Staffbase annonce les lauréats mondiaux des VOICES Awards 2026 ; les projets primés montrent que la confiance et l’adoption sont devenues les nouveaux facteurs différenciants de l’expérience employé

Parmi les lauréats de cette année figurent American Electric Power, ALDI SÜD, Australian Red Cross Lifeblood et Bellway. Les organisations qui excellent aujourd’hui dans l’expérience employé ont résolu un défi que beaucoup peinent encore à relever : atteindre chaque collaborateur, y compris les employés de terrain. Ce qui les distingue désormais, c’est la capacité de leurs équipes à adopter les canaux mis en place et à leur faire confiance.

NEW YORK, 17 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Staffbase, première plateforme d’expérience employé conçue nativement pour l’IA, a annoncé aujourd’hui les lauréats de ses VOICES Awards 2026 à l’issue de quatre événements régionaux représentant les Amériques, l’Asie-Pacifique et le Japon (APJ), la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) ainsi que le Royaume-Uni, l’Irlande, le Moyen-Orient et l’Afrique (UKIMEA). Pris dans leur ensemble, les programmes récompensés cette année révèlent une évolution nette de ce qui distingue les initiatives d’expérience employé les plus performantes : atteindre l’ensemble des collaborateurs, y compris les équipes de terrain, constitue désormais le point d’entrée. Mais le véritable leadership se mesure à la capacité des employés à adopter la plateforme, à lui faire confiance et à agir sur la base des informations qu’ils y trouvent.

Dans les quatre régions, la majorité des programmes récompensés ont enregistré entre 80 % et 100 % de leurs effectifs sur leur plateforme d’expérience employé. Cette portée inclut les collaborateurs sans poste de bureau fixe et les travailleurs de première ligne, souvent laissés de côté par les intranets traditionnels. Peu d’organisations peuvent aujourd’hui revendiquer un tel niveau de couverture. Au-delà des chiffres d’inscription, les programmes lauréats ont démontré une adoption durable : les employés reviennent régulièrement sur la plateforme, font confiance aux informations qu’elle contient et l’intègrent à leurs flux de travail quotidiens ainsi qu’à leurs processus opérationnels. Cette évolution reflète un mouvement plus large du secteur, dans lequel la communication interne devient une destination de confiance plutôt qu’un simple canal de diffusion.

Une base de confiance pour l’ère de l’IA

Cette transformation intervient alors que les plateformes d’expérience employé endossent un nouveau rôle. Les salariés sollicitent de plus en plus un assistant IA pour obtenir des réponses plutôt que de rechercher eux-mêmes des documents. Or, la qualité de ces réponses dépend directement de celle des sources sur lesquelles elles s’appuient. La confiance, la précision et la portée construites par les lauréats constituent désormais les fondations dont l’IA en entreprise a besoin.

« Les entreprises que nous récompensons cette année ont accompli la partie la plus difficile : elles parviennent à atteindre chaque collaborateur, y compris ceux qui sont le plus éloignés d’un bureau », a déclaré Martin Böhringer, cofondateur et PDG de Staffbase. « Ce qui les distingue, c’est ce qu’elles ont fait ensuite. Elles ont créé quelque chose que leurs employés jugent digne de confiance et choisissent d’utiliser. Cette confiance devient l’actif le plus précieux d’une organisation, car elle constitue désormais le socle sur lequel repose tout le reste, y compris l’IA. »

Staffbase qualifie cette infrastructure de « couche de qualité de l’IA » (AI Quality Layer) : un système qui détermine les sources sur lesquelles s’appuie l’IA, contrôle sa manière de communiquer et apprend des besoins réels des employés.

Quatre régions, une même évolution

Cette évolution — passer d’une communication interne conçue comme un canal de diffusion à une destination de confiance vers laquelle les employés choisissent activement de revenir — s’est manifestée de différentes manières selon les régions. Chaque lauréat illustre une voie distincte menant au même objectif.

Les Amériques : une source unique et fiable pour tous les employés

Les lauréats de la région Amériques ont créé une source d’information unique et fiable afin de remplacer des systèmes fragmentés et d’atteindre des collaborateurs que les anciens outils ne parvenaient pas à toucher. Ils l’ont ensuite utilisée pour accompagner des transformations liées à des restructurations, des fusions ou des migrations d’outils. JBS a remporté le prix de la Meilleure application pour les équipes de terrain (Best Frontline App), en connectant 48 000 utilisateurs actifs dans l’ensemble de ses activités. Custom Ink a remporté le prix de la Meilleure utilisation de l’e-mail (Best Use of Email), avec un taux d’ouverture de 98 % pour les messages de la direction. L’entreprise décrit ce résultat comme ayant permis d’établir la « communication comme une infrastructure essentielle à l’entreprise ». Les autres lauréats régionaux sont Mission Pet Health (Meilleure stratégie de lancement - Best Launch Strategy), American Electric Power (Meilleur intranet - Best Intranet), Bell Canada (Excellence en communication - Excellence in Communication) et Acenda (Excellence en expérience employé - Excellence in Employee Experience). Parmi les finalistes, Garney, qui qualifie ses employés de terrain de « public le plus difficile à atteindre », a indiqué avoir réalisé environ 14 millions de dollars d’économies de productivité estimées, atteint un taux d’adoption de 97 % dès la première année et réduit de neuf points le turnover des salariés rémunérés à l’heure.

