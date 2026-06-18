Ny filialbestyrer i Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy

Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, meddeler, at bestyrelsen den 18. juni 2026 har udpeget Tim Galberg-Lund som filialbestyrer med tiltrædelse pr. den 1. august 2026.

Tim Galberg-Lund kommer fra en stilling som Senior Legal Counsel i Nordea Asset Management, hvor han gennem de seneste 15 år har opbygget en dyb juridisk og regulatorisk ekspertise inden for kapitalmarkedsret og fondsforvaltning.

Med venlig hilsen

Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy

Josefin Degerholm CEO, Nordea Funds Ltd.