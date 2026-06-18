ALSTOM S.A : Un consortium mené par Alstom a signé quatre contrats historiques d’une valeur globale de 690 millions d’euros pour moderniser les axes ferroviaires stratégiques de l’Égypte

La modernisation de ce corridor logistique clé vise à améliorer l’efficacité et à renforcer les flux commerciaux de l’Égypte





18 juin 2026 – Alstom, à la tête d’un consortium composé de Rowad Modern Engineering et Concrete Plus, a signé quatre contrats historiques avec les Chemins de fer nationaux égyptiens (ENR) en vue de moderniser les corridors ferroviaires stratégiques de l’Égypte, couvrant le corridor 6 octobre–Alexandrie et la ligne Belbes–10e du Ramadan (B10).

La valeur totale des contrats s’élève à environ 690 millions d’euros, la part d’Alstom représentant environ 300 millions d’euros1 . Ces contrats, qui constituent quatre des projets de modernisation ferroviaire les plus importants d’Égypte, s’inscrivent dans le cadre de la « Vision Égypte 2030 » en renforçant la logistique nationale et en améliorant la connectivité entre les nouveaux ports secs, les zones industrielles et les principaux ports maritimes.

Le corridor 6 octobre–Alexandrie, d’une valeur de 550 millions d’euros, dont la part d’Alstom s’élève à environ 240 millions d’euros, sera réalisé en trois grands lots de mise en œuvre. Il permettra de moderniser le corridor grâce à des systèmes ferroviaires numériques de nouvelle génération, à des télécommunications améliorées, à une alimentation électrique renforcée et à une réhabilitation complète des infrastructures civiles et des voies. Ces améliorations permettront d’accroître la sécurité, d’augmenter la capacité, de renforcer la fiabilité opérationnelle et de réduire la durée du trajet sur l’ensemble du parcours de près de 80 minutes.

Le projet Belbes–10e du Ramadan (B10), d’une valeur d’environ 140 millions d’euros, dont la part d’Alstom s’élève à environ 60 millions d’euros, mettra en œuvre les mêmes technologies ferroviaires de pointe et le même périmètre de modernisation. Il améliorera la connectivité vers l’un des plus grands pôles industriels d’Égypte, renforçant ainsi l’efficacité du transport de marchandises et soutenant la croissance industrielle dans l’ensemble du corridor logistique oriental.

En transformant les opérations de fret entre le port sec du 6 octobre et le port maritime d’Alexandrie, et en améliorant la connectivité ferroviaire vers la zone industrielle du 10 Ramadan, ces projets renforceront les liaisons entre les principaux pôles logistiques et les portes d’entrée maritimes de l’Égypte.

Ils contribueront à réduire les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement, à favoriser un transport de marchandises durable et à stimuler les flux commerciaux nationaux et régionaux.

« La région Afrique, Moyen-Orient et Asie centrale n’a jamais été aussi déterminée à construire des réseaux ferroviaires plus intelligents et plus résilients, et Alstom est au cœur de cette transformation. Ces contrats démontrent notre capacité à mener à bien des programmes de signalisation complexes et à grande échelle, ainsi que notre détermination à être un partenaire à long terme pour ses infrastructures de mobilité les plus critiques », a déclaré Martin Vaujour, président de la région Afrique, Moyen-Orient et Asie centrale (AMECA) chez Alstom.

En tant que chef de file du consortium, Alstom sera responsable de l’ingénierie, de la conception, de la fourniture, des essais et de la mise en service de bout en bout des nouveaux systèmes ferroviaires numériques sur les deux corridors. Cela comprend la signalisation ETCS de niveau 1, des télécommunications modernes, une infrastructure électrique renforcée et des capacités de contrôle des opérations de pointe, permettant une gestion coordonnée en temps réel sur l’ensemble du réseau.

« Ces projets redéfinissent l’avenir du rail en Égypte », a déclaré Ramy Salah, directeur général d’Alstom Égypte. « Notre partenariat avec les Chemins de fer nationaux égyptiens, porté par une expertise internationale couplée aux talents égyptiens, permet de créer des corridors de transport essentiels qui stimulent la croissance économique, relient les principaux centres industriels et logistiques, et ouvrent de nouvelles perspectives pour les générations futures. »

Parallèlement, Rowad Modern Engineering et Concrete Plus se chargeront de la construction des bâtiments techniques, des travaux MEP (mécanique, électricité et plomberie) ainsi que de l’ensemble des travaux de modernisation des infrastructures civiles et des voies, afin de garantir une infrastructure ferroviaire résiliente et prête pour l’avenir. Ces projets soutiennent également fortement le développement de l’industrie nationale, avec un taux de contenu local d’environ 50 % grâce aux compétences d’ingénieurs égyptiens et à l’approvisionnement local.

Alstom en Égypte

Alstom est présent dans le pays depuis plus de 40 ans, soutenant le développement et la modernisation des infrastructures ferroviaires à travers des projets de transport emblématiques. Aujourd’hui, Alstom emploie environ 800 personnes sur place et a développé de solides capacités opérationnelles et d’ingénierie, notamment des centres d’excellence reconnus dans les domaines de la signalisation, de l’alimentation électrique et des équipements de dépôt. Ces capacités soutiennent des programmes ferroviaires complexes à l’échelle nationale et dans toute la région AMECA, reflétant un engagement à long terme profondément ancré ainsi qu’une présence industrielle et technologique solide dans le secteur ferroviaire.

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1 Ce contrat sera pris en compte dans le carnet de commandes du Groupe au premier trimestre de l'exercice 2026/27.

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