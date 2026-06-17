Thérapeutique Knight inc. annonce le remboursement de sa facilité de crédit renouvelable

MONTRÉAL, 17 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight »), société pharmaceutique panaméricaine (ex-ÉU), a annoncé aujourd’hui qu’elle a remboursé tous les montants impayés au titre de sa facilité de crédit renouvelable conclue avec la Banque Nationale du Canada et un syndicat de prêteurs.

La facilité de crédit offre une capacité d’emprunt allant jusqu’à 100 millions de dollars américains, assortie d’une option accordéon supplémentaire de 100 millions de dollars américains sous réserve de certaines conditions. En juin 2025, Knight a prélevé 60 millions de dollars sur la facilité de crédit afin de financer l’acquisition de Paladin. La Société a remboursé l’intégralité des montants impayés au titre de la facilité de crédit.

« Aujourd’hui marque le premier anniversaire de la transaction Paladin, et nous sommes fiers d’avoir remboursé en moins d’un an le crédit que nous avions contracté pour financer cette acquisition », a déclaré Arvind Utchanah, directeur financier de Knight. « Ce remboursement, effectué en moins d’un an, a été financé grâce aux flux de trésorerie solides générés par nos activités au Canada et en Amérique latine. Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires financiers pour leur soutien continu, et grâce à notre facilité de crédit renouvelable offrant une capacité allant jusqu’à 200 millions de dollars américains, nous demeurons bien positionnés pour exécuter notre stratégie de croissance à long terme. »

À propos de Thérapeutique Knight Inc.

Thérapeutique Knight Inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution et de commercialisation de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight sont exploitées par United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight Inc. sont négociées à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de Thérapeutique Knight Inc., veuillez consulter le site Web de la Société, au www.knighttx.com , ou le site Web de SEDAR+, au www.sedarplus.ca .

Énoncés prospectifs

Le présent document renferme des énoncés prospectifs concernant Thérapeutique Knight Inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight Inc. considère les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs comme raisonnables à la date de leur formulation, mais elle prévient le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight Inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une analyse dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight Inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight Inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, qui ont été déposés sur le site Web de SEDAR+, au www.sedarplus.ca . Thérapeutique Knight Inc. décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d’événements futurs, sauf si la loi l’exige.