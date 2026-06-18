Homary annonce l'ouverture officielle de sa première phare boutique en France dans la grande région parisienne

PARIS, 18 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Homary, marque mondiale de mobilier et décoration, annonce aujourd’hui l’ouverture officielle de sa première phare boutique en France, située au centre commercial Domus dans la grande région parisienne. Ouverte au public à partir du samedi 27 juin 2026, cette boutique marque l’arrivée officielle de la marque sur le marché français et son expansion continue à travers l’Europe.





Guidée par son slogan mondial, « Exprimez votre style avec Homary », la nouvelle boutique offre aux consommateurs français une expérience de vie axée sur le design, inspirée par le style de vie parisien contemporain, où esthétique, confort et individualité se réunissent pour meubler des intérieurs modernes.

Conçue comme une expérience de vie immersive plutôt que comme un espace de vente traditionnel, la boutique Domus propose des espaces soigneusement aménagés pour le séjour, la salle à manger, la chambre et le jardin, inspirés par le style de vie parisien contemporain. Les clients sont invités à découvrir les textures, les matériaux, l’éclairage et l’agencement spatial dans des mises en scène réelles, en favorisant la créativité et l’expression personnelle dans son projet intérieur.

« La France a toujours été un marché profondément attaché au design, à la culture et à l’art de vivre », déclaré par Susi Wang, PDG de Homary. « Avec notre première boutique physique dans la grande région parisienne, nous souhaitons offrir bien plus qu’un simple lieu de shopping. Nous voulons proposer un espace inspirant où les clients peuvent rechercher des idées, s’exprimer leur individualité et créer des intérieurs qui reflètent véritablement leur style de vie. »

Informations sur la boutique

- Adresse : Centre Commercial Domus, 16 rue de Lisbonne, 93110 Rosny-sous-Bois, Paris, France

- Horaires d’ouverture : Lundi – Dimanche : 10h00 – 20h00. Les horaires spéciaux pendant les jours fériés seront annoncés séparément.

- Points forts de la période d’ouverture : Pendant la période d’inauguration, les clients pourront recevoir des cadeaux de bienvenue gratuits dans la limite des stocks disponibles, et les commandes éligibles bénéficieront d’une remise pouvant atteindre 18%.

À propos de Homary

Homary est une marque mondiale de style de vie dédiée à l’ameublement et à la décoration, qui permet l’expression personnelle dans les espaces de vie. Présente dans plus de 18 marchés à travers le monde, la marque réunit la conception esthétique international et le prix accessible. Pour plus d’informations, veuillez visiter https://fr.homary.com/.

Contact presse

L'équipe Marketing Homary

pr@homary.com



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