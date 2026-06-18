Aduro Clean Technologies Europe signe un protocole d’accord avec Ortessa Groep BV pour optimiser la logistique des matières premières de l’usine FOAK

LONDON, Ontario, 18 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . (« Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (TSX : ACT) (FSE : 9D5), une entreprise de technologies propres utilisant la puissance de la chimie pour transformer des matières premières à faible valeur ajoutée, comme les déchets plastiques, le bitume lourd et les huiles renouvelables, en ressources pour le XXIe siècle, annonce ce jour qu’Aduro Clean Technologies Europe BV (« ACTE »), sa filiale européenne, a signé un protocole d’accord non contraignant (« Protocole d’accord ») avec Ortessa Groep BV (« Ortessa »), un groupe néerlandais d’entreprises dynamiques spécialisées dans le traitement des déchets, afin d’étudier la création d’un centre logistique de matières premières destiné à soutenir le site industriel « First-of-a-kind » (première du genre, en français) (« FOAK ») d’Aduro situé dans le parc industriel de Chemelot (« Chemelot ») à Sittard-Geleen, aux Pays-Bas.

Le projet « FOAK » d’Aduro fait progresser la stratégie de développement de la Société en matière de recyclage chimique des déchets plastiques grâce à l’application industrielle de la technologie Hydrochemolytic™ (« HCT »). À cette fin, Aduro développe un site à l’échelle industrielle dont les travaux de génie civil, les réseaux et les infrastructures sont pensés dès le départ pour permettre une expansion future, préservant ainsi la flexibilité nécessaire à la croissance de la Société à mesure qu’elle poursuit son développement.

Ortessa apporte sa vaste expérience en matière de collecte, de gestion, de traitement et de valorisation des déchets par l’intermédiaire de ses sociétés d’exploitation. La collaboration potentielle avec Ortessa vise à garantir un stockage et une livraison sûrs, fiables et efficaces de matières premières post-consommation adaptées et conformes aux spécifications. ACTE et Ortessa évalueront une stratégie de préparation et de logistique des matières premières, incluant l’utilisation potentielle d’un ou plusieurs sites d’Ortessa pour accueillir et gérer les matières premières post-consommation adaptées au projet de Chemelot. Ces travaux pourraient comprendre l’identification et le regroupement de flux de matières premières post-consommation appropriés, l’évaluation des exigences en matière de nettoyage, de séchage, d’agglomération ou d’autres prétraitements, ainsi que le développement des systèmes de gestion des stocks, de contrôle qualité, de documentation, de codification des matériaux, de stockage, d’hébergement et de logistique nécessaires pour garantir un approvisionnement fiable en matières premières pour le démarrage, l’exploitation et l’expansion future.

Ce protocole d’accord s’appuie sur les étapes clés du projet FOAK annoncées précédemment, notamment le choix de Chemelot comme site d’implantation de l’usine industrielle FOAK d’Aduro, la désignation d’Ebert HERA B.V. pour la conduite des démarches d’obtention des autorisations, la signature d’une lettre d’intention pour l’achat d’une première partie de la production du projet FOAK, ainsi que la nomination de Jan Lemmens au poste de directeur de projet pour le site de Chemelot. La logistique des matières premières est un autre axe de travail essentiel pour faire avancer le projet. Elle soutient les efforts plus larges d’Aduro visant à coordonner le développement du site, l’obtention des autorisations, l’exécution du projet, les accords d’achat et l’approvisionnement en matières premières en amont, à mesure que le projet FOAK progresse vers une mise en œuvre industrielle. Ensemble, ces axes de travail répondent aux principales exigences nécessaires à l’avancement du projet FOAK (le site, l’obtention des autorisations, l’achat et l’approvisionnement en matières premières). Ce protocole d’accord vise à soutenir la mise en place d’un approvisionnement en matières premières cohérent et conforme aux spécifications, indispensable au bon fonctionnement de l’usine.

« La logistique et le soutien en matières premières sont des éléments clés de la mise en œuvre du projet FOAK et de sa croissance future », a déclaré Ofer Vicus, PDG d’Aduro. « Dans le cadre du développement du projet FOAK à Chemelot, nous travaillons sur l’ensemble des aspects pratiques nécessaires à son déploiement industriel, notamment l’aménagement du site, l’obtention des autorisations, l’exécution du projet, l’achat et la logistique des matières premières. Ce fut un véritable plaisir de passer du temps avec Rob van Gansewinkel et l’équipe d’Ortessa, et de constater l’étendue de leur expérience, de leurs connaissances et de leur compréhension concrète du secteur néerlandais de la gestion des déchets. Nous voyons dans cette collaboration un potentiel significatif pour nos deux entreprises et nous nous réjouissons de franchir ensemble les prochaines étapes. »

