sociale pour le projet Horne 5 et la réception éventuelle par Falco de l’ensemble des licences, droits de passage et droits de surface de tiers propriétaires d’infrastructures requis ou des droits nécessaires pour exercer les activités envisagées dans le présent communiqué de presse à des conditions acceptables pour la Société. Les estimations de ressources minérales et de réserves minérales sont aussi des énoncés prospectifs puisque ces estimations se fondent sur des estimations de la minéralisation qui pourra être rencontrée dans l’avenir si une décision de production est prise, ainsi que sur des estimations de coûts et de valeurs futurs.

Bien que la Société soit d’avis que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, elle ne peut garantir que les attentes et les hypothèses contenues dans ces énoncés se révéleront exactes. Par conséquent, la Société met en garde les investisseurs que les énoncés prospectifs de la Société ne sont pas garants des résultats ni du rendement futurs, et que les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs contenus dans les présentes sont assujettis à différents risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels soient sensiblement différents de ceux reflétés dans les énoncés prospectifs, incluant, sans s’y limiter : les effets de la conjoncture économique en général; les variations des taux de change; les risques associés à l’exploration et au développement du projet; le calcul des ressources et des réserves minérales; les risques liés aux fluctuations des prix des métaux; les incertitudes liées à la capacité de réunir suffisamment de fonds pour financer les travaux prévus en temps opportun et à des conditions acceptables; les changements aux travaux prévus découlant de facteurs météorologiques, logistiques, techniques ou autres; la possibilité que les résultats des travaux ne répondent pas aux attentes et ne permettent pas de réaliser le potentiel perçu des propriétés de la Société; les risques d’accidents, de pannes d’équipement et de conflits de travail; l’accès au financement pour le projet ou d’autres difficultés ou interruptions imprévues; la possibilité de dépassements de coûts ou de dépenses imprévues dans le cadre du programme de travaux; les enjeux liés aux titres de propriété; la règlementation gouvernementale; l’obtention des licences et autres autorisations nécessaires; le risque de contamination environnementale ou de dommages résultant des opérations de Falco, le risque que les conditions préalables à la capacité de mener des activités de dénoyage ou d’exploitation minière aux termes de l’OLIA intervenue entre Falco et Glencore ne soient pas remplies; le risque que Falco ne puisse pas obtenir les garanties financières requises devant être fournies à Glencore, ou le financement requis pour développer ou exploiter le projet Horne 5; le risque que les permis et autorisations requis de la part des autorités gouvernementales pour développer et exploiter le projet Horne 5 puissent ne pas être obtenus aux conditions envisagées, voire du tout; le risque que l’OLIA puisse être résiliée conformément à ses modalités en raison d’un cas de défaut ou de certains autres événements déclencheurs en lien avec des retards dans le début des activités de dénoyage ou d’exploitation minière; le risque qu’une fois démarrées, certaines activités du projet Horne 5 puissent devoir être suspendues ou modifiées aux termes des conditions de l’OLIA; le risque que Glencore puisse exiger des modifications aux opérations de Falco au projet Horne 5 aux termes de l’OLIA qui rendraient les opérations moins rentables ou non rentables (comparativement aux attentes contenues dans l’étude de faisabilité de 2026); le risque que Falco puisse subir des pertes importantes et se voir imposer d’autres obligations aux termes des indemnités en faveur de Glencore prévues dans l’OLIA; et d’autres risques et incertitudes incluant ceux décrits dans le rapport de gestion de la Société pour les périodes de trois et de neuf mois terminées le 31 mars 2026, daté du 20 mai 2026, disponible sur www.sedarplus.ca.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur les avis, les estimations et les opinions de la direction de Falco à la date où les énoncés sont faits. Bien que Falco ait tenté d’identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actes, les événements ou les résultats réels soient sensiblement différents de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, il pourrait y avoir d’autres facteurs qui auraient pour effet que les actes, les événements ou les résultats ne soient pas tels qu’anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient être sensiblement différents de ceux anticipés dans de tels énoncés. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société n’a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.