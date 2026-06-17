Opus One Gold Corp obtient une teneur en or de 4,92 g/t sur une épaisseur de 11,37m sur sa propriété Noyell

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Faits saillants :

• Le forage NO-26-21a a recoupé une teneur en or de 4,92 g/t sur 11,37 m.

• Le forage NO-26-21a confirmé la continuité de la minéralisation aurifère à haute teneur de la zone 1, de la surface jusqu’à une profondeur de 700 m (à la verticale).

• Cette zone à haute teneur en or demeure très forte et ouverte en profondeur.

• Cet intervalle se situe sur la même coupe transversale, mais 200 m plus bas que le forage NO-26-07 précédemment publié, qui a recoupé 8,22 g/t d’or sur 8,5 m (épaisseur réelle : 7,16 m).

• Très peu de résultat ont été reçus pour les forages dans la Zone Ouest.

MONTREAL, 17 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Aurifère Opus One (TSX-V : OOR) (la « Société » ou « Opus One ») est heureuse d'annoncer de nouveaux résultats d'analyse provenant de son programme de forage hivernal de 2026 sur la propriété Noyell, détenue à 100%, qui est située dans la partie nord de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, au sud de Matagami, au Québec, Canada.

Le forage NO-26-21a, le plus profond que nous avons foré à ce jour dans la Zone 1, a recoupé une épaisseur de 11,37 m à une teneur de 4,92 g/t d'or (épaisseur réelle de 9,08 m). Ce forage confirme la continuité de la minéralisation aurifère à haute teneur dans la zone 1, de la surface jusqu'à 700 m de profondeur (verticalement). Ce filon à haute teneur, situé dans la partie est de la zone 1, demeure très important et ouvert en profondeur. Cet intervalle est situé sur la même section transversale mais 200 m en dessous du forage NO-26-07 précédemment publié, qui avait recoupé 8,22 g/t d'or sur 8,5 m (épaisseur réelle : 7,16 m). La zone 2 n'a pas été identifiée dans ce forage.

Le forage NO-26-12 a été réalisé à environ 150 m à l'ouest du forage NO-26-21a, dans la partie centrale de la zone 1. La zone 1, recoupée à 600 m verticalement, a donnée 4,43 g/t Au sur 1,88 m (épaisseur réelle : 1,68 m). Ce résultat est meilleur que prévu, puisque cette portion de la zone 1 était auparavant considérée comme potentiellement stérile.

Le forage NO-26-15 a été réalisé à environ 350 m à l'ouest du forage NO-26-21a, à une profondeur presque identique. Ce forage fait partie d'une série de forages visant à tester une extension verticale potentielle de la zone 1 dans sa partie ouest. Les résultats des analyses confirment que la zone 1 est faible le long du vecteur ouest, renvoyant 0,84 g/t Au sur 1 m (largeur réelle : 0,74 m) entre 725 et 726 m.

ORIENTATION DES FORAGES





RÉSULTATS D’ANALYSE





Pour l'instant, nous n’avons pas publié de résultats concernant la Zone Ouest car nous n’en avons reçu que très peu à ce jour pour ce secteur de la propriété où 5 trous ont été forés cet hiver.

SECTION LONGITUDINALE DÉCOUVERTE ZONE 1





Facteurs métalliques provenant de l'interprétation de 2025. À modifier pour inclure les forages de 2026.

Louis Morin, PDG d'Opus One, a déclaré : « Nos efforts et notre persévérance portent fruits, car la structure aurifère de la zone 1 sur Noyell produit des résultats encore plus prometteurs. Il est désormais confirmé qu'un vecteur aurifère à haute teneur est présent de la surface jusqu'à au moins 700 mètres de profondeur ; la minéralisation aurifère restant ouverte en profondeur dans ce secteur. La continuité, la teneur et l'épaisseur de la minéralisation sont excellentes. Ces résultats sont très encourageants pour les futurs programmes que nous prévoyons déployer afin de vérifier la continuité potentielle de la minéralisation aurifère de la Zone 1 et des environs. »

