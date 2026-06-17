COMMUNIQUÉ DE PRESSE

17 juin 2026

RENAULT GROUP PREND LE CONTRÔLE TOTAL DE FLEXIS

À la suite de l’obtention de l’ensemble des autorisations réglementaires, Renault Group a acquis la pleine propriété de Flexis.

La production de Renault Trafic Van E ‑ Tech electric, premier fourgon entièrement électrique reposant sur une plateforme Software Defined Vehicle (SDV), débutera comme prévu à l’usine Renault Group de Sandouville (France) à la fin de l’année 2026.

Dans le cadre du partenariat de longue date entre Renault Group et Volvo Group pour les véhicules utilitaires légers, Volvo Group, via Renault Trucks, commercialisera également ce véhicule à partir de 2027.

Boulogne-Billancourt, le 17 juin 2026 – Renault Group a obtenu l’ensemble des autorisations réglementaires nécessaires afin d’acquérir les participations de Volvo Group et de CMA CGM Group dans Flexis (respectivement 45 % et 10 %), portant ainsi sa participation à 100 % et faisant de Flexis une filiale entièrement détenue par le Groupe. Cette évolution n’affecte ni les ambitions produits ni le plan industriel initial.

Depuis 2024, une solide base technologique a été développée pour le futur Trafic Van E‑Tech electric, dont une inédite plateforme « skateboard », conçue pour intégrer notamment une chaîne de traction électrique 800V, ainsi qu’une architecture Software Defined Vehicle (SDV).

Les équipes de Renault Group vont poursuivre le développement de la nouvelle génération de fourgons entièrement électriques et des services associés, afin de répondre aux enjeux de la logistique urbaine et à la demande croissante de décarbonation.

Comme initialement prévu, la production de Renault Trafic Van E‑Tech electric, premier modèle de la gamme, débutera à la fin de l’année 2026 à l’usine Renault Group de Sandouville, en France.

Volvo Group, via Renault Trucks, commercialisera également ce véhicule à partir de 2027, dans le prolongement du partenariat historique entre Renault Group et Renault Trucks dans le domaine des véhicules utilitaires légers.

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