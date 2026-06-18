Offentliggørelse af prospekter, Investeringsforeningen Maj Invest

Hermed offentliggøres opdaterede prospekter for afdelingerne i Investeringsforeningen Maj Invest.

Prospekterne er blevet ajourført som følge af, at afdeling Forsvarsaktier KL pr. dags dato har skiftet navn til UCITS ETF Defence & Cybersecurity Udloddende.

Derudover er investeringspolitikkerne for følgende afdelinger blevet tilpasset for så vidt angår investering på det amerikanske OTC Fixed Income marked:

Globale Obligationer

Globale Obligationer Akkumulerende KL

Grønne Obligationer KL

High Income Obligationer KL

Opsparing

Opsparing høj aktieandel

I tillæg til ovenstående er afdeling High Income Obligationer KL's vedtægtsmæssige investeringsområde blevet tilpasset.

Derudover er prospekterne ajourført med afdelingernes valgte likviditetsstyringsværktøjer, ændrede maksimale administrationsomkostninger samt redaktionelle ændringer.

Prospekterne er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via foreningens hjemmeside.

For eventuelle spørgsmål kontakt Michael Frisch, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.





Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Maj Invest

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