INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Publication relative à des notifications de transparence

Mont-Saint-Guibert (Belgique), le 17 juin 2026, 22:30h CET / 17:30h ET – Conformément à l'article 14 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq : NYXH) annonce qu’elle a reçu des notifications de transparence comme détaillées ci-dessous.

Robert Taub

Le 16 juin 2026, Nyxoah a reçu une notification de transparence de Robert Taub à la suite d’une acquisition de titres conférant le droit de vote par Robert Taub et Robelga SLR (une entité contrôlée par Robert Taub). Sur la base de la notification, le 10 juin 2026, Robert Taub (avec Robelga SRL) détenait 14.440.277 droits de vote, représentant 14,45 % du nombre total des actions émises par Nyxoah au 10 juin 2026 (99.926.284), et 50.000 instruments financiers assimilés, représentant 0,05 % du nombre total des actions émises par Nyxoah au 10 juin 2026 (99.926.284).

La notification datée du 16 juin 2026 contient les informations suivantes :

Motif de la notification : acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote

: acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote Notification par : une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

: une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle Personnes tenues à la notification : Robert Taub Robelga SRL (avec adresse à Avenue des Croix de Guerre 149 / 13, 1120 Brussels)

: Date du dépassement de seuil : le 10 juin 2026

: le 10 juin 2026 Seuil franchi : 10 %

: 10 % Dénominateur : 99.926.284

: 99.926.284 Détails de la notification :





A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction # droits de vote # droits de vote % de droits de vote Détenteurs de droits de vote Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres Robert Taub 2.712.510 6.766.564 6,77 % Robelga SRL 1.598.290 7.673.713 7,68 % Sous-total 4.310.800 14.440.277 14,45 % TOTAL 14.440.277 0 14,45 % 0,00 %





B) Instruments financiers assimilés Après la transaction Détenteurs d’instruments financiers assimilés Type d’instrument financier Date d’échéance Date ou délai d’exercice ou de conversion # droits de vote pouvant être acquis en cas d’exercice de l’instrument % de droits de vote Règlement Robert Taub Droits de souscription 08/06/2027 25.000 0,03 % en espèces Robert Taub Droits de souscription 14/06/2028 25.000 0,03 % en espèces TOTAL 50.000 0,05 %





TOTAL (A & B) # droits de vote % de droits de vote 14.490.277 14,50 %

Chaine des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue : Robelga SRL est 100 % propriété de BMI Estate (société simple sans personnalité juridique). Robert Taub a 100 % l'usufruit et les enfants de Robert Taub ont 100 % la nue-propriété de BMI Estate.





Pierre-Edouard Stérin

Le 17 juin 2026, Nyxoah a reçu une notification de transparence de Pierre-Edouard Stérin à la suite d’une acquisition de titres conférant le droit de vote par B.A.D. 21 SRL (une entité contrôlée par Pierre-Edouard Stérin). Sur la base de la notification, le 10 juin 2026, Pierre-Edouard Stérin (en tenant compte des participations de ses sociétés affiliées) détenait 7.221.666 droits de vote, représentant 7,23 % du nombre total des actions émises par Nyxoah au 10 juin 2026 (99.926.284).

La notification datée du 17 juin 2026 contient les informations suivantes :

Motif de la notification : acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote

: acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote Notification par : une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

: une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle Personnes tenues à la notification : Pierre-Edouard Stérin Lemahieu Holding SRL (avec adresse à Rue Haute 21, 1380 Lasne, Belgique) Graal Holding SRL (avec adresse à Rue Haute 21, 1380 Lasne, Belgique) B.A.D. 21 SRL (avec adresse à Rue Haute 21, 1380 Lasne, Belgique)

: Date du dépassement de seuil : le 10 juin 2026

: le 10 juin 2026 Seuil franchi : 5 %

: 5 % Dénominateur : 99.926.284

: 99.926.284 Détails de la notification :





A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction # droits de vote # droits de vote % de droits de vote Détenteurs de droits de vote Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres Pierre-Edouard Stérin 0 0 0,00 % 0,00 % Lemahieu Holding SRL 0 0 0,00 % 0,00 % Graal Holding SRL 0 0 0,00 % 0,00 % B.A.D. 21 SRL 7.221.666 0 7,23 % 0,00 % Sous-total 7.221.666 7,23 % TOTAL 7.221.666 0 7,23 % 0,00 %

Chaine des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue : B.A.D. 21 SRL est contrôlée par Graal Holding SRL, elle-même contrôlée par Lemahieu Holding SRL, laquelle est contrôlée par M. Pierre-Edouard Stérin.





Cochlear Limited

Le 16 juin 2026, Nyxoah a reçu une notification de transparence de Cochlear Limited à la suite du franchissement passif d’un seuil par Cochlear Investments Pty Ltd (une entité contrôlée par Cochlear Limited). Sur la base de la notification, le 10 juin 2026, Cochlear Limited (en tenant compte de la participation de sa société affiliée) détenait 5.847.283 droits de vote, représentant 5,85 % du nombre total des actions émises par Nyxoah au 10 juin 2026 (99.926.284).