APJ : concevoir l’adoption comme un changement de comportement

Dans la région APJ, les lauréats ont considéré l’adoption comme un enjeu de changement comportemental à concevoir dès le départ. Australian Red Cross Lifeblood a remporté le prix du Meilleur lancement (Best Launch) grâce à « The Drop », qui a permis d’inscrire 50 % des collaborateurs avant 11 heures le jour du lancement — un record Staffbase selon l’entreprise — et de générer, dès le premier mois, trois fois plus d’engagement que l’ancienne plateforme sur une année entière, la croissance étant portée principalement par les équipes de terrain. The Salvation Army a remporté le prix de la Campagne la plus créative (Most Creative Campaign) grâce à « Salvos Central », en conservant une marque déjà reconnue et en évitant de présenter la plateforme comme « une autre nouveauté », afin de limiter la fatigue liée au changement. Tabcorp a remporté le prix du Meilleur groupe communautaire (Best Community Group) avec « Home of Sport », une communauté volontaire fondée sur les centres d’intérêt, « qui ressemble davantage à un réseau social qu’à un outil d’entreprise ». Les autres lauréats de la région APAC sont Qube (Excellence en expérience employé de terrain - Excellence in Frontline EX), Metricon Homes (Meilleure newsletter e-mail - Best Email Newsletter) ainsi que Grace Payne de Lifeblood (Communicatrice de l’année - Communicator of the Year) et Alistair Marshall de Healthscope (Responsable communication de l’année - Communications Leader of the Year).

Berlin : donner la parole aux employés

GMH Gruppe a remporté le prix de la Meilleure campagne de communication interne (Best Employee Communication Campaign) grâce à « PASS AUF » (« Attention »), une campagne de sécurité reposant sur le récit d’accidents vécus par les employés eux-mêmes plutôt que sur des règles édictées par la hiérarchie. Cette initiative a entraîné une baisse de 20 % des accidents déclarables et environ 74 000 € d’économies, avec une validation externe de l’assureur légal contre les accidents du travail. ALDI SÜD a remporté deux distinctions grâce à une plateforme unique, ALDIgo : Meilleure utilisation des données (Best Use of Data) et Meilleur engagement des équipes de terrain (Best Frontline Engagement). L’application compte 98 % des 50 000 employés du groupe, dont 94 % n’occupent pas de poste de bureau. Le taux de commentaires a progressé de 103 %. Riverty a remporté le prix du Meilleur récit stratégique (Best Strategic Narrative) en créant des espaces permettant aux équipes de s’approprier elles-mêmes la stratégie de l’entreprise, plutôt que de la recevoir de manière centralisée. La compréhension du rôle de chacun dans cette stratégie a ainsi progressé de 21 %. Les autres lauréats DACH sont ebm-papst (Meilleur intranet, « FANS » - Best Intranet, “FANS”), Munich Airport / eurotrade (Meilleure application mobile, « JETZT » - Best Mobile App, “JETZT”), ZINKPOWER (Meilleur moment de lancement, déployé dans 35 langues - Best Launch Moment, rolled out in 35 languages) et HypoVereinsbank / UniCredit (Meilleur partenariat interne - Best Internal Partnership).

Londres : consolider un environnement fragmenté en une source unique de confiance

Bellway a remporté le prix de l’Excellence en communication (Excellence in Communication) grâce à « Pathway », qui a remplacé un ensemble de plus de quatre millions de documents SharePoint. L’entreprise affiche désormais un taux d’adoption de 95 %, contre une moyenne sectorielle de 74 %, tandis que le turnover volontaire est tombé à 14,8 %. Bellway exploite également une infrastructure IA en production comprenant un podcast généré par IA et une navigation gouvernée par IA, construits sur cette base documentaire consolidée. Vandemoortele a remporté le prix du Meilleur intranet (Best Intranet) avec « VDMConnect », décrit par son équipe de communication comme « une plateforme unique pour se sentir membre de notre grande petite famille ». Commercial Services Group a remporté le prix de la Meilleure stratégie de lancement (Best Launch Strategy), avec 71 % des employés inscrits en sept jours ouvrés ; Choice Care Group a remporté le prix du Meilleur ambassadeur des équipes de terrain (Best Frontline Champion), avec une augmentation de 152 % de la consultation des actualités de l’entreprise auprès d’une population composée à 93 % d’employés de terrain ; et Kantar a remporté le prix d’Excellence en expérience employé (Excellence in Employee Experience), grâce à son écosystème de groupes de ressources pour les employés (ERG) centré sur l’inclusion. Parmi les finalistes, Kerry a remplacé plus de 20 000 pages SharePoint dont l’exactitude n’était pas garantie et Paulig a atteint 98 % de ses employés de bureau en une semaine après le lancement.

