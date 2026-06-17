Une expérience de conduite encore plus émotive, port NACS natif et logiciel PCM optimisé



Une expérience sensorielle immersive : dispositif « E‑Shift » avec changements de rapports virtuels et la sonorité « Porsche Electric Sport Sound » encore plus expressive

Port de recharge rapide CC côté passager désormais compatible NACS (natif). Le port CA côté conducteur demeure inchangé (J1772)

Une ergonomie remarquablement intuitive : nouveau système d’infodivertissement avec commande vocale assistée par IA, navigation intelligente et application Themes

Batterie « Performance Battery Plus » de 105 kWh désormais de série sur la Taycan 4S

Ensemble Manthey désormais offert d’usine sur la Taycan Turbo GT avec ensemble Weissach



Porsche intensifie l’expérience de conduite de toutes les variantes de la Taycan 2027 grâce à l’introduction d’un nouveau système « E‑Shift » intégrant des changements de rapports virtuels, combiné à une sonorité « Electric Sport Sound » encore plus émotive et immersive. Cette évolution s’accompagne d’une nouvelle génération d’infodivertissement, caractérisée par une interface moderne, une connectivité rehaussée avec les appareils intelligents et une commande vocale propulsée par l’intelligence artificielle.

STUTTGART, Germany et TORONTO, 17 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour cette nouvelle année-modèle, Porsche bonifie en profondeur presque tous les aspects de la Taycan. Offerte sur l’ensemble de la gamme, la nouvelle option « E‑Shift » sublime l’émotion au volant. Les changements de rapports virtuels — perceptibles tant dans leur dynamique que dans leur ressenti — s’harmonisent avec une réinterprétation sonore du « Porsche Electric Sport Sound » et un compte-tours virtuel afin de créer une expérience véritablement multisensorielle. Les palettes intégrées au volant GT Sport permettent au conducteur de sélectionner l’un des huit rapports simulés, renforçant l’engagement et la connexion avec le véhicule. Le système s’active aisément grâce à un sélecteur de mode additionnel situé sur le volant.

« En introduisant des innovations majeures à l’occasion de ce changement d’année-modèle, nous renforçons la Taycan dans tous les domaines clés : les nouveaux modèles offrent des performances accrues sur circuit, une expérience de conduite encore plus émotive et une utilisation plus intuitive et personnalisable », déclare Kevin Giek, responsable de la gamme Taycan.

La nouvelle année-modèle marque également l’arrivée d’une toute nouvelle génération de logiciels d’infodivertissement. Le concept d’exploitation « Porsche Digital Interaction » se distingue par un design moderne et épuré, intégrant un modèle 3D du véhicule dans sa couleur réelle, des widgets entièrement personnalisables ainsi qu’une commande vocale « Voice Pilot » bonifiée grâce à l’intelligence artificielle.

L’intégration d’Apple CarPlay® et d’Android Auto est élargie, tandis que la navigation redéfinit les standards grâce à un calcul d’itinéraire en ligne d’une grande précision, à l’affichage de bâtiments en 3D et à un planificateur de recharge optimisé. La possibilité de mises à jour à distance (OTA) du système d’infodivertissement, combinée à un plateau pour téléphone intelligent muni d’un anneau magnétique offrant jusqu’à 25 watts de puissance de charge, vient parfaire cette évolution.

L’interface « Porsche Digital Interaction » propose déjà une expérience utilisateur intuitive sur les modèles Cayenne Electric. En plus de la Taycan, cette nouvelle génération d’infodivertissement sera offerte dès le début de l’année-modèle 2027 dans les Panamera, les Cayenne à motorisation thermique ainsi que les 911.

Toutes les déclinaisons de la Taycan 4S sont désormais dotées de série de la batterie « Performance Battery Plus de plus grande capacité ». Ce module de 105 kWh offre une puissance de recharge maximale accrue (320 kW) sur les bornes rapides DC 800 volts compatibles. L’affichage de l’état de santé de la batterie est également intégré.

