Le projet de déconstruction du pont Champlain d’origine obtient la reconnaissance Envision Or

LONGUEUIL, Québec, 17 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est avec beaucoup de fierté que Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) annonce que le projet de déconstruction du pont Champlain d’origine a obtenu la certification Envision Or, une reconnaissance internationale soulignant l’excellence en matière d’infrastructures durables. Attribuée par l’Institute for Sustainable Infrastructure (ISI), cette reconnaissance repose sur un processus rigoureux d’évaluation indépendante fondé sur 64 critères couvrant notamment la qualité de vie, le leadership dans la gestion et la planification, l’utilisation des ressources, le milieu naturel et la résilience des infrastructures.

Rappelons que le projet de déconstruction du pont Champlain d’origine comprenait divers volets dont les travaux de déconstruction du pont comme tels, en plus de diverses mesures de protection de l’environnement et de valorisation des matériaux, douze projets de recherche et développement, des initiatives grand public, sans oublier de l’aménagement des terrains libérés par la disparition du pont, appelé Parcours Héritage Champlain. Cette reconnaissance souligne les efforts soutenus et structurants déployés tout au long du projet par l’équipe de PJCCI, afin d’améliorer de manière tangible les retombées sociales, économiques et environnementales pour la collectivité.

« Je me réjouis de souligner aujourd’hui l’obtention de la certification Envision Or par PJCCI, une reconnaissance qui témoigne du grand succès du projet complexe de déconstruction du pont Champlain d’origine. Le gouvernement du Canada tient à souligner l’excellent travail effectué par PJCCI dans ce dossier et continuera de supporter des initiatives et des projets qui réduisent notre empreinte environnementale et qui contribuent à bâtir un Canada plus vert et plus résilient pour nos générations actuelles et à venir », a mentionné l’honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l’Infrastructure.

« L’obtention de la reconnaissance Envision Or témoigne de notre volonté de réaliser des projets d’infrastructure autrement, en intégrant les principes de développement durable à chacune des étapes de réalisation. Ce projet illustre concrètement comment il est possible, à partir d’une vision et d’une préparation méticuleuse, de réduire les impacts environnementaux, de valoriser les ressources et de laisser un legs positif à la collectivité », a déclaré Sandra Martel, première dirigeante de PJCCI.



« Ce projet démontre comment une ancienne infrastructure peut faire l’objet d’une déconstruction réfléchie, incluant la récupération des matériaux et la remise en état du milieu naturel. Le Parcours Héritage Champlain établit un modèle d’infrastructure durable, faisant progresser les objectifs de transport actif tout en créant de nouveaux espaces publics accueillants qui offrent un meilleur accès au fleuve Saint-Laurent », a déclaré Anthony Kane, président-directeur général de l’ISI.

Un projet de grande envergure, réalisé autrement

La déconstruction du pont Champlain d’origine, un ouvrage de 3,4 km situé au cœur d’un environnement urbain et aquatique sensible, s’est distinguée par l’intégration de pratiques innovantes et responsables à toutes les étapes. Voici quelques réalisations marquantes :

Valorisation des matériaux à grande échelle : Sur les 264 000 tonnes de matériaux générées, 96 % ont été réutilisées ou recyclées , dépassant largement les objectifs initiaux, en plus d’une traçabilité à 100 %.

: Sur les 264 000 tonnes de matériaux générées, , dépassant largement les objectifs initiaux, en plus d’une traçabilité à 100 %. Protection et restauration des milieux naturels : Les travaux ont permis la restauration d’habitats aquatiques et riverains, ainsi que le retour à des conditions plus naturelles sur plusieurs segments du fleuve Saint-Laurent.

: Les travaux ont permis la restauration d’habitats aquatiques et riverains, ainsi que le retour à des conditions plus naturelles sur plusieurs segments du fleuve Saint-Laurent. Réduction et compensation des émissions de GES : Plus de 12 600 tonnes de gaz à effet de serre ont été compensées durant la phase de déconstruction.

: Plus de 12 600 tonnes de gaz à effet de serre ont été compensées durant la phase de déconstruction. Recherche et innovation : Douze projets de recherche et développement ont été réalisés en collaboration avec diverses entités de recherche canadiennes, contribuant ainsi à l’avancement des connaissances en infrastructures.

: Douze projets de recherche et développement ont été réalisés en collaboration avec diverses entités de recherche canadiennes, contribuant ainsi à l’avancement des connaissances en infrastructures. Concours pancanadien de réutilisation des matériaux : Onze projets ont été sélectionnés dans le cadre de ce concours et ont permis de donner une seconde vie à près de 200 pièces d’acier du pont Champlain.

Onze projets ont été sélectionnés dans le cadre de ce concours et ont permis de donner une seconde vie à près de 200 pièces d’acier du pont Champlain. Distribution de 4000 rivets-souvenirs : En 2023, 4000 rivets tirés de la structure d’acier du pont déconstruit ont été distribués à la population lors de deux week-ends.





Un legs durable pour la collectivité

Au-delà de la déconstruction, le projet a permis de transformer des terrains libérés en espaces publics accessibles et durables, par l’aménagement du Parcours Héritage Champlain. Ces aménagements favorisent :

la mobilité active et la connectivité des berges;

la création d’espaces publics de qualité;

la mise en valeur d’éléments du pont d’origine;

le renforcement de la biodiversité et de la résilience climatique.





La démarche participative auprès de la population et des parties prenantes a également contribué à intégrer les besoins du milieu et à faire de ce projet un levier de réflexion collective sur le développement durable.



Les grands acteurs de ce projet

PJCCI tient à remercier sincèrement tous les fournisseurs qui ont contribué à la réussite des différents volets de ce grand projet. En plus de Nouvel Horizon Saint-Laurent S.E.N.C., formé de Pomerleau inc. et Delsan-A.I.M. Environmental Services Inc. qui a réalisé les travaux de déconstruction, on compte plusieurs autres acteurs clés :

Consortium CCF, formé de CIMA+ / FNX-INNOV | WSP

Consortium PTA, formé de Parsons, Tétratech et Amec Foster Wheeler, accompagné de Provencher Roy

Groupe Deric

Hill & Knowlton

Les Entreprises HMS inc.

Ainsi que plusieurs entités de recherche soit le Conseil national de recherches duCanada, l’École de technologie supérieure, Polytechnique Montréal, l’Université de Sherbrooke, l’Université d’Ottawa,l’Université Laval et l’Université McGill.





À propos d’Envision

Le cadre Envision est un système d’évaluation reconnu à l’international qui vise à améliorer la durabilité, la résilience et l’équité des projets d’infrastructure à travers une analyse globale des performances environnementales, sociales et économiques.

Voici des liens multimédias :

Album photos

Compte X

Site Internet

À propos de PJCCI

Gestionnaire d’ouvrages majeurs, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée est une société d’État fédérale, établie en 1978, responsable du pont Jacques-Cartier, de la structure du pont de Québec, de l’Estacade, des sections fédérales de l’autoroute Bonaventure et du pont Honoré-Mercier, ainsi que du tunnel de Melocheville. La Société assure au quotidien le passage sécuritaire de milliers d’usagers par la gestion, l’entretien et la réfection de ces infrastructures, en plus de veiller à ce qu’elles demeurent sécuritaires, pleinement fonctionnelles et attrayantes, aujourd’hui et pour demain.

Pour de plus amples renseignements :

Nathalie Lessard, directrice, Communications

Téléphone : 450 651-8771

Courriel : formulaire Nous joindre

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f37ce9b1-f2fa-45f7-8c12-fa453c5087ad/fr