Dans les quatre régions, les projets récompensés reposent sur un principe commun : résoudre les problèmes du collaborateur le plus difficile à atteindre revient à résoudre ceux de l’ensemble des collaborateurs. Alors que l’IA devient une couche intermédiaire entre le contenu et l’employé, les fondamentaux maîtrisés par ces lauréats deviennent prérequis d’une IA sur laquelle les salariés peuvent réellement compter.

Lauréats des VOICES Awards 2026

VOICES Americas (virtuel)

Meilleure stratégie de lancement (Best Launch Strategy) — Mission Pet Health

Meilleur intranet (Best Intranet) — American Electric Power

Meilleure application pour les équipes de terrain (Best Frontline App) — JBS

Meilleure utilisation de l’e-mail (Best Use of Email) — Custom Ink

Excellence en communication (Excellence in Communication) — Bell Canada

Excellence en expérience employé (Excellence in Employee Experience) — Acenda

VOICES APJ Customer Awards (virtuel)

Meilleur lancement (Best Launch) — Australian Red Cross Lifeblood

Campagne la plus créative (Most Creative Campaign) — The Salvation Army

Excellence en expérience employé de terrain (Excellence in Frontline EX) — Qube

Meilleure newsletter e-mail (Best Email Newsletter) — Metricon Homes

Meilleur groupe communautaire (Best Community Group) — Tabcorp

Communicatrice de l’année 2026 (Communicator of the Year 2026) — Grace Payne, Lifeblood

Responsable communication de l’année 2026 (Communications Leader of the Year 2026) — Alistair Marshall, Healthscope



VOICES Berlin (présentiel | allemand)

Meilleur intranet (Best Intranet) — ebm-papst

Meilleure application mobile (Best Mobile App) — Munich Airport / eurotrade

Meilleure utilisation des données au service de la performance de l’entreprise (Best Use of Data for Business Impact) — ALDI SÜD

Meilleur engagement des équipes de terrain (Best Frontline Engagement) — ALDI SÜD

Meilleur moment de lancement (Best Launch Moment) — ZINKPOWER

Meilleure campagne de communication interne (Best Employee Communication Campaign) — GMH Gruppe

Meilleur récit stratégique en communication interne (Best Strategic Narrative in Internal Communications) — Riverty Group

Meilleur partenariat interne (Best Internal Partnership) — HypoVereinsbank / UniCredit

VOICES London (présentiel)

Meilleur intranet (Best Intranet) — Vandemoortele

Meilleure stratégie de lancement (Best Launch Strategy) — Commercial Services Group

Meilleur ambassadeur des équipes de terrain (Best Frontline Champion) — Choice Care Group

Excellence en expérience employé (Excellence in Employee Experience) — Kantar

Excellence en communication (Excellence in Communication) — Bellway



À propos de Staffbase

Staffbase est la première plateforme d’expérience employé conçue nativement pour l’intelligence artificielle. Elle met la puissance de l’IA à la disposition de chaque collaborateur, en particulier ceux qui restent aujourd’hui encore déconnectés sur le terrain. Grâce à son offre Employee AI, Staffbase réunit les fonctions communication, informatique et ressources humaines pour réinventer la manière dont les individus et les organisations collaborent.

Plus de 1 500 grandes entreprises clientes — dont Adidas, Alaska Airlines, DHL, MAN Truck & Bus et Whataburger — utilisent Staffbase pour mobiliser leurs collaborateurs et les aider à donner le meilleur d’eux-mêmes. Staffbase permet aux entreprises de communiquer avec leurs employés partout dans le monde via une application employé personnalisée, un intranet, l’e-mail, les SMS, l’affichage numérique et des intégrations Microsoft 365. Désormais, la plateforme propose également de nouvelles expériences agentiques, comme des podcasts personnalisés et un assistant conversationnel, le tout reposant sur une plateforme unique dotée d’une infrastructure IA de bout en bout.

Staffbase a été désignée Leader pour la troisième année consécutive dans le Gartner® Magic Quadrant™ 2025 for Intranet Packaged Solutions et est également reconnue par G2 comme leader des intranets d’entreprise. L’entreprise est basée à New York et à Chemnitz, en Allemagne.

Pour de plus amples informations : www.staffbase.com

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