Univar Solutions erweitert exklusive Partnerschaft mit American Distilling im Bereich Inhaltsstoffe für Kosmetik, Körperpflege und Pharmazeutika in der EMEA-Region

ROTTERDAM, Niederlande, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions B.V., eine Tochtergesellschaft von Univar Solutions LLC („Univar Solutions“ oder „das Unternehmen“), einem weltweit führenden Lösungsanbieter für Anwender von Spezialinhaltsstoffen und -chemikalien, hat heute eine erweiterte Vertriebspartnerschaft mit American Distilling über seinen Geschäftsbereich „Ingredients + Specialties from Univar Solutions“ bekannt gegeben. Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird Univar Solutions das Portfolio hochwertiger, natürlicher Spezialinhaltsstoffe von American Distilling vertreiben. Die Vereinbarung umfasst klassische Hamamelis (alkoholfreie Varianten und kundenspezifisch anpassbare Qualitätsstufen) für Anwendungen in den Bereichen Körperpflege, Kosmetik und Pharmazie in ausgewählten Märkten Europas, des Nahen Ostens und Afrikas (EMEA)*.

„Die Partnerschaft mit American Distilling in der EMEA-Region stärkt unsere Position als führender und vertrauenswürdiger Vertriebspartner für diese Produktkategorie und erweitert zugleich unser Angebot an pflanzlichen Extrakten“, erklärt Nick Powell, CEO von Ingredients + Specialties from Univar Solutions. „In Nordamerika unterstützen wir unsere Kunden bereits seit vielen Jahren mit diesen Spezialinhaltsstoffen. Dank einer leistungsfähigen Lieferkette und erfahrener technischer Teams vor Ort können wir lokale Lagerbestände bereitstellen und eine schnellere Versorgung unserer Kunden gewährleisten.“

Hamamelis ist ein vielseitig einsetzbarer pflanzlicher Extrakt, der in Gesichtspflegeprodukten, Reinigungsprodukten, Duschgels, Haarpflegeprodukten, Augengels und Körperpflegeprodukten eingesetzt wird. Der aus der Hamamelis-Pflanze gewonnene Inhaltsstoff stammt ursprünglich aus den Waldgebieten im Nordosten der Vereinigten Staaten und besitzt natürliche adstringierende, entzündungshemmende, antioxidative und antimikrobielle Eigenschaften. Als sanfte, pflanzenbasierte Alternative zu synthetischen Adstringenzien eignet sich Hamamelis für ein breites Spektrum an Anwendungen – von Gesichtswässern und Feuchtigkeitscremes über Pads, Salben, Cremes und Sprays bis hin zu therapeutischen Formulierungen. Der Extrakt trägt sowohl zu einem höheren Anteil natürlicher Inhaltsstoffe als auch zu einer verbesserten Produktleistung bei.

„Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt, um Kunden in der gesamten EMEA-Region hochwertige Hamamelis-Produkte gemäß den Standards der United States Pharmacopeia (USP) zugänglich zu machen“, sagt Bryan Jackowitz, Vice President von American Distilling, Inc. „Durch die Zusammenarbeit mit Univar Solutions können wir nun unser vollständiges Portfolio an kosmetischen und pharmazeutischen Hamamelis-Extrakten vermarkten. Dadurch erhalten Kunden mehr Flexibilität bei der Auswahl der für ihre Anwendung am besten geeigneten Lösung. Gleichzeitig profitieren sie von einer leistungsfähigen Vertriebsinfrastruktur, die zur Stärkung ihrer Lieferketten beiträgt. Wir freuen uns über das langfristige Potenzial dieser Zusammenarbeit und blicken den gemeinsamen Wachstumsmöglichkeiten mit Zuversicht entgegen.“

Mit der Aufnahme dieses Portfolios festigt Univar Solutions seine Position als führender Vertriebspartner für hochwertige Inhaltsstoffe für Marken, die zukunftsweisende Produkte in den Bereichen Kosmetik, Körperpflege und Pharmazeutika entwickeln. Kunden profitieren von der umfassenden Unterstützung des Unternehmens bei der Formulierung, fortschrittlichen Laborkapazitäten, fundierten Marktkenntnissen und einem robusten Vertriebsnetz. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zugang zu seinem globalen Solution Center in Essen, das regionale Unterstützung bei Produktentwicklung und Scale-up-Prozessen bereitstellt.

