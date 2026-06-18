Univar Solutions étend, dans la région EMEA, son partenariat exclusif avec American Distilling dans le domaine des ingrédients destinés aux secteurs de la beauté, des soins personnels et de l’industrie pharmaceutique

ROTTERDAM, Pays-Bas, 18 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions B.V., une filiale d’Univar Solutions LLC (« Univar Solutions » ou « la Société »), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions destinées aux utilisateurs d’ingrédients et de produits chimiques spécialisés, a annoncé aujourd’hui l’extension de son partenariat de distribution avec American Distilling via la division Ingredients + Specialties (Ingrédients et spécialités) d’Univar Solutions. En vertu de ce nouvel accord, Univar Solutions assurera la distribution de la gamme d’ingrédients naturels spécialisés de premier plan d’American Distilling. L’accord porte sur l’hamamélis traditionnel (disponible en versions sans alcool et en différentes concentrations personnalisables) destiné aux soins personnels, aux cosmétiques et aux applications pharmaceutiques sur certains marchés d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique (EMEA)*.

« Notre partenariat avec American Distilling dans la région EMEA nous permet de nous positionner comme un distributeur de premier plan et de confiance pour cette gamme de produits, tout en renforçant notre offre d’extraits botaniques », a déclaré Nick Powell, PDG de la division Ingredients + Specialties d’Univar Solutions. « Nous proposons depuis longtemps ces ingrédients spécialisés en Amérique du Nord et, grâce à une chaîne d’approvisionnement performante ainsi qu’à des équipes techniques expérimentées désormais présentes au niveau régional, nous sommes en mesure de proposer à nos clients des stocks locaux et une disponibilité plus rapide des produits. »

L’hamamélis est un extrait botanique polyvalent utilisé dans les soins du visage, les nettoyants et démaquillants, les gels douche, les soins capillaires, les gels contour des yeux et les produits d’hygiène intime. Originaire des forêts du nord-est des États-Unis, cet ingrédient dérivé de l’hamamélis possède des propriétés astringentes, anti-inflammatoires, antioxydantes et antimicrobiennes naturelles. Alternative végétale douce aux astringents synthétiques, cet ingrédient est utilisé dans un large éventail d’applications, allant des toniques et des soins hydratants aux disques démaquillants, pommades, crèmes, sprays et formules thérapeutiques, tout en enrichissant la composition naturelle du produit et en améliorant ses performances globales.

« Ce partenariat marque une étape importante dans la mise à disposition de produits à base d’hamamélis de haute qualité et répondant aux normes de la pharmacopée américaine (USP) auprès des clients de la région EMEA », a déclaré Bryan Jackowitz, vice-président d’American Distilling, Inc., avant de poursuivre : « Grâce à notre collaboration avec Univar Solutions, nous sommes désormais en mesure de commercialiser l’ensemble de notre gamme d’extraits d’hamamélis destinés aux secteurs cosmétique et pharmaceutique, offrant ainsi à nos clients une plus grande flexibilité pour trouver la solution la mieux adaptée à leurs besoins spécifiques, tout en bénéficiant d’une infrastructure de distribution performante qui contribue à renforcer leurs chaînes d’approvisionnement. Nous nous réjouissons du potentiel à long terme de cette collaboration et sommes ravis à l’idée de nous développer ensemble. »

Grâce à l’ajout de cette gamme, Univar Solutions renforce encore davantage sa position de distributeur de premier plan d’ingrédients haute performance destinés aux marques qui façonnent la prochaine génération de produits de beauté, de soins personnels et pharmaceutiques. Les clients bénéficient de l’accompagnement complet de la Société en matière de formulation, de ses capacités de laboratoire de pointe, de sa connaissance approfondie du marché et de son puissant réseau de distribution. La Société propose également l’accès à son centre international de solutions situé à Essen, en Allemagne, qui assure un accompagnement régional en matière de développement et d’intensification de la fabrication de produits.

En savoir plus sur la gamme et les capacités techniques de la division Ingredients + Specialties d’Univar Solutions.

