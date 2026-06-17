Nanterre, le 17 juin 2026

Trafics de VINCI Autoroutes et de VINCI Airports en mai 2026

I- Évolution du trafic des réseaux interurbains de VINCI Autoroutes





Mai Cumul à fin mai

(5 mois) % Variation 2026/2025 % Variation 2026/2025 VINCI Autoroutes +0,3 % -1,8 % Véhicules légers +0,8 % -2,2 % Poids lourds -2,7 % +0,5 %

En mai, le trafic des véhicules légers affiche une légère hausse. Il a bénéficié d’un effet calendaire favorable*, tout en restant pénalisé par la forte hausse des prix des carburants, en particulier du gazole. A l’inverse, le trafic des poids lourds a reculé, impacté par deux jours ouvrés en moins par rapport à mai 2025.

Au global, la baisse du trafic depuis le début de l’année est ramenée à -1,8 % (contre -2,5 % à fin avril).

*positionnement des week-ends de l’Ascension (en mai cette année, en mai-juin l’année dernière) et de la Pentecôte (en mai cette année, en juin l’année dernière).

II- Évolution du trafic passagers de VINCI Airports1





Mai Cumul à fin mai

(5 mois) % Variation 2026/2025 % Variation 2026/2025 VINCI Airports +0,1 % +0,6 % Portugal (ANA) +3,0 % +3,3 % Royaume-Uni* -0,7 % -1,1 % France +0,5 % -1,6 % Serbie +8,8 % +8,4 % Hongrie +7,3 % +3,7 % Mexique (OMA) +3,7 % +2,7 % États-Unis -13 % -7,5 % République dominicaine (Aerodom) +13 % +11 % Costa Rica +12 % +12 % Chili (Nuevo Pudahuel) -2,2 % -1,8 % Brésil +1,8 % +6,3 % Japon (Kansai Airports) -7,3 % -4,3 % Cambodge (Cambodia Airports) -18 % -5,6 % Cap-Vert +8,1 % +13 %

1 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant le trafic des aéroports en période pleine.

* aéroports Londres Gatwick, Édimbourg et Belfast International

En mai, le dynamisme de nombreuses plateformes (notamment Portugal, Edimbourg, Belgrade, Budapest, République dominicaine et Mexique) a compensé la faiblesse conjoncturelle observée à Londres Gatwick et en Asie.

Au global, le trafic affiche une légère hausse depuis le début de l’année.

III- Évolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports2





Mai Cumul à fin mai

(5 mois) % Variation 2026/2025 % Variation 2026/2025 VINCI Airports -1,5 % -1,8 % Portugal (ANA) +1,5 % +1,7 % Royaume-Uni* +0,6 % -1,1 % France -1,2 % -1,4 % Serbie +3,7 % +4,5 % Hongrie +8,9 % +2,7 % Mexique (OMA) -3,4 % -0,2 % États-Unis -14 % -21 % République dominicaine (Aerodom) +7,2 % +5,5 % Costa Rica +18 % +24 % Chili (Nuevo Pudahuel) -1,4 % -2,6 % Brésil -2,0 % +2,2 % Japon (Kansai Airports) -9,4 % -8,1 % Cambodge (Cambodia Airports) -11 % -1,1 % Cap-Vert +19 % +15 %

2 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine.

* aéroports Londres Gatwick, Édimbourg et Belfast International

À propos de VINCI

VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, employant 294 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél. : +33 (0)1 57 98 62 88

media.relations@vinci.com

Pièce jointe