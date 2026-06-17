Paris, le 17 juin 2026

Air France-KLM annonce la signature d’une nouvelle ligne de crédit multi-usages de 1 milliard d’euros avec un syndicat de 12 banques internationales

Air France-KLM a signé une nouvelle ligne de crédit multi-usages (Multi-purpose facility) d’un montant de 1 milliard d’euros avec un syndicat de 12 banques internationales. Cette ligne, qui peut être tirée et remboursée à l’entière discrétion de l’émetteur, a une maturité initiale en juin 2028 et comprend une option d’extension d’un an à la discrétion des prêteurs, pouvant porter l’échéance à juin 2029.

Cette ligne a pour objet de refinancer des instruments financiers existants, y compris des instruments liés à l’activité de fusions-acquisitions du Groupe (sous réserve des conditions de réalisation applicables), susceptibles de se matérialiser à partir du second semestre 2026.

Cette opération renforce encore la flexibilité financière d’Air France-KLM et complète les ressources de liquidité existantes du Groupe ainsi que la diversification de sa structure de financement.

Le Groupe poursuivra sa stratégie de financement au moyen d’émissions obligataires afin de couvrir ses remboursements annuels de dette et d’instruments hybrides, avec pour objectif de réduire son stock d’instruments hybrides et de simplifier son bilan. En combinant cette ligne multi-usages avec des émissions obligataires, le Groupe peut diversifier ses sources de financement, tout en optimisant le calendrier et le coût des différentes opérations en fonction des fenêtres de marché les plus favorables.

Cette ligne bénéficie de conditions attractives, reflétant la confiance des partenaires bancaires du Groupe dans le profil de crédit actuel d’Air France-KLM et dans sa trajectoire financière. Cette nouvelle ligne de crédit n’aura pas d’impact sur la dette brute du Groupe ni sur le ratio Dette nette / EBITDA courant, qui s’établissait à 1,5x à fin mars, conformément à l’ambition du Groupe de maintenir un levier compris entre 1,5x et 2,0x.

Natixis et Société Générale ont agi en qualité de coordinateurs globaux, Natixis assurant également le rôle d’agent de la documentation. ABN AMRO Bank N.V, Banco Santander S.A, BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Industriel et Commercial, HSBC Continental Europe, Industrial and Commercial Bank of China Europe S.A Paris Branch, ING Bank N.V, La Banque Postale, Natixis et Société Générale ont agi en qualité de MLA et de teneurs de livre pour cette ligne.

Relations investisseurs

Michiel Klinkers

michiel.klinkers@airfranceklm.com

Website : www.airfranceklm.com

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