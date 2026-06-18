Vilmorin & Cie annonce la signature d’un nouveau RCF pouvant atteindre 450 millions d’euros. Combiné au prêt de la Banque européenne d’investissement, Vilmorin & Cie annonce donc avoir sécurisé 750 millions d’euros de financements nouveaux pour soutenir sa stratégie de croissance et anticiper ses prochaines échéances.

Dans le prolongement du financement récemment conclu avec la Banque européenne d’investissement1, Vilmorin & Cie annonce aujourd’hui le renouvellement de sa ligne de crédit syndiquée (Revolving Credit Facility – RCF), pour un montant pouvant atteindre 450 millions d’euros.

Ce nouveau financement, d’un montant initial de 300 millions d’euros, offre une maturité de 5 ans (échéance mai 2031) et comporte une option d’extension de 2 années supplémentaires, ainsi que la possibilité d’activer une ligne supplémentaire de 150 millions d’euros, pour atteindre 450 millions d’euros. Il permet d’allonger significativement la maturité des financements de Vilmorin & Cie et de sécuriser un total de financements pouvant atteindre jusqu’à 750 millions d’’euros.

La transaction a été réalisée sous forme de « club deal » rassemblant les principaux partenaires bancaires historiques du Groupe.

Un allongement de la maturité des financements

Par cette opération, Vilmorin & Cie s’appuie sur la solidité de ses performances opérationnelles, dans un environnement économique complexe, pour anticiper ses prochaines échéances financières, y compris ses émissions obligataires d’un montant de 440 millions d’euros arrivant à maturité en avril 2028.

Ce nouveau RCF permet à Vilmorin & Cie la poursuite du déploiement de sa stratégie de croissance durable, tant sur le marché des semences potagères que sur celui des semences de grandes cultures, tout en optimisant la maturité et la diversification de ses ressources financières.

Dans ce contexte, Vilmorin & Cie entend poursuivre sa trajectoire de croissance tant par voie organique - à travers l’innovation variétale et l’intensification de sa présence commerciale -, que par croissance externe.

1 Cf. communiqué de presse Vilmorin & Cie publié le 28 mai 2026







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