Changements au sein du conseil d’administration d’Ascencio Management SA

Sur recommandation du comité de nomination et de rémunération et du conseil d’administration, l’assemblée générale ordinaire d’Ascencio Management SA, tenue le vendredi 12 juin 2026, a pris les décisions suivantes1 :

les mandats de Carl Mestdagh, Vincent H. Querton, Stéphanie Boniface, Laurence Deklerck, Olivier Beguin, Gérard Lavinay, Patrick Tacq et Jean-Louis Watrice, venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire du 12 juin 2026 sont renouvelés pour une période de 1 an ;

les mandats de Alexandra Leunen et Serge Fautré, Vice-Président du conseil d’administration, arrivés à échéance à cette date n’ont pas été renouvelés ;

la nomination de deux nouveaux administrateurs, Stéphane Schebat et Cédric Biquet.









1 Les nominations et renouvellements de mandats décidés ci-dessus sont soumis à la condition suspensive de l’approbation de la FSMA.







Pièce jointe