« Ortessa s’attache à améliorer la gestion des flux de déchets et à les réintégrer dans un cycle d’utilisation productive », a souligné Rob van Gansewinkel, PDG d’Ortessa. « Cette collaboration avec Aduro nous offre l’opportunité de mettre à profit notre expertise en matière de collecte, de traitement et de valorisation des déchets afin de soutenir une nouvelle filière industrielle pour les plastiques post-consommation. Nous sommes impatients de travailler avec Aduro afin d’évaluer les besoins logistiques en matières premières pour le projet FOAK à Chemelot. »

Ce protocole d’accord vise à exprimer les intentions actuelles des parties et ne crée aucune obligation contraignante de conclure une transaction, un accord d’approvisionnement, un contrat de service, un investissement ou un accord définitif. Des accords commerciaux et des contrats définitifs devraient être élaborés au fur et à mesure de l’avancement de la collaboration.

À propos d’Ortessa Groep BV

Ortessa Groep BV est un groupe néerlandais d’entreprises dynamiques spécialisées dans la collecte, la gestion, le traitement, la valorisation des déchets et les travaux d’infrastructure. Ortessa exploite un réseau de sites aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique. Par l’intermédiaire de ses sociétés d’exploitation, Ortessa collabore avec des entreprises, des producteurs, des municipalités, des recycleurs et des collecteurs afin d’améliorer la gestion des déchets et de créer de la valeur à partir de matériaux qui seraient autrement traités comme des déchets résiduels. Ortessa a pour mission de promouvoir la transparence en matière de déchets et de contribuer à l’économie circulaire en permettant aux déchets de retrouver une utilité productive en tant que matières premières réutilisables. Rendez-vous sur https://www.ortessa.com/en/

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies à base d’eau brevetées permettant de recycler chimiquement les déchets plastiques, de convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et de transformer les huiles renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société utilise l’eau en tant qu’agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à moindre coût, une approche qui change la donne pour recycler les matières premières à faible valeur en ressources adaptées au XXIᵉ siècle. Rendez-vous sur https://www.adurocleantech.com

Pour tout complément d’informations, veuillez contacter :

Abe Dyck, responsable du développement d’entreprise et des relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières et des « déclarations prospectives » au sens de la législation américaine applicable en matière de valeurs mobilières (collectivement, les « informations prospectives »). Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans toutefois s’y limiter, des déclarations concernant le protocole d’accord entre ACTE et Ortessa ; la portée, les objectifs et les avantages potentiels prévus de la collaboration avec Ortessa ; le développement et l’avancement prévus de l’usine industrielle FOAK HCT de la Société à Chemelot, y compris les échéanciers et les résultats attendus ; le développement des systèmes de préparation des matières premières, de contrôle de la qualité, de documentation et de logistique ; et la stratégie de développement et de commercialisation de la Société.

Les informations prospectives sont fondées sur les attentes et les hypothèses actuelles de la direction, notamment celles concernant la poursuite de la collaboration entre ACTE et Ortessa ; la disponibilité de matières premières adaptées ; la capacité des parties à identifier et à mettre au point des systèmes de préparation des matières premières et de logistique adéquats ; l’avancement du développement du site, l’obtention des autorisations, l’exécution du projet, l’achat, l’infrastructure d’approvisionnement, le financement et les autres volets du développement du projet FOAK ; et la capacité de la Société à mettre en œuvre ses plans de développement et de commercialisation.

Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter : la capacité de la Société à développer et à commercialiser avec succès sa technologie ; la disponibilité de matières premières appropriées ; la capacité à conclure des accords définitifs ; les risques réglementaires et ceux liés aux autorisations ; le financement et la disponibilité des capitaux ; et la conjoncture économique, commerciale et sectorielle générale ; le risque que la collaboration avec Ortessa ne progresse pas comme prévu, voire pas du tout ; le risque que des matières premières appropriées ne soient pas disponibles en quantité, qualité et constance suffisantes, ou à des conditions économiques acceptables ; les risques techniques, opérationnels, liés aux autorisations, à la réglementation, à la certification, au financement, à la chaîne d’approvisionnement et à l’intégration ; les risques liés au développement, à la commercialisation et à l’acceptation par le marché de la technologie Hydrochemolytic™ ; les risques liés à l’engagement des partenaires, au développement du site, à la logistique des matières premières, à la qualité des produits, à l’acceptation par les clients, aux conditions du marché et à la concurrence ; ainsi que d’autres risques décrits dans les documents déposés par la Société et disponibles sur SEDAR+ ( www.sedarplus.ca ) et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis sur EDGAR ( www.sec.gov ).

Il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux informations prospectives. Ces informations prospectives sont formulées à la date du présent communiqué et Aduro décline toute obligation de les mettre à jour ou de les réviser, sauf si la loi applicable l’exige.

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