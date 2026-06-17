RIBER: Assemblée Générale du 17 juin 2026 : RIBER confirme l’exécution de sa feuille de route technologique et accélère avec ROSIE





Assemblée Générale du 17 juin 2026 :

RIBER confirme l’exécution de sa feuille de route technologique

et accélère avec ROSIE

Bezons, le 17 juin 2026 – 17h45 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, a réuni ce jour ses actionnaires à l’occasion de son Assemblée Générale Mixte annuelle, présidée par Annie Geoffroy, Présidente du Conseil d’administration de la Société.

L’ensemble des résolutions soumises au vote a été approuvé, notamment l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2025, l’affectation du résultat 2025 avec une distribution en numéraire de 0,1 euro par action sous forme de remboursement partiel de la prime d’émission1, ainsi que les autorisations financières conférées au Conseil d’administration.

Une stratégie technologique qui produit ses premiers résultats visibles

À l’occasion de cette Assemblée Générale, Annie Geoffroy est revenue sur les avancées enregistrées par RIBER dans l’exécution de sa stratégie de développement et d’innovation.

Sur le marché historique des équipements MBE, la demande portée par les lasers à boîtes quantiques destinés aux datacenters continue de soutenir les systèmes de production. Toutefois, certaines opportunités se caractérisent par des cycles de décision plus longs notamment liés à :

L’augmentation de la complexité des projets portés par les clients du Groupe

Le renforcement des instructions relatives aux demandes de licences d’exportations vers la Chine.

RIBER a également mis en avant les progrès réalisés avec ROSIE (RIBER Oxide Silicon Epitaxy), sa plateforme dédiée à la croissance d’oxydes fonctionnels sur wafers silicium 300 mm, conçue selon les standards industriels SEMI.

Développée pour favoriser l’intégration de matériaux avancés dans les procédés de fabrication des semi-conducteurs, ROSIE ouvre la voie à une nouvelle génération de composants photoniques électro-optiques pour les télécommunications, les centres de données et les applications quantiques.

ROSIE franchit de nouveaux jalons vers l’industrialisation

RIBER a rappelé la solidité de son partenariat stratégique avec NQCP2, destiné à qualifier industriellement le process de dépôt d’oxydes fonctionnels sur silicium et à l’intégrer dans une ligne pilote dédiée aux technologies photoniques et quantiques.

Conformément à la feuille de route annoncée, ce partenariat permettra de mettre à disposition des premiers échantillons de BTO/STO3 sur wafers silicium auprès de la communauté scientifique et industrielle. Les premiers dépôts de TiO2/SrO24 sur silicium, étape préalable au dépôt de BTO/STO, ont déjà démontré la capacité du procédé à produire un film homogène sur des wafers de 300 mm, avec une inhomogénéité d’épaisseur limitée à 1 %, conformément aux standards attendus.

Par ailleurs, RIBER livrera prochainement le deuxième exemplaire de ROSIE à un acteur majeur de l’informatique quantique aux États-Unis.

Ces avancées valident les premiers jalons technologiques et commerciaux de ROSIE et confirment la trajectoire d’industrialisation engagée par la Société.

RIBER ouvre ainsi une nouvelle phase de développement, marquée par l’intensification de la prospection commerciale, portée par la prochaine mise à disposition des premiers échantillons BTO/STO. Dans cette perspective, la société prévoit la production d’ici la fin de l’année d’une machine ROSIE de production cluster à double chambre, pour accompagner la montée de la demande.

Les premiers retours du marché confirment l’intérêt suscité par cette technologie, en ligne avec la croissance attendue des besoins en composants optiques haute fréquence.

Une dynamique d’innovation au service de la croissance future

Annie Geoffroy a déclaré : « Dans un environnement marqué par l’accélération des investissements mondiaux dans l’intelligence artificielle, les infrastructures de données et les technologies quantiques, RIBER poursuit avec détermination l’exécution de sa feuille de route. La solidité de nos positions sur le marché MBE, combinée aux avancées structurantes de ROSIE et à son industrialisation programmée, conforte notre ambition d’accompagner les transformations de l’industrie des semi-conducteurs et de créer de nouveaux relais de croissance à forte valeur ajoutée. »

RIBER remercie l’ensemble des actionnaires ayant participé à cette Assemblée Générale. Les conditions de quorum et les résultats détaillés des votes seront prochainement disponibles sur le site internet de la société : www.riber.com.

À propos de RIBER

Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des solutions destinées à l’industrie des semi-conducteurs et accompagne ses clients, industriels et laboratoires de recherche, avec une offre complète de services et de support scientifique et technique (hardware et software), afin d’optimiser les performances et les rendements de leurs équipements.

Les technologies de RIBER sont au cœur du développement de dispositifs semi-conducteurs avancés, notamment pour les applications liées à l’intelligence artificielle, aux infrastructures de données, aux télécommunications et à la photonique. Avec le lancement de ROSIE (RIBER Oxide on Silicon Epitaxy), une plateforme dédiée à la photonique intégrée sur silicium compatible avec les lignes de production 300 mm, RIBER ouvre de nouvelles perspectives dans des marchés en forte croissance.

Présente sur des segments technologiques stratégiques, RIBER contribue également aux avancées dans les domaines de la recherche et des technologies quantiques.

RIBER, labellisée Entreprise innovante par Bpifrance, est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

Contacts

RIBER

Annie Geoffroy | tel : +33 (0)1 39 96 65 00 | invest@riber.com

ACTUS FINANCE & COMMUNICATION

Cyril Combe - Relations Investisseurs | tel : +33 (0)1 53 65 37 94 | ccombe@actus.fr

Serena Boni - Relations Presse | tel : +33 (0)4 72 18 04 92 | sboni@actus.fr

1 Le détachement du coupon interviendra le 22 juin 2026 pour une mise en paiement le 24 juin 2026.

2 Novo Nordisk Foundation Quantum Computing Programme

3 titanate de Baryum (BTO) et titanate de strontium (STO)

4 TiO2 (Dioxyde de titane) / SrO2 (Strontium peroxide)

Pièce jointe