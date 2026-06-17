Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de TONNER DRONES

Paris, le 17 Juin 2026, 18h30, Tonner Drones (la « Société ») a le plaisir d’annoncer que toutes les résolutions ont été adoptées lors de la réunion tenue le 11 juin.

L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de TONNER DRONES s’est déroulée le jeudi 11 juin 2026, sous la présidence de M. Diede van den Ouden. Huit actionnaires étaient présents, avaient donné pouvoir ou ont voté par correspondance. Ceux-ci représentaient ensemble 27,43 % des actions et droits de vote.

L’assemblée générale a adopté à l’unanimité ou à une très large majorité toutes les résolutions présentées par le conseil d’administration.

Les résultats des votes pour chaque résolution peuvent être consultés en ligne sur le site web de TONNER DRONES (https://tonnerdrones.com/finance/), dans la section Assemblées générales.

À propos de Tonner Drones : Tonner Drones conjugue capital, expertise et innovation pour accélérer sa croissance et créer une valeur durable pour ses actionnaires. Tonner Drones développe des solutions pour le secteur de la logistique. L'entreprise détient également des participations dans des fabricants français de drones prometteurs tels que Diodon, Elistair et Donecle. Tonner Drones mène une stratégie active de gestion de sa trésorerie et diversifie son portefeuille d'investissements dans différentes sociétés cotées de divers secteurs.

Les actions de Tonner Drones sont cotées sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR001400H2X4).

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