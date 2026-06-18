Le Groupe Dekuple poursuit son déploiement international en s'implantant au Moyen-Orient avec la création de Das Kapital Dekuple Group en association avec Hubert Boulos et Ramsey Naja

Paris, le 18 juin 2026 – 8h00

Le Groupe Dekuple, acteur international majeur de la communication et du Data Marketing s’associe avec Hubert Boulos et Ramsey Naja pour créer Das Kapital Dekuple Group, Agence Conseil en Communication basée à Abu Dhabi et Dubai. Détenue à 51 % par le Groupe Dékuple, Das Kapital ambitionne de devenir un acteur majeur Marketing & Communication, partenaire de la croissance des marques au Moyen-Orient. Après de solides et nombreuses positions en Europe, un desk en Chine et des implantations en Amérique du Nord, le Groupe Dekuple poursuit son déploiement international en s'ouvrant au Moyen-Orient, afin de couvrir et accompagner les positions clés de ses clients (Grands comptes et ETI internationales) ainsi que les acteurs locaux. Das Kapital Dekuple Group vise une montée en puissance progressive pour couvrir les principaux marchés du Golfe.

Bertrand LAURIOZ, Chairman & CEO Dekuple Group, commente l'opération :

« Intégrer de nouveaux entrepreneurs au sein du Groupe est un processus de longue haleine et signe le début d'une aventure humaine et d’un projet de croissance à long terme. Malgré une année 2026 agitée sur le plan géopolitique au Moyen-Orient, nous avons poursuivi nos discussions et projets engagés avant les événements, avec Hubert Boulos et Ramsey Naja. Nous restons convaincus du potentiel de développement à long terme de plusieurs marchés émergents de la région. Nos forces résident dans la maitrise et la pérennité de notre stratégie. Notre avance technologique et notre capacité à connecter nos expertises entre elles pour offrir un accompagnement unique orienté performance, sera indispensable pour le Moyen-Orient de demain. Cette opération illustre également notre feuille de route : nous visons 400 M€ de chiffre d'affaires d'ici 2030, avec 30 % de nos revenus et de nos effectifs à l'international. »

Une vision et des ambitions communes, face aux mutations IA du marché.

En combinant les expertises et la puissance Data et technologique du Groupe avec la culture publicitaire, l'ancrage régional et la maîtrise des cultures locales de Das Kapital, cette implantation au Moyen-Orient vient enrichir l'offre stratégique internationale du Groupe Dekuple, qui cible les zones à forte croissance. En effet le Groupe enregistre au premier trimestre 2026 une hausse de 50 % de ses activités hors de France. Cette création organique permet d'accompagner les annonceurs occidentaux et chinois s'implantant dans la région, et de donner aux acteurs locaux les moyens de consolider leur leadership.

Des associés experts, reconnus et implantés au Middle East

Das Kapital accompagne déjà plusieurs grandes marques internationales des secteurs FMCG et Banque dans leur développement sur de nouveaux marchés et l'optimisation de leurs performances à l'international. Ses dirigeants ont orchestré le lancement de « What The Cup » pour Pepsi en Asie (Singapour) et au Moyen-Orient (Dubai), ainsi que le relancement régional de marques emblématiques telles que Wendy's, tout en assurant des opérations de consulting stratégique au Moyen-Orient pour CMA CGM et DKNY. Elle accompagne également des institutions de premier plan comme la Doha Bank au Qatar.

Hubert Boulos co-fondateur de Das Kapital commente l'opération :

« Les métiers du marketing et de la communication vivent une révolution accélérée par l'IA. Avec Ramsey, nous apportons notre longue expérience stratégique et publicitaire et notre renommée au Moyen-Orient. Le Groupe Dekuple nous permet d'accélérer et de franchir un cap technologique, mais aussi d'intégrer de nombreuses expertises. En effet, le Groupe dispose d'un écosystème d'expertises accélératrices de business (ex : influence, SEO, GEO, netlinking, insights, médias, automation, social media, marketing local…) et de solutions propriétaires leaders sur leur marché, auxquelles Das Kapital a désormais accès. Par ailleurs, le Groupe Dekuple est un acteur majeur de la transformation IA agentique grâce sa société de conseil Converteo. Cette opération permet à Das Kapital de devenir une agence Marcom "nouvelle génération" pour accompagner la croissance des marques. »

« La force de cette région réside dans sa capacité d'adaptation. Les pays du Golfe ont traversé de façon spectaculaire les crises récentes (Subprimes, Printemps arabes, COVID) pour en ressortir systématiquement plus forts. Je pense que ce sera de nouveau le cas dans un avenir très proche. » ajoute Ramsey Naja, cofondateur de Das Kapital.

À propos de Hubert Boulos

Fort d'un parcours international initié aux États-Unis, Hubert Boulos a exercé des fonctions de direction au sein de plusieurs agences parisiennes de premier plan, notamment chez Publicis Conseil où il est nommé Directeur et membre du Comité opérationnel en 2001. Installé à Dubaï depuis 2006, il dirige le planning stratégique régional pour des réseaux mondiaux tels que BBDO (Omnicom) et J. Walter Thompson (WPP) à partir de 2011, avant de prendre la présidence de DDB Moyen-Orient en 2013. En 2024, il cofonde Das Kapital.

À propos de Ramsey Naja

Après un parcours au sein d'agences indépendantes à Londres, notamment Publigraphics et TMI-JWT, Ramsey Naja rejoint J. Walter Thompson comme Chief Creative Officer pour la région MENA en 2004, puis pour le Moyen-Orient et l'Afrique en 2012. En 2021, il rejoint DDB Dubaï en qualité de Chief Creative Officer pour le Moyen-Orient. En 2024, il s'associe à Hubert Boulos pour créer Das Kapital.

À propos du Groupe Dekuple

Le Groupe Dekuple est un acteur international de la communication, du marketing et de la data, animé par un modèle unique de multi-entrepreneuriat. Sa plateforme de croissance intégrée s'articule autour de trois piliers complémentaires :

Advise, avec Converteo et ses 450 consultants experts en data, technologie et IA

Create, avec son réseau international d'agences multi-expertises

Boost, avec la Boost Factory regroupant ses Datas et solutions MarTech





Grâce à près de 70 expertises couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de la communication et du data marketing, le Groupe accompagne les marques dans leurs enjeux de différenciation et de croissance. Son approche intégrée, grâce à un écosystème complet permet d'optimiser les investissements marketing et de renforcer leur puissance.

Fondé en 1972, le Groupe Dekuple est présent en Europe, en Amérique du Nord et en Chine. Ses 1 200 collaborateurs accompagnent chaque jour plus de 750 grands comptes et ETI. Dekuple est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

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