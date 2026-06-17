Solutions30 : Résultats de l’ Assemblée Générale Annuelle du 17 juin 2026

L’Assemblée Générale de Solutions 30 SE s’est réunie à Luxembourg le 17 juin 2026, sous la présidence de Gianbeppi Fortis, Président du Directoire.



Toutes les résolutions proposées à l’Assemblée Générale Annuelle ont été adoptées, parmi lesquelles :

◼ L’approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice 2025 ainsi que l’affectation des résultats ;

◼ Le renouvellement du mandat de PKF Audit & Conseil S. à r.l. en tant que réviseur d’entreprises agreé ;

◼ L’approbation de la réélection de Thomas Kremer en tant que membre du Conseil de Surveillance ;

◼ L’approbation du rapport de rémunération (avis consultatif) ;

◼L’approbation de la rémunération du Conseil de Surveillance ;

◼ L’approbation de la politique de rémunération (avis consultatif).





Concernant l’Assemblée Générale Extraordinaire, le quorum n’ayant pas été atteint, celle-ci sera à nouveau convoquée pour statuer sur les deux résolutions relatives à la modification des statuts de la société notamment l’objet social, ainsi que sur le renouvellement de l’autorisation du Directoire d’augmenter le capital social, conformément aux dispositions en vigueur.

La Société remercie ses actionnaires pour leur soutien et leur confiance.

Le résultat des votes sera disponible dès aujourd’hui sur le site internet du Groupe : www.solutions30.com.

A propos de Solutions30 SE

Le Groupe Solutions30 s’est donné pour mission de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne, en particulier dans les domaines de la transformation numérique et de la transition énergétique. Avec plus de 65 millions d’interventions réalisées depuis sa création, un réseau de plus de 16 000 techniciens et plus de 500 projets réalisés dans le domaine des énergies renouvelables, Solutions30 contribue chaque jour à l’essor d’un monde toujours plus connecté, toujours plus durable. Figurant parmi les principaux acteurs de son secteur en Europe, Solutions30 est implanté dans 9 pays : France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal et Pologne. Le capital de Solutions30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

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