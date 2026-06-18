Investissements Purpose annonce les distributions de juin 2026

TORONTO, 17 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose (« Purpose ») a le plaisir d’annoncer des distributions pour le mois de juin 2026 pour ses fonds négociés en bourse à capital variable et ses fonds à capital fixe (les « Fonds »).

La date ex-distribution de tous les fonds à capital variable est le 26 juin 2026. La date ex-distribution pour tous les fonds à capital fixe est le 30 juin 2026.



Fonds à capital variable Symbole boursier Distribution par action/part Date d’enregistrement Date de paiement Fréquence des distributions FNB Actions à revenu Apple (AAPL) Purpose – parts de FNB APLY 0,1667 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Couche-Tard (ATD) - Parts de FNB ATDY 0,0650 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel Fonds de revenu de sociétés financières canadiennes Purpose – série FNB BNC 0,1225 $¹ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel Fonds d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB BND 0,0866 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel Fonds d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB USD BND.U 0,0960 $ US 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Banque Scotia (BNS) - Parts de FNB BNSY 0,1000 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Brookfield (BN) - Parts de FNB BNY 0,0800 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Berkshire Hathaway (BRK) Purpose – parts de FNB BRKY 0,1700 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB BTCY 0,0850 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise BTCY.B 0,0970 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB libellées en dollars américains BTCY.U 0,0815 $ US 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Canadian National Resources (CNQ) - Parts de FNB CNQY 0,1700 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel null CROC 0,0784 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNB CROP 0,0875 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNB libellées en dollars américains CROP.U 0,0975 $ US 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Dollarama (DOL) - Parts de FNB DOLY 0,0650 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Enbridge (ENB) - Parts de FNB ENBY 0,1100 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNB ETHY 0,0473 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise ETHY.B 0,0584 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains ETHY.U 0,0461 $ US 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB FLX 0,0461 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise FLX.B 0,0551 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains FLX.U 0,0385 $ US 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel Catégorie d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB IGB 0,0723 $¹ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel FNB Actions à revenu (JPYS) Purpose – série FNB JPYS 0,1750 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Microsoft (MSFT) Purpose – parts de FNB MSFY 0,2000 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel Fonds équilibré actif Purpose - parts de FNB PABF 0,1950 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Trimestriel Fonds conservateur actif Purpose - parts de FNB PACF 0,2160 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Trimestriel Fonds croissance actif Purpose - parts de FNB PAGF 0,1775 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Trimestriel Fonds de rendement amélioré Purpose – série FNB PAYF 0,1375 $¹ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel Fonds d’obligations de rendement global Purpose – série FNB PBD 0,0590 $¹ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel Fonds de dividendes de base Purpose – série FNB PDF 0,1050 $¹ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel Fonds de dividendes amélioré Purpose – série FNB PDIV 0,0950 $¹ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel Fonds de revenu immobilier Purpose – série FNB PHR 0,0720 $¹ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel Fonds de revenu d’actions amélioré international Purpose - actions de FNB PHW 0,1450 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel Fonds de dividendes international Purpose – série FNB PID 0,0780 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel Fonds de revenu mensuel Purpose – série FNB PIN 0,0830 $¹ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel Fonds à revenu multi-actifs Purpose – parts de FNB PINC 0,0840 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel Fonds diversifià d'actifs ràels Purpose - actions de FNB PRA 0,2100 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Trimestriel Fonds de revenu prudent Purpose – série FNB PRP 0,0600 $¹ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB PYF 0,0900 $¹ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB non couverte par rapport à une devise PYF.B 0,1100 $¹ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB non couverte par rapport à une devise libellée en dollars américains PYF.U 0,1050 $¹ US 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu RBC (RY) - Parts de FNB RBCY 0,0900 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel Fonds de revenu d’actions de base Purpose – série FNB RDE 0,1100 $¹ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel Fonds de dividendes marchés émergents Purpose – parts de FNB REM 0,0950 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel Fonds d’actions privilégiées canadiennes Purpose – parts de FNB RPS 0,0950 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Shopify (SHOP) - Parts de FNB SHPY 0,2200 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel Fonds de rendement stratégique Purpose – parts de FNB SYLD 0,0970 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu TD (TD) - Parts de FNB TDY 0,0900 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu TELUS (T) - Parts de FNB TY 0,1000 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel FNB Actions à revenu AMD (AMD) Purpose – série FNB YAMD 0,6000 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Amazon (AMZN) Purpose – parts de FNB YAMZ 0,4500 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Broadcom (AVGO) Purpose – série FNB YAVG 0,5000 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Coinbase (COIN) Purpose – série FNB YCON 0,2500 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Costco (COST) Purpose – série FNB YCST 0,2000 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Alphabet (GOOGL) Purpose – parts de FNB YGOG 0,6000 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Tech Innovators Purpose – série FNB YMAG 0,3000 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel FNB Actions à revenu META (META) Purpose – série FNB YMET 0,3500 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Netflix (NFLX) Purpose Actions – série FNB YNET 0,3000 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel FNB Actions à revenu NVIDIA (NVDA) Purpose – parts de FNB YNVD 0,7500 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Palantir (PLTR) Purpose – série FNB YPLT 0,6000 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Tesla (TSLA) Purpose – parts de FNB YTSL 0,6000 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel FNB Actions à revenu UnitedHealth Group (UNH) Purpose – série FNB YUNH 0,1500 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu SpaceX (SPCX) SPXY 0, 5000 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel Fonds à capital fixe Symbole boursier Distribution par action/part Date d’enregistrement Date de paiement Fréquence des distributions Big Banc Split Corp. – catégorie A BNK 0,1200 $¹ 30 juin 2026 15 juillet 2026 Mensuel Big Banc Split Corp. – catégorie A BNK.PR.A 0,0700 $¹ 30 juin 2026 15 juillet 2026 Mensuel

Distributions estimatives de juin 2026 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose

Les taux de distribution de de juin 2026 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose sont estimés comme suit :

Nom du fonds Symbole boursier Distribution estimative par part Date d’enregistrement Date de paiement Fréquence des distributions Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNB MNU.U 0,2997 $ US 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel Fonds de gestion de trésorerie Purpose – parts de FNB MNY 0,1957 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose – parts de FNB PSA 0,0898 $ 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNB PSU.U 0,2907 $ US 26 juin 2026 3 juillet 2026 Mensuel

Purpose prévoit de publier un communiqué de presse vers le 25 juin 2026, dans lequel sera indiqué le taux de distribution définitif du Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, du Fonds de gestion de trésorerie Purpose, du Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et du Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose. La date ex-distribution sera le 26 juin 2026.

(1) Le dividende est désigné comme un dividende canadien « déterminé » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale ou territoriale similaire. (2) Les parts de FNB non couvertes par rapport à une devise du Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose sont assorties d’une option d’achat en dollars canadiens et en dollars américains. La distribution par part est déclarée en dollars canadiens, mais la distribution au titre de l’option d’achat en dollars américains (RPU.U) sera effectuée en dollars américains. La conversion en dollars américains sera effectuée au taux de change en vigueur à la fin de la journée à la date ex-distribution.

À propos de Investissements Purpose

Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs comptant plus de 31 milliards de dollars sous gestion. Elle se concentre sans relâche sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement quantitatif gérés. Purpose Investments est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Purpose Unlimited, entreprise de services financiers indépendante axée sur la technologie.

Pour obtenir plus d’information, communiquez avec :

Keera Hart

Keera.Hart@earnscliffe.ca

905‑580‑1257

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