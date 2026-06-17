La disponibilité générale de Lexis+ avec Protégé au Canada établit une nouvelle norme pour l’automatisation du travail juridique grâce à des démarches d’IA faisant autorité et faciles à utiliser

TORONTO, 17 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LexisNexis® Legal & Professional, chef de file mondial en information juridique, en analytique et en solutions de démarches juridiques alimentées par l’intelligence artificielle, a annoncé aujourd’hui la disponibilité générale de Lexis+® avec Protégé™, qui offre des démarches juridiques complètes alimentées par l’intelligence artificielle et spécialement conçues pour le secteur juridique, grâce à une nouvelle interface utilisateur conçue pour permettre la réalisation d’un travail juridique fiable à partir d’une seule requête.

S’appuyant sur les capacités d’IA agentive faisant autorité déjà offertes par Lexis+ AI™ – notamment la recherche conversationnelle, la rédaction juridique personnalisée, l’importation de documents, le résumé et l’analyse – les professionnels du droit peuvent désormais automatiser une plus grande partie de leur travail grâce à Lexis+ avec Protégé, notre nouvelle plateforme phare intégrée qui remplace Lexis+ AI.

Les utilisateurs peuvent poser toute question juridique à l’aide d’une seule boîte de requête conversationnelle et accéder en toute fluidité à plusieurs fonctionnalités de démarches préconfigurées.

Comme auparavant avec Lexis+ AI, Lexis+ avec Protégé permet aux utilisateurs de travailler de façon sécurisée avec leurs propres documents, le contenu canadien de LexisNexis faisant autorité ainsi que les principaux modèles d’IA générale, tout en réduisant les risques associés au passage d’un outil d’intelligence artificielle à un autre.

« Les professionnels du droit au Canada subissent une pression réelle pour en faire davantage avec moins de ressources, et ils ont besoin d’outils qui reflètent réellement la façon dont le travail juridique est effectué », a déclaré Sam Puchala, président et directeur général de LexisNexis Canada. « Lexis+ avec Protégé réunit un contenu juridique exhaustif et des sources vérifiables pouvant être citées en référence dans un environnement sécurisé. La plateforme a été conçue spécifiquement pour la pratique du droit et non adaptée à partir d’une IA à usage général, ce qui permet aux équipes de gérer leurs dossiers du début à la fin tout en ayant l’assurance que leur travail est uniforme et défendable. »

Les nouvelles fonctionnalités de démarches offertes dans Lexis+ avec Protégé aident les professionnels du droit à réaliser des travaux complexes plus rapidement, à améliorer l’uniformité entre les dossiers et à fournir des résultats de grande qualité à grande échelle. Dès sa disponibilité générale, Lexis+ avec Protégé prend en charge une vaste gamme de démarches juridiques prêtes à l’emploi, appuyées par le contenu canadien de LexisNexis.

Au sein de la nouvelle plateforme, les professionnels du droit peuvent simplifier et automatiser un travail de grande qualité grâce à :

Des démarches préconfigurées pour les litiges, le travail transactionnel et les tâches juridiques courantes, alimentées par des modèles d’IA générale sécurisés et enrichis par LexisNexis provenant d’Anthropic et d’OpenAI. Parmi les exemples figurent la rédaction d’une demande à la cour, la génération de conventions de location, la création de documents ou de clauses transactionnels et le résumé d’entrevues.

Par ailleurs, l’entreprise déploie un service d’accompagnement personnalisé qui aide les organisations à tirer pleinement parti de Lexis+ avec Protégé grâce à un programme à forte valeur ajoutée combinant l’expertise-conseil et un soutien pratique. Des équipes spécialisées en démarches travaillent directement avec les clients afin de repérer les possibilités d’automatisation des démarches et d’offrir de la formation personnalisée ainsi qu’un soutien à l’adoption adapté aux priorités, aux processus et aux cas d’utilisation propres à chaque cabinet.

Pour en savoir plus sur Lexis+ avec Protégé, visitez :

www.lexisnexis.com/fr-ca/lexis-plus-protege

Pour en savoir plus sur l’assistant IA juridique Protégé :

https://www.lexisnexis.com/fr-ca/produits/protege

À propos de LexisNexis® Legal & Professional

LexisNexis® Legal & Professional fournit de l’information juridique, réglementaire et commerciale, de l’analytique ainsi que des démarches alimentées par l’intelligence artificielle qui aident les clients à accroître leur productivité, à améliorer leur prise de décision, à obtenir de meilleurs résultats et à faire progresser la primauté du droit partout dans le monde.

À titre de pionnière du numérique, l’entreprise a été la première à rendre accessibles en ligne l’information juridique et commerciale grâce à ses services Lexis® et Nexis®.

LexisNexis Legal & Professional, qui sert des clients dans plus de 150 pays et compte 11 900 employés à l’échelle mondiale, fait partie de RELX, un fournisseur mondial d’outils d’analytique et d’aide à la décision fondés sur l’information destinés aux professionnels et aux entreprises.