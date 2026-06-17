Bitget s’associe à Paydify pour étendre les paiements en stablecoins aux commerçants du monde entier

VICTORIA, Seychelles, 17 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle au monde, a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un partenariat stratégique avec Paydify, une plateforme de paiement offrant des transactions fluides en stablecoins entre utilisateurs et commerçants, ce qui permettra aux commerces du monde entier d’accepter les paiements en stablecoins. Ce partenariat offre aux commerçants connectés à Paydify un accès à la base d’utilisateurs internationale de Bitget via une seule et même solution de paiement intégrée, simplifiant ainsi les processus d’acceptation des paiements en stablecoins au sein de l’écosystème Web3 en pleine expansion.

Les stablecoins font désormais partie des cryptoactifs les plus pratiques en termes de fonctionnalités de paiement, offrant un règlement plus rapide, des transactions sans frontières, une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et une diminution des problèmes de paiement. D’après les données d’Andreessen Horowitz, le volume des transactions consumer-to-business (C2B) en stablecoins a augmenté de 128 % sur douze mois, soit plus du double sur cette période, ce qui illustre à quel point les stablecoins sont au coeur des paiements quotidiens.

Cependant, l’adhésion des commerçants a rencontré un succès limité en raison de la fragmentation des liquidités et de l’instabilité des réseaux de paiement. Le partenariat entre Bitget et Paydify vient remédier à ce problème en améliorant la connectivité entre les plateformes d’échange, les commerçants, les portefeuilles et les utilisateurs finaux. L’infrastructure de Paydify propose une passerelle unique pour les paiements en stablecoins, permettant ainsi aux entreprises de simplifier l’aspect technique tout en garantissant une expérience de paiement fluide.

« L’UEX de Bitget est conçue pour rendre les actifs numériques plus accessibles, plus intuitifs et plus ancrés dans la réalité », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Notre partenariat avec Paydify vise à étendre cette stratégie aux paiements en stablecoins en offrant aux commerçants une infrastructure plus simple et plus efficace qui leur permet d’accéder aux 125 millions d’utilisateurs de Bitget à travers le monde. »

Paydify accepte les paiements en stablecoins sur les principaux portefeuilles et réseaux blockchain. Les commerçants peuvent ainsi traiter des paiements sur la blockchain avec peu d’exigences d’intégration tout en conservant le contrôle de leurs fonds.

« L’avenir des solutions de paiements ne se limite pas à un simple transfert d’argent de portefeuille à portefeuille. L’enjeu est plutôt de permettre à des millions d’utilisateurs de cryptomonnaies de dépenser leurs actifs numériques facilement et depuis n’importe où. Notre association avec Bitget permet de faire évoluer les stablecoins du statut d’actifs d’investissement à celui de moyen de paiement », a déclaré Sean Dong, directeur principal des opérations commerciales chez Paydify.

Ce partenariat renforce le modèle UEX de Bitget en intégrant les fonctionnalités de trading, de détention d’actifs et d’achat au sein d’un seul et même environnement unique. Grâce à l’association de ces services, les actifs numériques s’imposent comme un moyen de paiement classique et l’écosystème dépasse le cadre du trading traditionnel pour s’orienter vers des solutions de paiement pratiques et quotidiennes.

À propos de Paydify

Paydify est une infrastructure technologique de paiement qui permet de réaliser des transactions en toute simplicité en stablecoins directement entre commerçants et utilisateurs. Conçu pour l’écosystème Web3 et les entreprises natives du numérique, Paydify accepte les paiements rapides sur les principaux portefeuilles et réseaux blockchain, permettant ainsi aux commerçants de recevoir instantanément des stablecoins provenant de millions d’utilisateurs de cryptoactifs, avec une intégration minimale et un contrôle total, sans intermédiaires ni dépositaire de fonds.

Pour en savoir plus sur Paydify, consultez le site paydify.com.

À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. Son écosystème s’engage à aider les utilisateurs à négocier plus intelligemment en s’appuyant sur un agent IA qui accompagne l’exécution des transactions. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas et la liquidité la plus élevée du secteur dans plus de 150 régions à travers le monde.

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