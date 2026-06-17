Chinas nationaler KI-Wettbewerb für medizinische Bilderkennung lädt die ASEAN-Staaten zur Innovation ein

NANNING, China, June 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach Angaben des National Medical Insurance Imaging AI Recognition Competition Organizing Committee (Organisationskomitee des nationalen Wettbewerbs für KI-gestützte medizinische Bildgebung im Bereich der Krankenversicherung) fand im Anschluss an ein erfolgreiches Seminar im Mai in Malaysia am 10. Juni eine Veranstaltung des Wettbewerbs in Vietnam statt. Im Rahmen der Veranstaltung wurden intensive Gespräche mit vietnamesischen Regierungsbehörden – darunter den Ministerien für Gesundheit, soziale Sicherheit sowie Wissenschaft und Technologie – sowie mit lokalen medizinischen Einrichtungen und Unternehmen geführt.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.

Der in China, einem globalen Zentrum für KI-Innovation, ins Leben gerufene Wettbewerb wird über die offizielle Wettbewerbsplattform unter https://ybystds.ybj.gxzf.gov.cn organisiert und ist der erste professionelle Wettbewerb auf nationaler Ebene des Landes, der sich auf den Bereich „KI + Bilderkennung“ konzentriert. Der Wettbewerb wird gemeinsam von der chinesischen Nationalen Behörde für Gesundheitssicherheit (National Healthcare Security Administration) und der Volksregierung der Autonomen Region Guangxi Zhuang (People's Government of Guangxi Zhuang Autonomous Region) ausgerichtet. Teams aus aller Welt sind eingeladen, teilzunehmen und sich auszutauschen. Unterstützt werden sie dabei durch umfassende technische Hilfestellung bei der Teilnahme, der Weiterentwicklung ihrer Lösungen sowie der Vermarktung der Wettbewerbsergebnisse.

Guangxi grenzt an mehrere ASEAN-Staaten, und in der Regionalhauptstadt Nanning findet jährlich die China-ASEAN Expo statt. Der Wettbewerb wird von August bis Oktober 2026 in Guangxi ausgetragen. Er umfasst acht Fachbereiche, die Diagnoseszenarien für Erkrankungen wie Lungenkrebs, Brustkrebs, Gliome, Nierenkrebs und Schilddrüsenkrebs abdecken. Dabei kommen verschiedene Verfahren der multimodalen medizinischen Bildgebung zum Einsatz, darunter CT, MRT, CTA, Röntgenaufnahmen und Ultraschall. Der Wettbewerb basiert auf realen klinischen Behandlungsdaten und legt besonderen Wert auf die klinische Umsetzbarkeit sowie den praktischen Nutzen von KI-Lösungen im medizinischen Alltag.

Für jede Wettbewerbskategorie stellen die Organisatoren Datensätze aus der medizinischen Bildgebung bereit, die von Teams aus medizinischen Fachleuten geprüft und annotiert wurden. Die Datensätze umfassen sowohl positive als auch negative Fälle und dienen dem Training, der Validierung und der Bewertung der KI-Modelle. Alle Daten wurden standardisierten Anonymisierungs- und Datenschutzverfahren unterzogen, um die Datensicherheit zu gewährleisten und die Privatsphäre der Patienten zu schützen.

Unter dem Motto „Intelligente Bildgebung, kluge Zukunft“ richtete sich die Werbeveranstaltung in Hanoi an medizinische Einrichtungen, universitäre Forschungsteams und einschlägige Unternehmen aus Vietnam sowie der gesamten ASEAN-Region. Dabei wurden die Wettbewerbsregeln, die technische Plattform und die Anmeldeverfahren vorgestellt. Gleichzeitig bot die Veranstaltung Raum für intensive Diskussionen über aktuelle Entwicklungen der KI-gestützten medizinischen Bildgebung, klinische Anwendungsszenarien und Potenziale für die regionale Zusammenarbeit. In den medizinischen und technologischen Fachkreisen der ASEAN stieß die Veranstaltung auf großes Interesse.

In Hanoi informierte das Organisationskomitee umfassend über das Wettbewerbsformat, den Anmeldeprozess und die Teilnahmebedingungen für Teams aus den ASEAN-Staaten. Vertreter mehrerer vietnamesischer Regierungsbehörden hielten Ansprachen, während Fachleute aus medizinischen Einrichtungen und Forschungseinrichtungen ihre Perspektiven auf die Entwicklung von KI-Anwendungen in der medizinischen Bildgebung vorstellten.

