L’accélération des investissements en défense crée une réalité à trois vitesses parmi les PME, révèle une étude de BDC

MONTRÉAL, 18 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle étude de BDC réalisée en collaboration avec The Icebreaker montre que les PME jouent un rôle de plus en plus central dans la capacité de défense du Canada, à mesure que la demande s’accélère. Toutefois, un écart grandissant se dessine entre les entreprises prêtes à prendre de l’expansion et celles qui demeurent en retrait. Cette situation exerce une pression sur la capacité du pays à renforcer sa base industrielle de défense.

« L’augmentation des investissements en défense au Canada crée une occasion de croissance à trois vitesses pour les PME », a déclaré Peter Dawe, vice-président, Stratégie de défense à BDC. « Certaines entreprises augmentent déjà leur capacité pour répondre à la demande et fonctionnent à plein régime, tandis que d’autres avancent plus prudemment. Il y a aussi un bassin plus large d’entreprises qui travaille encore à accéder à ce marché complexe et fortement réglementé. Chaque groupe fait face à des défis distincts, mais la capacité du Canada à bâtir une base industrielle de défense durable dépendra de la rapidité avec laquelle elles pourront passer à l’échelle supérieure. »

« Le Canada ne part pas de zéro, mais cette étude montre que la véritable occasion consiste à transformer les PME des secteurs connexes en fournisseurs crédibles pour la défense », a déclaré Matthew Lombardi, chef de la direction de The Icebreaker. « Le bassin d’entreprises est là. Ce qui manque à plusieurs, c’est un parcours clair à travers les processus d’approvisionnement, de conformité et de financement. Si le Canada veut renforcer sa base industrielle nationale, il doit rendre ce parcours plus accessible. »

Parmi les 642 propriétaires d’entreprises sondés, un portrait clair se dégage, avec trois stades de participation des PME à l’écosystème de la défense :

1. En expansion immédiate (PME fortement actives en défense)

Déjà présentes dans le secteur, ces entreprises font face à une forte demande de la part des grands donneurs d’ordre grâce à leur feuille de route éprouvée. Toutefois, leur capacité de croissance rapide est limitée : plusieurs atteignent ou approchent leur pleine capacité et font face à des contraintes de main-d’œuvre et de financement. La demande est immédiate et elles sont déjà appelées à livrer dans le cadre de programmes en cours.

2. Progression prudente (PME faiblement actives en défense)

Ces entreprises disposent d’un plus grand potentiel de croissance, mais avancent avec prudence alors qu’elles doivent concilier les occasions en défense avec leurs marchés civils et un contexte économique incertain. Elles requièrent une meilleure visibilité et davantage de certitudes afin d’accélérer leurs investissements. La demande se précise à court terme, liée à des programmes concrets, mais demeure insuffisamment prévisible pour justifier une réaffectation importante de leurs ressources.

3. En préparation d’entrée dans le secteur

Parmi ces entreprises, environ 55 % sont encore au stade d’exploration, tandis que 45 % prévoient entrer sur le marché d’ici trois ans. Leurs capacités peuvent répondre à des besoins importants du secteur, mais elles se heurtent aux obstacles les plus importants, notamment des exigences propres à la défense, des contraintes de financement et des parcours d’entrée difficiles à cerner. Leurs perspectives de croissance s'inscrivent dans le long terme, car leur entrée sur le marché et leur développement nécessitent du temps pour répondre à des exigences complexes et s'assurer une place crédible dans les chaînes d'approvisionnement.

Demande mondiale en hausse, la diversification demeure clé

Une grande proportion des PME canadiennes du secteur de la défense sondées sont déjà intégrées aux chaînes d’approvisionnement mondiales : les deux tiers sont actives à l’international, tandis que 14 % ne le sont pas du tout. Les États-Unis demeurent la principale destination d’exportation, avec 63 % des exportations. L’Europe n’en représente que 21 %, ce qui met en évidence une forte dépendance envers le marché américain et une diversification limitée vers d’autres marchés alliés.

Des obstacles persistent, particulièrement pour les nouveaux entrants

Des cycles d’approvisionnement longs et complexes

Des exigences propres à la défense, dont la cybersécurité, la conformité et les cotes de sécurité

L'obtention de prêts peut s'avérer ardue : plus de la moitié des PME anticipent des difficultés, en particulier les nouvelles entreprises.

Des difficultés importantes sur le plan de la main-d’œuvre dans des secteurs en forte demande comme l’aérospatiale, la fabrication et les TI, signalées par 30 % des PME fortement actives en défense.





« Le Canada entre dans un moment charnière », a déclaré Pierre Cléroux, vice-président, Recherche et économiste en chef à BDC. « La hausse des dépenses en défense crée de réelles occasions pour les PME déjà présentes dans l’écosystème, ainsi que pour celles qui souhaitent s’y positionner. Leur capacité à saisir ces occasions repose sur la visibilité des processus d’approvisionnement, leur niveau de préparation et leur accès à du soutien adapté. »

Renforcer les capacités de défense du Canada

Depuis le lancement de sa Plateforme de défense en décembre 2025, BDC a doublé son activité dans le secteur, réalisant plus de 100 transactions pour soutenir les entreprises canadiennes des secteurs de la défense et des technologies à double usage. Grâce à une équipe dédiée, BDC cible les 10 capacités clés de la Stratégie industrielle de défense afin de contribuer à bâtir un écosystème innovant, résilient et compétitif à l’échelle mondiale pour les PME et les jeunes entreprises canadiennes.

À propos de l’étude

Cette étude a été réalisée en collaboration avec The Icebreaker, le réseau canadien d’innovation en défense pour les PME. Elle repose sur un sondage en ligne mené auprès de 642 propriétaires d’entreprises et décideurs, entre le 24 mars et le 12 avril 2026. L’échantillon étant non probabiliste, aucune marge d’erreur ne peut être attribuée. À titre indicatif, un échantillon probabiliste de même taille aurait une marge d’erreur de ±3,9 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de BDC, la banque des propriétaires de PME du Canada

BDC se centre sur les propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) et leur offre du financement, des investissements et des conseils. En tant que banque de développement du Canada, nous soutenons aussi les entrepreneur·es qui ont des modèles d’affaires non conventionnels en travaillant avec un réseau de partenaires et nous contribuons au développement de marchés moins bien servis pour libérer leur potentiel économique. Notre mission est de bâtir des entreprises solides et résilientes qui stimulent la croissance économique du Canada. BDC figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada et détient la certification B Corp. Pour en savoir plus, visitez bdc.ca ou rejoignez-nous sur les médias sociaux.

À propos de The Icebreaker, le réseau canadien d’innovation en défense pour les PME

The Icebreaker rassemble des fondateurs et investisseurs, des opérateurs et des professionnels du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, des grands donneurs d’ordres et des acteurs émergents du secteur de la défense, ainsi que des PME, notamment par l’entremise du programme IDEeS et du réseau DIANA de l’OTAN, de même que les principaux décideurs du secteur. Sa mission est de faire du Canada un exportateur net de technologies de défense d’ici 2030. Pour en savoir plus, visitez TheIcebreaker.ca.

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