La notification datée du 15 juin 2026 contient les informations suivantes :

Motif de la notification : franchissement de seuil passif

: franchissement de seuil passif Notification par : une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

: une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle Personnes tenues à la notification : Cochlear Limited (avec adresse à 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australie) Cochlear Investments Pty Ltd (avec adresse à 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australie)

: Date du dépassement de seuil : le 10 juin 2026

: le 10 juin 2026 Seuil franchi : 10 %

: 10 % Dénominateur : 99.926.284

: 99.926.284 Détails de la notification :





A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction # droits de vote # droits de vote % de droits de vote Détenteurs de droits de vote Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres Cochlear Limited 0 0 0 0,00 % 0,00 % Cochlear Investments Pty Ltd 5.631.319 5.847.283 0 5,85 % 0,00 % Sous-total 5.631.319 5.847.283 5,85 % TOTAL 5.847.283 0 5,85 % 0,00 %

Chaine des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue : Cochlear Investments Pty Ltd est une filiale à 100 % de Cochlear Limited, société cotée à l’Australian Securities Exchange et sans actionnaire de contrôle.

: Cochlear Investments Pty Ltd est une filiale à 100 % de Cochlear Limited, société cotée à l’Australian Securities Exchange et sans actionnaire de contrôle. Information supplémentaire : Cochlear Investments Pty Ltd a acquis 215.964 actions ordinaires de Nyxoah dans le cadre d’un placement privé réalisé le 18 novembre 2025, portant sa participation à 5.847.283 actions ordinaires. Cette acquisition n’a entraîné aucun franchissement de seuil.

La présente notification concerne un franchissement vers le bas du seuil de 10 % à la suite d’une diminution passive de la participation de Cochlear Investments Pty Ltd dans Nyxoah. Celle-ci est passée de 14,999 % (tel que précédemment notifié en septembre 2025) et de 13,08 % immédiatement avant l’augmentation de capital, à 5,85 % des droits de vote.

À notre connaissance, les souscripteurs se sont vu accorder une option de 30 jours pour souscrire jusqu’à 8.284.883 actions ordinaires supplémentaires, ce qui pourrait réduire davantage la participation de Cochlear Investments Pty Ltd à 5,40 %, sans entraîner de nouveau franchissement d’un seuil de déclaration.

Gilde Healthcare Holding B.V.

Le 16 juin 2026, Nyxoah a reçu une notification de transparence de Gilde Healthcare Holding B.V. à la suite du franchissement passif vers le bas du seuil minimum.

La notification datée du 15 juin 2026 contient les informations suivantes :

Motif de la notification : Franchissement de seuil passif Franchissement vers le bas du seuil minimum

: Notification par : une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

: une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle Personnes tenues à la notification : Gilde Healthcare Holding B.V. (avec adresse à Stadsplateau 36, 3521 AZ Utrecht, Pays-Bas) Gilde Healthcare III Management B.V. (avec adresse à Stadsplateau 36, 3521 AZ Utrecht, Pays-Bas)

: Date du dépassement de seuil : le 10 juin 2026

: le 10 juin 2026 Seuil franchi : 3 %

: 3 % Dénominateur : 99.926.284

: 99.926.284 Détails de la notification :





A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction # droits de vote # droits de vote % de droits de vote Détenteurs de droits de vote Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres Gilde Healthcare Holding B.V. Gilde Healthcare III Management B.V. TOTAL

Chaine des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue : Gilde Healthcare III Management B.V. est contrôlée par Gilde Healthcare Holding B.V. Gilde Healthcare Holding B.V. n'est pas une entité contrôlée.

: Gilde Healthcare III Management B.V. est contrôlée par Gilde Healthcare Holding B.V. Gilde Healthcare Holding B.V. n'est pas une entité contrôlée. Information supplémentaire : Cooperatieve Gilde Healthcare III Sub-Holding UA et Cooperatieve Gilde Healthcare III Sub-Holding 2 UA détiennent les actions de Nyxoah. Gilde Healthcare III Management B.V. est la société de management de ces deux entreprises, qui peut en l'absence d'instructions spécifiques exercer les droits de vote de manière discrétionnaire.

Bank of America Corporation

Le 15 juin 2026, Nyxoah a reçu une notification de transparence de Bank of America Corporation à la suite de l’acquisition, par des entités contrôlées par Bank of America Corporation, de titres conférant le droit de vote et d'instruments financiers assimilés. Sur la base de la notification, le 10 juin 2026, Bank of America Corporation (en tenant compte des participations de ses sociétés affiliées) détenait 449.288 droits de vote, représentant 0,45 % du nombre total des actions émises par Nyxoah au 10 juin 2026 (99.926.284), et 2.971.370 instruments financiers assimilés, représentant 2,97 % du nombre total des actions émises par Nyxoah au 10 juin 2026 (99.926.284).

