La solution Acrow assure un accès ininterrompu d’ici la reconstruction du pont à Brownsburg-Chatham, au Québec

TORONTO, 17 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acrow, une entreprise internationale de premier plan spécialisée dans l'ingénierie et la fourniture de ponts, a conçu et fourni un pont modulaire en acier afin de garantir un accès sécurisé d’ici la réalisation du pont situé dans le quartier résidentiel de Brownsburg-Chatham, au Québec. Le pont d'Acrow a été installé sur la rue Principale, au-dessus de la rivière de l'Ouest, afin de remplacer temporairement un ouvrage appartenant au ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) qui a été fermé en décembre 2024 pour des raisons de sécurité.

Construit à l'origine en 1940, le pont Henri-Raby avait atteint la fin de sa vie utile. Cette structure faisait l’objet d’une restriction de charge depuis 2022 afin de respecter sa capacité portante. Ce pont constitue un lien essentiel pour les habitants de la région. Afin de garantir un accès sûr et ininterrompu tout au long de la phase de planification et de conception du projet de remplacement de la structure, la mise en place d'un pont temporaire a été jugée nécessaire, et le choix s'est porté sur une solution modulaire en acier proposée par Acrow.

La structure temporaire a été fournie en location à l'entrepreneur Maurécon inc. et a été assemblée et installée par Gelco Construction inc. Ce pont, d'une longueur de 180 pi (54,86 m) et d'une largeur de 18 pi (5,5 m), est doté d'un tablier en époxy-agrégats et a été conçu pour supporter une charge mobile de classe CL-625. Elle a été mise en place à l'aide d'une technique d’installation en lancement assisté par grue, ce qui a permis une mise en place efficace tout en minimisant les répercussions sur les riverains. Cette structure est accessible aussi bien aux véhicules qu'aux piétons et permet une circulation bidirectionnelle en alternance sur une seule voie, régulée par des feux de signalisation. Le pont devrait rester en place pendant la majeure partie de l'année 2026.

« Le pont modulaire en acier d’Acrow offre une solution sûre et fiable pour maintenir l’accès à Brownsburg-Chatham d’ici le début du chantier de remplacement du pont, » a déclaré Jason Rosen, responsable du développement commercial pour la région du Québec et de l’Atlantique. « Outre le fait de réduire au minimum les désagréments pour les voyageurs, cette structure temporaire permet de mener les travaux de construction de manière efficace.»

« Cette route joue un rôle important dans le réseau de transport de la région, a ajouté Oliver Radack, directeur du développement commercial et des opérations chez Acrow Canada. La mise en place d'un pont temporaire pleinement opérationnel en quelques semaines met en évidence la capacité de réaction rapide qu'offrent les solutions modulaires en acier aux organismes chargés de la gestion de projets d'infrastructure complexes.»

À propos d'Acrow

Depuis plus de 75 ans, Acrow fournit aux secteurs des transports et de la construction une large gamme de solutions modulaires de ponts en acier destinés à un usage permanent, temporaire, militaire ou d'urgence. Grâce à sa forte présence internationale, Acrow occupe une position de leader dans le développement et la mise en œuvre de projets d'infrastructures de ponts dans plus de 150 pays en Afrique, en Asie, aux Amériques, en Europe et au Moyen-Orient. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.acrow.com.

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