*Les marchés concernés par cet accord sont l’Albanie, l’Algérie, l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bosnie, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, l’Herzégovine, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Macédoine, le Maroc, la Moldavie, Monaco, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Suisse, la Tunisie, la Turquie et l’Ukraine.

À propos d’Univar Solutions

Univar Solutions est l’un des principaux distributeurs mondiaux de produits chimiques et d’ingrédients spécialisés proposant une gamme de premier plan provenant des plus grands fabricants mondiaux. Grâce à l’une des plus grandes flottes de transport privées et à l’une des équipes commerciales techniques les plus importantes du secteur, à un savoir-faire logistique inégalé, à une connaissance approfondie du marché et de la réglementation, à de grandes capacités en matière de formulation et de développement de recettes, ainsi qu’à des outils numériques de pointe, la Société est idéalement positionnée pour proposer des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, de secteurs d’activité et d’applications. Tout en remplissant sa mission qui consiste à contribuer à la santé, l’alimentation, la propreté et la sécurité des communautés, Univar Solutions s’engage à aider ses clients et ses fournisseurs à innover et à se concentrer sur le concept de se développer ensemble. Pour en savoir plus, rendez-vous sur univarsolutions.com.

À propos de la division Ingredients + Specialties d’Univar Solutions

La division Ingredients + Specialties d’Univar Solutions propose les meilleurs produits, les meilleurs collaborateurs et les meilleurs résultats aux clients et fournisseurs travaillant dans le secteur des produits spécialisés qui souhaitent apporter leur contribution à la vie moderne. Nous allions science, innovation et expertise approfondie à une gamme de produits spécialisés de premier plan et contribuons ainsi à trouver les solutions nécessaires pour améliorer, en toute sécurité, la vie des personnes et des communautés à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur univarsolutions.com.

À propos d’American Distilling

American Distilling s’engage à conserver sa position de leader du secteur en fournissant aux industries de la santé, des soins de beauté et des produits pharmaceutiques des ingrédients distillés à base d’hamamélis durables et de la plus haute qualité. Son équipe de professionnels talentueux s’engage à proposer un service client, une intégrité personnelle et une valeur ajoutée pour le consommateur répondant aux normes les plus exigeantes. Chaque jour, ces professionnels prouvent leur expertise en produisant des ingrédients « d’une qualité optimale garantie » destinés aux formulations et en contribuant au développement de nouveaux produits, afin d’établir des partenariats sur le long terme avec leurs précieux clients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur americandistilling.com.

Déclarations et informations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation en vigueur concernant des éléments financiers et opérationnels liés à l’activité de la Société. Les déclarations prospectives se repèrent généralement à l’emploi de termes tels que « estime », « prévoit », « peut », « va », « devrait », « pourrait », « cherche à », « a l’intention de », « prévoit de », « évalue », « anticipe » ou d’autres expressions similaires. Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont visées par cette mise en garde.

Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre peuvent échapper au contrôle de la Société et pourraient empêcher la réalisation des prévisions ou encore avoir une incidence significative et défavorable sur l’activité, la situation financière, les résultats d’exploitation ou les flux de trésorerie de la Société. Même si les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses que la direction estime raisonnables, nous attirons votre attention sur le fait que les informations prospectives figurant dans le présent communiqué ne constituent en aucun cas une garantie quant aux événements ou résultats futurs et que les événements ou résultats réels peuvent être significativement différents de ceux mentionnés ou suggérés par les informations prospectives contenues dans le présent communiqué. Pour de plus amples informations sur les facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur la Société, reportez-vous au dernier rapport annuel de la Société ainsi qu’à ses autres rapports financiers, notamment aux informations figurant dans la rubrique « Facteurs de risque ». Toute déclaration prospective est représentative uniquement des opinions de la Société à la date du présent communiqué et ne doit pas être considérée comme représentant les opinions de la Société à une date ultérieure. Par ailleurs, la Société n’a pas l’intention, sauf si la loi l’exige, de mettre à jour une quelconque déclaration prospective.

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