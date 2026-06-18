Offentliggørelse af prospekter, Investeringsforeningen Maj Invest

Hermed offentliggøres opdaterede prospekter for afdelingerne i Investeringsforeningen Maj Invest.
Prospekterne er blevet ajourført som følge af, at afdeling Forsvarsaktier KL pr. dags dato har skiftet navn til UCITS ETF Defence & Cybersecurity Udloddende.
Derudover er investeringspolitikkerne for følgende afdelinger blevet tilpasset for så vidt angår investering på det amerikanske OTC Fixed Income marked:
- Globale Obligationer
- Globale Obligationer Akkumulerende KL
- Grønne Obligationer KL
- High Income Obligationer KL
- Opsparing
- Opsparing høj aktieandel
I tillæg til ovenstående er afdeling High Income Obligationer KL's vedtægtsmæssige investeringsområde blevet tilpasset.
Derudover er prospekterne ajourført med afdelingernes valgte likviditetsstyringsværktøjer, ændrede maksimale administrationsomkostninger samt redaktionelle ændringer.
Prospekterne er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via foreningens hjemmeside.
For eventuelle spørgsmål kontakt Michael Frisch, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Maj Invest
Attachments
- 2026 06 18 Prospekt MI Danske Aktier KL
- 2026 06 18 Prospekt MI Globale Obligationer
- 2026 06 18 Prospekt MI Emerging Markets Value KL
- 2026 06 18 Prospekt MI Globale Aktier non fossil KL
- 2026 06 18 Prospekt MI Danske Obligationer
- 2026 06 18 Prospekt MI Opsparing
- 2026 06 18 Prospekt MI Grønne Obligationer KL
- 2026 06 18 Prospekt MI High Income Obligationer
- 2026 06 18 Prospekt MI Opsparing høj aktieandel
- 2026 06 18 Prospekt MI Globale Obligationer Akkumulerende KL
- 2026 06 18 Prospekt MI UCITS ETF Decence & Cybersecurity
- 2026 06 18 Prospekt MI UCITS ETF Høj Rente KL
- 2026 06 18 Prospekt MI UCITS ETF Asian Tech KL
- 2026 06 18 Prospekt MI UCITS ETF Solar Wind Nuclear
- 2026 06 18 Prospekt MI UCITS ETF Lifestyle & Obesity
- 2026 06 18 Prospekt MI UCITS ETF AI & Semiconductor
- 2026 06 18 Prospekt MI UCITS ETF Metaller & Elektrificering KL
- 2026 06 18 Prospekt MI UCITS ETF Defence & Cybersecurity Udloddende
- 2026 06 18 Prospekt MI UCITS ETF Guld, Sølv & Miner
- 2026 06 18 Prospekt MI UCITS ETF Globale Udbytteaktier KL
- 2026 06 18 Prospekt MI Vækstaktier KL
- 2026 06 18 Prospekt MI Value Aktier Akkumulerende KL
- 2026 06 18 Prospekt MI Value Aktier KL