La notification datée du 12 juin 2026 contient les informations suivantes :

Motif de la notification : Acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote Acquisition ou cession d'instruments financiers assimilés

: Notification par : une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

: une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle Personnes tenues à la notification : Bank of America Corporation (avec adresse à 1209 Orange Street - Corporation Trust Center, Wilmington DE 19801, États-Unis)

: Date du dépassement de seuil : le 10 juin 2026

: le 10 juin 2026 Seuil franchi : 3 %

: 3 % Dénominateur : 99.926.284

: 99.926.284 Détails de la notification :

A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction # droits de vote # droits de vote % de droits de vote Détenteurs de droits de vote Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres Bank of America Corporation 0 0,00 % Bank of America, National Association 7.319 0,01 % BofA Securities, Inc. 393.157 0,39 % Merrill Lynch International 48.812 0,05 % Sous-total 449.288 0,45 % TOTAL 449.288 0 0,45 % 0,00 %





B) Instruments financiers assimilés Après la transaction Détenteurs d’instruments financiers assimilés Type d’instrument financier Date d’échéance Date ou délai d’exercice ou de conversion # droits de vote pouvant être acquis en cas d’exercice de l’instrument % de droits de vote Règlement Merrill Lynch International Right to recall 15.001 0,02 % physique Merrill Lynch International Rights of use 1 0,00 % physique BofA Securities, Inc. Rights of use 1.873.387 1,87 % physique BofA Securities, Inc. Right to recall 1.080.480 1,08 % physique Bank of America, NA Swap 15/10/2027 991 0,00 % en espèces Merrill Lynch International Swap 15/02/2028 519 0,00 % en espèces Merrill Lynch International Swap 15/10/2027 991 0,00 % en espèces TOTAL 2.971.370 2,97 %





TOTAL (A & B) # droits de vote % de droits de vote 3.420.658 3,42 %

Chaine des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue : Bank of America, National Association, BofA Securities, Inc. et Merrill Lynch International sont contrôlées par Bank of America Corporation. Bank of America Corporation n'est pas une entité contrôlée.





Bank of America Corporation

Le 15 juin 2026, Nyxoah a reçu une notification de transparence de Bank of America Corporation à la suite de la cession, par des entités contrôlées par Bank of America Corporation, de titres conférant le droit de vote et d'instruments financiers assimilés, entraînant le franchissement vers le bas du seuil minimum. Sur la base de la notification, le 10 juin 2026, Bank of America Corporation (en tenant compte des participations de ses sociétés affiliées) détenait 269.166 droits de vote, représentant 0,27 % du nombre total des actions émises par Nyxoah au 10 juin 2026 (99.926.284), et 2.551.461 instruments financiers assimilés, représentant 2,55 % du nombre total des actions émises par Nyxoah au 10 juin 2026 (99.926.284).

La notification datée du 15 juin 2026 contient les informations suivantes :

Motif de la notification : Franchissement vers le bas du seuil minimum Acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote Acquisition ou cession d'instruments financiers assimilés

: Notification par : une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

: une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle Personnes tenues à la notification : Bank of America Corporation (avec adresse à 1209 Orange Street - Corporation Trust Center, Wilmington DE 19801, États-Unis)

: Date du dépassement de seuil : le 11 juin 2026

: le 11 juin 2026 Seuil franchi : 3 %

: 3 % Dénominateur : 99.926.284

: 99.926.284 Détails de la notification :





A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction # droits de vote # droits de vote % de droits de vote Détenteurs de droits de vote Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres Bank of America Corporation 0 0 0,00 % Bank of America, National Association 7.319 7.319 0,01 % BofA Securities, Inc. 393.157 216.277 0,22 % Merrill Lynch International 48.812 45.570 0,05 % Sous-total 449.288 269.166 0,27 % TOTAL 269.166 0 0,27 % 0,00 %





B) Instruments financiers assimilés Après la transaction Détenteurs d’instruments financiers assimilés Type d’instrument financier Date d’échéance Date ou délai d’exercice ou de conversion # droits de vote pouvant être acquis en cas d’exercice de l’instrument % de droits de vote Règlement Merrill Lynch International Right to recall 15.000 0,02 % physique BofA Securities, Inc. Rights of use 1.445.424 1,45 % physique BofA Securities, Inc. Right to recall 1.088.536 1,09 % physique Bank of America, NA Swap 15/10/2027 991 0,00 % en espèces Merrill Lynch International Swap 15/02/2028 519 0,00 % en espèces Merrill Lynch International Swap 15/10/2027 991 0,00 % en espèces TOTAL 2.551.461 2,55 %





TOTAL (A & B) # droits de vote % de droits de vote 2.820.627 2,82 %

Chaine des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue : Bank of America, National Association, BofA Securities, Inc. et Merrill Lynch International sont contrôlées par Bank of America Corporation. Bank of America Corporation n'est pas une entité contrôlée.





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Contact :

Nyxoah

John Landry, CFO

IR@nyxoah.com



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