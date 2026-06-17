Eurobio Scientific: ERRATUM : MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025

ERRATUM : MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025

Paris, le 17 juin 2026

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro pour la transplantation, l’oncologie et les maladies infectieuses, annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 17 juin 2026 une version corrigée de son rapport financier annuel au 31 décembre 2025, initialement déposé le 29 avril 2026.

Les corrections (pages 31, 45-46 et 51) portent sur la composition du conseil d’administration et les modalités de rémunération des mandataires sociaux dirigeants.

Le rapport financier annuel corrigé peut être consulté sur le site Internet de la société à l’adresse : www.eurobio-scientific.com dans la rubrique « Investisseurs » / « Information Réglementée » / « Rapports financiers annuels ».

Prochain rendez-vous financier

Assemblée générale : 18 juin 2026

A propos d’Eurobio Scientific







Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires. Le Groupe compte environ 360 collaborateurs, quatre unités de production basées en région parisienne, en Allemagne, aux Pays Bas et aux Etats-Unis, et des filiales à Milan en Italie, Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne, Anvers en Belgique et Utrecht aux Pays-Bas.







Eurobio Scientific a pour actionnaire de référence la holding EB Development, agissant de concert avec des fonds gérés par NextStage AM et IK Partners, ainsi que des membres du Conseil d’administration et de la direction générale de la Société.

Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com







Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris

Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech.Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP





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