Compagnie de l'Odet : Assemblée Générale Mixte du 17 juin 2026





COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 17 juin 2026

Assemblée Générale Mixte du 17 juin 2026 :

TOUTES LES RÉSOLUTIONS ONT ÉTÉ ADOPTÉES À PLUS DE 99,8 %

DIVIDENDE ORDINAIRE EN HAUSSE DE 9 %

UN ACOMPTE SUR DIVIDENDE EXCEPTIONNEL SERA DÉCIDÉ EN SEPTEMBRE 2026









L’Assemblée générale mixte de Compagnie de l’Odet s’est tenue le 17 juin 2026 sous la présidence de Vincent Bolloré.

L’ensemble des résolutions présentées ont été adoptées à plus de 99,8 %.

Les mandats d’administrateur de Marie Bolloré et d’Olivier Roussel ont été renouvelés pour une durée de trois ans.

Un dividende de 4,80 euros par action, en hausse de 9 % par rapport à celui versé en 2025, sera payé le 25 juin prochain.

La Compagnie de l’Odet devant recevoir le 25 juin 2026 un dividende exceptionnel de Bolloré SE de 3 milliards d’euros, le Conseil d’administration de la Compagnie de l’Odet se réunira le 16 septembre prochain pour déterminer le montant d’un acompte sur dividende exceptionnel qui pourrait être distribué fin septembre et représenter entre 2 et 2,5 milliards d’euros.

Pièce jointe