Après une perte de 1 G$ et 1000 mises à pied, le PDG d’Algoma Steel quitte avec 6,8 M$ en poche

TORONTO, 17 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Syndicat des Métallos a publié aujourd’hui la déclaration suivante concernant la divulgation de la rémunération des dirigeants d’Algoma Steel à Sault Ste. Marie pour l’année 2025 :

En décembre 2025, quelques jours seulement avant Noël, Algoma Steel, sous la direction de son PDG, Michael Garcia, a annoncé que plus de 1000 travailleuses et travailleurs des installations de l’entreprise à Sault Ste. Marie seraient licenciés.

Les travailleuses et travailleurs, leurs familles et l’ensemble de la communauté ont été bouleversés par cette nouvelle, ainsi que par le moment particulièrement cruel choisi pour cette annonce. Alors qu’Algoma, le plus grand employeur de la ville, était sur le point d’enregistrer une perte annuelle de près d’un milliard de dollars, de nombreux habitants de Sault Ste. Marie se sont retrouvés sous le choc et inquiets pour leur avenir et celui de leur communauté.

Ce qui n’était pas le cas de tout le monde.

En particulier, le PDG d’Algoma, qui avait auparavant décidé de prendre sa retraite à la fin de l’année 2025, devait percevoir une rémunération de plusieurs millions de dollars approuvée par le conseil d’administration d’Algoma.

Les détails de la rémunération de Michael Garcia ont désormais été rendus publics et, comme beaucoup s’en doutaient, ils sont scandaleux au vu des circonstances.

Malgré les 1000 suppressions d’emplois chez Algoma et la perte de 985 millions de dollars enregistrée sous sa direction, le PDG sortant s’est en réalité vu accorder une augmentation substantielle de sa rémunération en 2025.

Michael Garcia est reparti avec une rémunération totale de 6,82 millions de dollars l’année dernière, ce qui représente une hausse de 22,2 % par rapport à l’année précédente (5,58 M$) et une hausse vertigineuse de 130 % par rapport à ce qu’il avait perçu deux ans plus tôt (2,96 M$).

La rémunération globale de Michael Garcia pour 2025 comprenait un salaire de base de 1,07 million de dollars et 5,75 millions de dollars sous d’autres formes de rémunération.

Pour replacer cette rémunération dans le contexte des réalités économiques auxquelles sont confrontés les travailleuses et travailleurs ordinaires :

Le salaire de base de Michael Garcia lui assurait à lui seul une paie bihebdomadaire de plus de 41 000 $ – soit plus que ce que touchent des millions de travailleurs canadiens en une année entière.



La rémunération globale de Michael Garcia en 2025 représente plus du double des revenus cumulés sur toute une vie d’un Canadien moyen qui prend sa retraite aujourd’hui.





Cependant, selon le conseil d’administration d’Algoma Steel, Michael Garcia aurait en réalité pu avoir « droit » à une somme supérieure aux 6,82 M$ qu’il a finalement empochés.

« Les conditions financières convenues avec Michael Garcia étaient nettement inférieures à celles auxquelles il aurait autrement eu droit en vertu des dispositions relatives à la cessation sans motif de son contrat de travail avec la compagnie », précise Algoma Steel dans ses informations relatives à la rémunération des dirigeants.

Au contraire, le Syndicat des Métallos, qui représente la grande majorité des travailleuses et travailleurs d’Algoma Steel, estime qu’il est inacceptable que les hauts dirigeants d’entreprise se voient accorder d’énormes augmentations de rémunération en période de mises à pied massives et de mauvais résultats financiers.

Il est scandaleux de tenter de justifier une hausse de 130 % de la rémunération d’un PDG sur deux ans, alors que des centaines de travailleuses et travailleurs ont perdu leur moyen de subsistance et que l’avenir économique d’une communauté est en jeu.

Les Métallos et toutes les familles ouvrières de Sault Ste. Marie méritent davantage de respect et un engagement plus fort de la part d’Algoma Steel en matière de responsabilité, surtout de la part d’une entreprise qui a accepté près d’un milliard de dollars de fonds publics avant de supprimer autant d’emplois, tout en récompensant si généreusement son PDG.

Marty Warren

Directeur national pour le Canada

Syndicat des Métallos



Contact: Denis St. Pierre, Communications du Syndicat des Métallos, 647 522-1630, dstpierre@usw.ca