Weitere Informationen zum Portfolio und zu den technischen Kompetenzen von Ingredients + Specialties from Univar Solutions.

*Zu den vertraglich vereinbarten Märkten gehören: Albanien, Algerien, Belgien, Bosnien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Herzegowina, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Marokko, Mazedonien, Moldawien, Monaco, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Ukraine und das Vereinigte Königreich.

Über Univar Solutions

Univar Solutions ist ein weltweit führender Vertriebspartner für Spezialchemikalien und -inhaltsstoffe und vertritt ein erstklassiges Portfolio der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten Transportflotten der Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam, herausragender Logistikkompetenz, tiefgreifendem Markt- und Regulierungswissen, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung sowie modernen digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um maßgeschneiderte Lösungen und Mehrwertdienste für unterschiedlichste Märkte, Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der Mission, weltweit einen Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und Sicherheit zu leisten, fördert Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden und Lieferanten – ganz im Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr unter univarsolutions.com.

Über Ingredients + Specialties from Univar Solutions

Ingredients + Specialties from Univar Solutions verbindet erstklassige Produkte, Fachkompetenz und messbare Erfolge für Spezialkunden und -lieferanten, die moderne Lebenswelten gestalten. Durch die Verbindung von Wissenschaft, Innovation und umfassender Expertise mit einem führenden Spezialitätenportfolio unterstützen wir unsere Partner dabei, Lösungen zu entwickeln, die die Lebensqualität von Menschen und Gemeinschaften weltweit verbessern. Erfahren Sie mehr unter univarsolutions.com.

Über American Distilling

American Distilling ist bestrebt, seine Position als Branchenführer zu behaupten und die Gesundheits-, Kosmetik- und Pharmaindustrie mit nachhaltigen, destillierten Hamamelis-Inhaltsstoffen von höchster Qualität zu beliefern. Das hochqualifizierte und engagierte Team legt größten Wert auf erstklassigen Kundenservice, persönliche Integrität und einen hohen Mehrwert für den Verbraucher. Jeden Tag stellen sie ihre Expertise unter Beweis, indem sie Inhaltsstoffe mit „garantierter Exzellenz“ für Formulierungen herstellen und bei der Entwicklung neuer Produkte unterstützen, um langfristige Partnerschaften mit ihren geschätzten Kunden aufzubauen. Erfahren Sie mehr unter americandistilling.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Rechtsvorschriften zu finanziellen und betrieblichen Aspekten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie „glaubt“, „erwartet“, „könnte“, „wird“, „sollte“, „könnte“, „strebt an“, „beabsichtigt“, „plant“, „schätzt“, „geht davon aus“ oder ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den vorstehenden Warnhinweisen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass Erwartungen nicht erfüllt werden oder die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ertragslage oder die Cashflows des Unternehmens anderweitig wesentlich und nachteilig beeinflussen. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die die Unternehmensleitung für angemessen hält, weisen wir darauf hin, dass die in dieser Mitteilung dargestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen dieser Mitteilung genannten oder angedeuteten abweichen können. Weitere Informationen zu Faktoren, die das Unternehmen beeinflussen könnten, finden Sie im jüngsten Geschäftsbericht des Unternehmens und in anderen Finanzberichten, einschließlich der unter der Überschrift „Risikofaktoren“ dargelegten Informationen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben ausschließlich die Einschätzung des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder und sollten nicht als Ausdruck der Einschätzung des Unternehmens zu einem späteren Zeitpunkt herangezogen werden; das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Media Relations

Dwayne Roark

+1 331-777-6031

mediarelations@univarsolutions.com

Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1a0f125e-9860-41fc-bd5d-3e4b878928a1

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c253a85c-ac7c-4f0e-9eac-36644f8af1e8