Afin d’optimiser l’expérience de recharge, les modèles Taycan (à l’exception de la Taycan Turbo GT avec ensemble Weissach) sont maintenant équipés d’un port de recharge rapide DC de type NACS sur l’aile côté passager, tandis que le côté conducteur conserve un port AC de type J1772. Un adaptateur CCS est fourni.

Les modèles Taycan Turbo GT dotés de l’ensemble Weissach peuvent repousser encore davantage leurs limites grâce à l’ensemble Manthey, offert désormais en option à l’usine. Composé d’améliorations aérodynamiques, d’un ensemble de roues et pneus spécifique, de freins avant surdimensionnés ainsi que d’un calibrage optimisé de la suspension et du groupe motopropulseur, cet ensemble a permis à une Taycan d’établir un temps record sur la Nordschleife du Nürburgring en 6:55,553 minutes.

Engagement accru : la nouvelle option « E‑Shift »

Avec la nouvelle option « E‑Shift », l’expérience de conduite de tous les modèles Taycan gagne en intensité et en émotion — offrant une expérience multisensorielle qui sollicite à la fois la vue, l’ouïe et les sensations au volant.

Les changements de rapports virtuels, combinés à une réinterprétation du « Porsche Electric Sport Sound », procurent une sensation de passage des vitesses à la fois authentique et résolument dynamique.

Une fois le système activé, deux modes sont proposés : automatique et manuel. En mode manuel, le conducteur peut sélectionner parmi huit rapports simulés à l’aide des palettes intégrées au volant GT Sport.

Chaque changement de rapport est soigneusement calibré pour reproduire des sensations réalistes : ressenti distinct du passage des vitesses, couple de traînée propre à chaque rapport — comparable au frein moteur d’un véhicule à combustion — ainsi qu’un limiteur de régime virtuel.

Parallèlement, la signature sonore intérieure et extérieure du « Porsche Electric Sport Sound » s’ajuste en temps réel selon les conditions de conduite, notamment la charge et la vitesse des roues. Le réglage acoustique varie également en fonction des différentes déclinaisons de la Taycan, renforçant leur caractère distinctif.

Le système est complété par un compte-tours virtuel et un indicateur de rapport avec témoin de passage de vitesse, intégrés au combiné d’instruments.

L’option « E‑Shift », incluant le volant GT Sport avec palettes, est offerte pour toutes les motorisations et silhouettes de la Taycan. La version Taycan Turbo GT en sera doté de série.

L’activation du système s’effectue via un sélecteur de mode additionnel sur le volant GT Sport, et il peut également être désactivé complètement.

Plus intuitive, plus personnalisable : nouvelle interaction numérique Porsche

Avec une esthétique moderne, une animation d’accueil chargée d’émotion et la possibilité de personnaliser les couleurs de l’application Themes, Porsche ouvre de nouvelles perspectives dans le concept de commande et d’affichage des Macan Electric et Cayenne Electric. Cette avancée générationnelle peut désormais également être expérimentée dans les Taycan, 911, Cayenne à moteur thermique et Panamera. Le nouveau Porsche Communication Management (PCM) offre une puissance de calcul jusqu’à cinq fois supérieure à celle d’auparavant. Cela vise à offrir des temps de réponse plus rapides, une navigation fluide dans les menus et une performance globale du système sensiblement rehaussée.

Le nouveau concept d’exploitation Porsche Digital Interaction (Porsche DI) allie esthétique et fonctionnalité. Des structures graphiques claires, des icônes minimalistes et des animations dynamiques assurent une apparence moderne et épurée. L’application Porsche Car App regroupe toutes les fonctions clés du véhicule en un seul endroit et permet une utilisation particulièrement intuitive. Au centre se trouve un modèle 3D de haute qualité d’une Taycan, dans la couleur du véhicule du client — pouvant être pivoté librement, avec toutes les vues rendues de manière fluide. Le conducteur peut utiliser toutes les fonctions principales du véhicule directement via cette icône.