Préparation des échantillons, analyse et programme d'AQ/CQ

Toutes les carottes de forage récupérées sont de calibre NQ. Tous les échantillons sont décrits, étiquetés, coupés (scie diamantée) et ensachés aux installations de Technominex à Rouyn-Noranda. Ils sont ensuite expédiés au laboratoire certifié AGAT de Val-d'Or pour préparation. Les pulpes d'échantillons sont ensuite expédiées à divers laboratoires AGAT au Canada pour analyse. Les échantillons sont analysés pour l'or par fusion pyrognostique (50 g), avec finition ICP-OES. Tous les échantillons qui sont d'une teneur égale ou supérieure à 10 g/t Au sont soumis à un test gravimétrique pour la détermination de la teneur du minerai.

Le programme d'AQ/CQ d'Opus One comprend l'insertion d'un échantillon de contrôle, aux installations de Technominex, après 9 échantillons réguliers. Les échantillons de contrôle sont composés d'un blanc certifié et de matériaux certifiés de différentes teneurs en or connues.

LA CORPORATION AURIFÈRE OPUS ONE INC.

La Corporation Aurifère Opus One Inc. est une société d'exploration minière axée sur la découverte de gisements d'or et de métaux de base de haute qualité dans des propriétés stratégiquement situées dans des camps miniers éprouvés, à proximité de mines existantes dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, au nord-ouest du Québec et au nord-est de l'Ontario - un des zones de production d'or les plus prolifiques au monde. Opus One détient des actifs à Val-d'Or, à Matagami et à la Baie James.

Une personne indépendante qualifiée, Pierre O’Dowd P.Geo, a vérifié et approuvé les données divulguées, y compris les données d’échantillonnage, d’analyse et de test sous-jacentes aux informations ou opinions contenues dans la divulgation écrite, comme l’exigent les articles 3.1 et 3.2 du NI43-101. Pierre O'Dowd agit en tant que géologue principal pour la Corporation Aurifère Opus One, il a révisé et approuvé ce communiqué de presse.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent constituer des « informations prospectives » au sens de la loi canadienne en valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives peuvent inclure, entre autres, des déclarations concernant les plans, coûts, objectifs ou performances futures d'Opus One, ou les hypothèses sous-jacentes à tout ce qui précède. Dans ce communiqué de presse, des mots tels que « peut », « ferait », « pourrait », « sera », « probable », « croit », « s'attend à », « anticipe », « a l'intention de », « planifie », « estime " et des mots similaires et leur forme négative sont utilisés pour identifier les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne doivent pas être interprétées comme des garanties de performances ou de résultats futurs, et ne seront pas nécessairement des indications précises de si, ou des moments auxquels ou par lesquels, ces performances futures seront atteintes. Rien ne garantit que les événements anticipés par les informations prospectives se produiront, y compris le programme d'exploration prévu sur le projet, les résultats d'un tel programme d'exploration, le développement du projet et les avantages qu'Opus One tirera du projet. Les informations prospectives sont basées sur les informations disponibles à ce moment et/ou sur la croyance de bonne foi de la direction en ce qui concerne les événements futurs et sont soumises à des risques connus ou inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs imprévisibles, dont beaucoup sont au-delà du contrôle d'Opus One.

Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux décrits aux rubriques « Instruments financiers » et « Risques et incertitudes » dans le rapport annuel d'Opus One pour l'exercice clos le 31 août 2022, dont une copie est disponible sur SEDAR+. Sur www.sedarplus.ca et pourrait faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux projetés dans les déclarations prospectives. Opus One n'a pas l'intention, et Opus One n'assume aucune obligation, de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse pour refléter des informations, événements ou circonstances ultérieurs ou autres, sauf si les lois applicables l'exigent.

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CARTES DE LOCALISATION DE LA PROPRIÉTÉ NOYELL D’OPUS ONE









GÉOLOGIE DE LA PROPRIÉTÉ NOYELL ET CIBLES AURIFÈRES





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