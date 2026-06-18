COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

Nanterre, France

Jeudi 18 juin 2026

FORVIA signe un accord avec GDELS portant sur le transfert du site d'Augsbourg, préservant ainsi l'emploi et soutenant le développement industriel à long terme

FORVIA, fournisseur mondial de technologies automobiles, a signé un accord avec General Dynamics European Land Systems (GDELS) portant sur la cession de son site d’Augsbourg, en Allemagne.

Cet accord témoigne de l’approche proactive adoptée par FORVIA pour adapter son implantation industrielle dans un environnement en pleine mutation, tout en garantissant des solutions durables pour ses collaborateurs, ses clients et ses activités.

Sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et de la conclusion des procédures d'information et de consultation applicables avec les représentants du personnel, l'opération portera sur le transfert du site et d'environ 300 salariés.

Préserver l'emploi tout en ouvrant de nouvelles perspectives industrielles

À travers cet accord, FORVIA et GDELS entendent offrir un avenir clair et durable au site d’Augsbourg, en s’appuyant sur des capacités industrielles complémentaires et des perspectives de développement à long terme.

Les deux entreprises ont élaboré un plan commun et complet de montée en compétences sur les neuf prochains mois afin de répondre aux exigences des nouvelles activités de défense, en capitalisant sur des savoir-faire automobiles éprouvés en matière d'excellence industrielle et en qualité à grande échelle.

« Grâce à cet accord, FORVIA et GDELS devraient sécuriser les emplois actuels tout en permettant au site d’Augsbourg de s’adapter progressivement aux activités de défense, posant ainsi les bases de son avenir industriel à long terme. Le talent et l’expertise reconnue de nos équipes en excellence industrielle et en montée en cadence seront des atouts clés dans cette nouvelle phase de développement du site. » a commenté Jean-Pierre Schmitt, SVP Europe Division, FORVIA Clean Mobility

Assurer la continuité pour les clients et les opérations

La satisfaction des clients demeure une priorité absolue pendant toute la transition. Les équipes dédiées de FORVIA veilleront à la parfaite exécution des programmes en cours et au maintien de partenariats de long terme avec les clients.

Une transformation responsable alignée avec le plan IGNITE

Cet accord contribue à préserver les emplois et la pérennité du site d’Augsbourg, tout en soutenant l’amélioration du profil financier de FORVIA.

Cette transaction s’inscrit pleinement dans la première phase du plan IGNITE, présenté lors de la journée Investisseurs de FORVIA, qui vise à recentrer les activités du Groupe et à renforcer sa compétitivité dans un environnement en transformation.

Presse Analystes Christophe MALBRANQUE

Directeur Influence Groupe

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christophe.malbranque@forvia.com Adeline MICKELER

Directrice des Relations Investisseurs Groupe

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adeline.mickeler@forvia.com Audrey ÉPÈCHE

Responsable des Relations Médias

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audrey.epeche@forvia.com Sébastien LEROY

Directeur Adjoint Relations Investisseurs Groupe

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sebastien.leroy@forvia.com

Fournisseur mondial de technologie automobile, FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et de HELLA. Avec plus de 137 500 collaborateurs, dont plus de 12 000 ingénieurs en R&D dans plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et globale des défis automobiles d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités et d’un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de 12 400 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier. En 2025, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 26.2 milliards d'euros avant IFRS 5. FORVIA SE est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code mnémonique FRVIA et fait partie de l’indice SBF 120. FORVIA est un acteur du changement qui s’engage à accompagner la transformation de la mobilité. www.forvia.com

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