Bei der zuvor in Malaysia stattgefundenen Werbeveranstaltung erklärten mehrere malaysische Universitäten, Forschungseinrichtungen und Medizinunternehmen, dass sie aktiv Teams für die Teilnahme am Wettbewerb zusammenstellen werden. Zudem äußerten sie die Erwartung, dass der Wettbewerb als Plattform dienen könne, um die Zusammenarbeit mit China im Bereich der KI-gestützten medizinischen Bildgebung zu vertiefen und die Anwendung entsprechender Technologien in den Gesundheitssystemen der ASEAN-Staaten weiter voranzutreiben.

Als Vorreiter von Chinas Öffnung und Zusammenarbeit mit der ASEAN verfügt Guangxi über klare Standortvorteile sowie starke Plattformen und eine gut abgestimmte industrielle Koordination. In der Region befinden sich zentrale Plattformen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, darunter der China-ASEAN Information Harbor sowie die Fangchenggang International Medical Opening-up Pilot Zone. Zudem wurde Guangxi die Genehmigung erteilt, Pilotprogramme für grenzüberschreitende Datenflüsse durchzuführen. Diese Rahmenbedingungen schaffen günstige Voraussetzungen für Forschung und Entwicklung, Standardsetzung, Kommerzialisierung sowie die grenzüberschreitende Anwendung von KI-Technologien in der medizinischen Bildgebung.

Die KI-Entwicklung in Guangxi ist inzwischen in die nationale Strategieplanung Chinas eingebettet, einschließlich der Genehmigung zur Einrichtung von zwei nationalen KI-Kooperationszentren.

Nach Angaben der Organisatoren plant Guangxi, in den kommenden drei Jahren rund 45 Milliarden Yuan bereitzustellen, um die Entwicklung neuer, hochwertiger Produktivkräfte unter dem Leitbild künstlicher Intelligenz zu fördern. Zusätzlich wird ein KI-Industriefonds in Höhe von 10 Milliarden Yuan eingerichtet. Darüber hinaus werden weitere politische Maßnahmen umgesetzt, darunter die Erschließung konkreter Anwendungsszenarien sowie die Ausgabe von Rechenleistungsgutscheinen.

Preisgekrönte Projekte des Wettbewerbs erhalten gezielte finanzielle Unterstützung und werden in einen vorrangigen Prüf- und Genehmigungsprozess für Medizinprodukte der Klasse II aufgenommen. Industrialisierungsprojekte mit zentralen Kerntechnologien können zudem Fördermittel von bis zu 20 Millionen Yuan erhalten. Damit wird das industrielle Ökosystem entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von Forschung und Entwicklung über Integration bis hin zu Kommerzialisierung und Anwendung – weiter gestärkt.

Guangxi verfügt darüber hinaus über umfangreiche Erfahrung in der Ausrichtung großer Fachwettbewerbe. So war die Region bereits Gastgeber der „AI Super League“, die der industriellen Entwicklung durch künstliche Intelligenz diente und mehr als 10.000 Teams anzog. Diese Erfahrung bildet eine solide organisatorische Grundlage für den bevorstehenden Wettbewerb.

Der Wettbewerb steht Teams aus China und dem Ausland offen; die Online-Anmeldung ist kostenlos. Er gliedert sich in zwei Phasen: Vorrunde und Finale. Die Vorrunde findet vom 1. August bis zum 30. September online statt. In dieser Phase trainieren und evaluieren die teilnehmenden Teams ihre Modelle über eine einheitliche Cloud-Plattform. Das Finale ist für Mitte Oktober in Nanning angesetzt. Dort treten die qualifizierten Teams in persönlichen Präsentationen und Verteidigungsrunden gegeneinander an.

Die Anmeldung endet am 15. Juli 2026 um 24:00 Uhr. Teams können sich über die offizielle Website des Wettbewerbs registrieren: https://ybystds.ybj.gxzf.gov.cn. Die Gewinnerteams erhalten Urkunden sowie Unterstützung bei Projektpräsentationen, der Vermittlung von Kooperationspartnern, der Kommerzialisierung und der Inkubation ihrer Lösungen.

Die Organisatoren freuen sich auf die Teilnahme weiterer Teams aus den ASEAN-Staaten. Sie erwarten, dass der Wettbewerb den technischen Austausch stärkt, Innovationen im Bereich der KI-gestützten medizinischen Bildgebung vorantreibt und die regionale medizinische Zusammenarbeit vertieft – mit dem Ziel, dass mehr medizinische Einrichtungen und Patientinnen und Patienten von KI-Technologien profitieren.

Quelle: The National Medical Insurance Imaging AI Recognition Competition Organizing Committee