Le concours national chinois d’intelligence artificielle appliquée à l’imagerie médicale étend son invitation aux pays de l’ASEAN

NANNING, Chine, 17 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le National Medical Insurance Imaging AI Recognition Competition Organizing Committee (comité d’organisation du concours national de reconnaissance d’images par IA pour l’assurance maladie) annonce qu’à la suite du succès du séminaire organisé en Malaisie en mai dernier, le concours national chinois de reconnaissance d’images par IA pour l’assurance maladie s’est tenu au Vietnam le 10 juin. Ce concours a donné lieu à des échanges approfondis avec les autorités gouvernementales vietnamiennes, notamment les ministères de la Santé, de la Sécurité sociale et des Sciences et Technologies, ainsi qu’avec les établissements et entreprises médicales locaux.

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Lancé en Chine, désormais pôle mondial de premier plan en matière d’innovation en intelligence artificielle, ce concours ( https://ybystds.ybj.gxzf.gov.cn ) est la première compétition professionnelle nationale du pays axée sur l’« IA et la reconnaissance d’images ». Organisé conjointement par la National Healthcare Security Administration (Administration nationale de la sécurité des soins de santé) de Chine et le People’s Government of Guangxi Zhuang Autonomous Region (gouvernement populaire de la région autonome Zhuang du Guangxi), ce concours invite des équipes du monde entier à participer et à échanger. Il leur offre également une assistance et un soutien technique importants pour la participation, l’application et la commercialisation des résultats obtenus.

Le Guangxi est limitrophe des pays de l’ASEAN, et c’est à Nanning, la capitale régionale, que se tient chaque année la China-ASEAN Expo. Le concours se déroulera dans le Guangxi d’août à octobre 2026. Il comprend huit volets professionnels couvrant des scénarios diagnostiques pour des maladies telles que le cancer du poumon, du sein, le gliome, le cancer du rein et le cancer de la thyroïde, et fait appel à l’imagerie médicale multimodale (tomodensitométrie, IRM, angiographie par tomodensitométrie, radiographie et échographie). Conçu à partir de données réelles issues de parcours cliniques, ce concours met en lumière la faisabilité clinique et la valeur pratique des solutions d’intelligence artificielle.

Pour chaque volet, les organisateurs fourniront des jeux de données d’imagerie médicale examinés et annotés par des équipes d’experts médicaux. Ces jeux de données, qui comprennent des cas positifs et négatifs, serviront à l’entraînement, à la validation et à l’évaluation des modèles proposés. Toutes les données ont fait l’objet de procédures standardisées d’anonymisation et de protection de la vie privée afin de garantir la sécurité des données et le respect de la vie privée des patients.

Sous le thème « Imagerie intelligente, avenir prometteur », l’événement promotionnel organisé au Vietnam s’adressait aux établissements médicaux, aux équipes de recherche universitaires et aux entreprises du secteur, au Vietnam ainsi que dans l’ensemble de l’ASEAN. Il a présenté le règlement du concours, la plateforme technique et les modalités d’inscription, tout en favorisant des échanges approfondis sur les tendances de l’IA appliquée à l’imagerie médicale, les applications cliniques ainsi que les opportunités de coopération régionale. L’événement a suscité un vif intérêt auprès des communautés médicales et technologiques de l’ASEAN.

À Hanoï, le comité d’organisation du concours a présenté en détail le format du concours, la procédure d’inscription et les modalités de participation pour les équipes de l’ASEAN. Des représentants de plusieurs ministères vietnamiens ont pris la parole, tandis que des institutions médicales et des experts vietnamiens ont partagé leurs points de vue sur le développement de l’IA appliquée à l’imagerie médicale.

Lors de l’événement promotionnel organisé précédemment en Malaisie, plusieurs universités, instituts de recherche et entreprises du secteur médical malaisiens ont annoncé leur intention de constituer des équipes en vue de participer au concours. Ils ont également exprimé l’espoir que ce concours constitue un cadre propice au renforcement de la coopération avec la Chine dans le domaine de l’IA appliquée à l’imagerie médicale et à la promotion de l’utilisation des technologies connexes dans les systèmes de santé de l’ASEAN.

En tant que région de premier plan pour l’ouverture de la Chine et sa coopération avec l’ASEAN, la province du Guangxi bénéficie d’atouts indéniables en matière de localisation géographique, de plateformes de coopération et de coordination industrielle. La région abrite des plateformes de coopération transfrontalière telles que le China-ASEAN Information Harbor et la zone pilote d’ouverture internationale de Fangchenggang pour le secteur médical, et a été autorisée à mettre en œuvre des programmes pilotes de flux de données transfrontaliers. Ces conditions sont favorables à la recherche et au développement, à la normalisation, à la commercialisation et à l’application transfrontalière des technologies d’IA appliquée à l’imagerie médicale.

Le développement de l’IA dans la province du Guangxi est également intégré à la planification nationale chinoise, avec l’approbation de la création de deux centres de coopération nationaux dans le domaine de l’IA.

Selon les organisateurs, le Guangxi allouera 45 milliards de yuans au cours des trois prochaines années afin de soutenir le développement de nouvelles forces productives de haute qualité, portées par l’intelligence artificielle. Il mettra également en place un fonds de 10 milliards de yuans dédié à l’industrie de l’IA et poursuivra la mise en œuvre de politiques telles que l’ouverture de nouveaux cas d’utilisation de l’IA et l’octroi de crédits d’accès aux ressources de calcul.

Les projets lauréats du concours bénéficieront d’un financement spécifique et d’une procédure d’examen et d’approbation prioritaire pour les dispositifs médicaux de catégorie II. Les projets d’industrialisation reposant sur des technologies clés et stratégiques pourront bénéficier d’un soutien pouvant atteindre 20 millions de yuans, contribuant ainsi au renforcement de l’écosystème industriel couvrant la recherche-développement, l’intégration, la commercialisation et les applications.

Le Guangxi possède également une solide expérience en matière d’organisation de compétitions professionnelles d’envergure. Il a notamment accueilli la « AI Super League », une compétition visant à développer l’intelligence artificielle dans les industries. Cet événement a attiré plus de 10 000 équipes et a permis de constituer un soutien organisationnel solide pour la prochaine édition.

Le concours est ouvert aux équipes chinoises et internationales, et l’inscription en ligne est gratuite. Il se déroule en deux phases : une phase préliminaire et une phase finale. La phase préliminaire aura lieu en ligne du 1er août au 30 septembre. Les équipes participantes y effectueront l’entraînement et l’évaluation de leurs modèles sur une plateforme cloud unifiée. La finale se tiendra à Nanning à la mi-octobre. Les équipes présélectionnées s’affronteront lors de présentations en personne et de séances de défense des projets.

Les inscriptions seront closes le 15 juillet 2026 à minuit. Les équipes peuvent s’inscrire sur le site Internet officiel du concours à l’adresse suivante : https://ybystds.ybj.gxzf.gov.cn . Les équipes gagnantes recevront des certificats, ainsi qu’un accompagnement pour la présentation de leurs projets, la mise en relation avec des partenaires, la commercialisation et l’incubation.

Les organisateurs ont exprimé le souhait de voir un plus grand nombre d’équipes des pays de l’ASEAN prendre part à ce concours. Ils ont indiqué que le concours devrait favoriser les échanges techniques, stimuler l’innovation dans le domaine de l’IA appliquée à l’imagerie médicale, approfondir la coopération médicale régionale et permettre à un plus grand nombre d’établissements de santé et de patients de bénéficier des avantages de l’IA.

Source : The National Medical Insurance Imaging AI Recognition Competition Organizing Committee