Les widgets — de petites applications interactives — constituent de nouveaux éléments de Porsche Digital Interaction. À l’instar d’un téléphone intelligent, ces commandes offrent un accès rapide à diverses fonctions, telles que la navigation, les médias et le téléphone. Le design visuel des widgets est de haute qualité. Certaines applications peuvent être affichées sur toute la surface de l’écran ou en mode écran partagé.

L’application Themes permet une personnalisation complète de l’environnement numérique. Plusieurs univers de couleurs sont proposés, influençant l’ambiance lumineuse ainsi que le schéma de couleurs du contenu affiché. Les thèmes s’harmonisent avec les couleurs extérieures et peuvent être combinés à l’éclairage d’ambiance.

Avec l’App Centre, Porsche élargit son écosystème numérique pour inclure ses propres applications ainsi que des applications tierces. Les clients peuvent sélectionner des applications individuellement, les télécharger et les mettre à jour directement dans le système PCM. L’offre couvre diverses catégories — telles que la diffusion audio et vidéo, la navigation ou le stationnement, ainsi que la recharge — et continue de croître selon le marché.

Le contrôle vocal amélioré permet un fonctionnement mains libres de la navigation, des fonctions du véhicule, des médias et de certaines applications. Il est complété par le « Voice Pilot » assisté par intelligence artificielle, avec conversation naturelle, recherche de points d’intérêt assistée par Google et la possibilité de poser des questions de suivi sans répéter « Hey Porsche ». Même le volet de recharge électrique peut être ouvert par commande vocale. Un manuel du propriétaire basé sur la voix, avec des conseils et des guides pratiques, est également disponible.

Les mises à jour du système d’infodivertissement peuvent désormais être téléchargées entièrement à distance (OTA) dans la Taycan et, après confirmation du client, installées en arrière-plan. Les téléphones intelligents peuvent être rechargés sans fil beaucoup plus rapidement, car le plateau de téléphone prend désormais en charge la technologie à anneau magnétique et permet une puissance de charge allant jusqu’à 25 watts. Cela signifie qu’un téléphone intelligent peut être rechargé environ 1,5 fois plus rapidement qu’auparavant.

À l’extérieur, le catalogue d’échantillons de teintes « Paint to Sample » a été mis à jour et propose 16 nouvelles couleurs pour un total de 153. Certaines couleurs emblématiques du passé ont été ajoutées, telles que Shark Blue et Python Green, et de nouvelles sélections, comme Loretta Purple et Rose Red, sont désormais offertes.

Disponibilité et prix

Les variantes proposées pour la nouvelle année-modèle sont Taycan 4S, Taycan GTS, Taycan Turbo, Taycan Turbo S et Taycan Turbo GT. De plus, la Taycan 4S est disponible en version Cross Turismo. Le prix débute à 142 600 $ pour la Taycan 4S 2027. Le début des livraisons est prévues au quatrième trimestre.

À propos d’Automobiles Porsche Canada, Ltée

Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est l’importateur et le distributeur exclusif des modèles Porsche 911, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan au Canada. Établi à Toronto, en Ontario, PCL emploie plus de 70 personnes dans les domaines des ventes, de l’après-vente, du marketing, du développement des ventes au détail et des relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle de Porsche une expérience de la plus grande qualité, dans le respect des plus de 75 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et d’efficacité des véhicules. En 2019, un centre de distribution de pièces a ouvert ses portes à Mississauga pour desservir le réseau national de 23 Centres Porsche. Situé à Pickering, en Ontario, le Centre d’expérience Porsche de Toronto a ouvert ses portes en 2025. PCL est une filiale en propriété exclusive de Porsche AG, dont le siège social est situé à Stuttgart, en Allemagne.

Ce succès est basé sur le remarquable palmarès sportif de la marque qui compte près de 30 000 victoires en course.

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