Laut Daten von Holafly geben Japan und Südkorea den Wandel bei den weltweiten Sommerreisetrends an

DUBLIN, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holafly, der weltweit führende Anbieter von Reise-eSIMs, hat heute seinen Sommerreisebericht 2026 veröffentlicht, der einen bedeutenden Wandel bei den weltweiten Reisevorlieben aufzeigt. Während Spanien weiterhin das weltweit beliebteste Sommerreiseziel ist, holen die asiatischen Länder deutlich auf: Japan klettert weltweit auf den zweiten Platz, und Südkorea verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr den stärksten Anstieg unter den Top-Reisezielen.

Die Ergebnisse verdeutlichen eine sich wandelnde Tourismuslandschaft, in der sich bekannte Reiseziele weiterhin gut behaupten, während die asiatischen Märkte weiter an Boden gewinnen. Spanien behält den ersten Platz, gefolgt von Japan, den Vereinigten Staaten und Südkorea. Auch Thailand schafft es zum ersten Mal unter die Top 10 weltweit, was den wachsenden Einfluss Asiens auf internationale Reiseentscheidungen unterstreicht. Insgesamt deuten diese Entwicklungen darauf hin, dass Asien nicht mehr nur ein aufkommender Reisetrend ist, sondern eine der treibenden Kräfte, die die weltweite Tourismusnachfrage prägen.

Japan sticht in der diesjährigen Rangliste als eines der Länder mit der besten Leistung hervor. Das Land hat das Interesse von Reisenden aus ganz Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum geweckt und sich damit als eines der weltweit beliebtesten Reiseziele etabliert. Tokio erwies sich in der Umfrage zudem als das am häufigsten genannte Reiseziel, was Japans einzigartige Fähigkeit widerspiegelt, Kultur, Gastronomie, Technologie, Natur und Unterhaltung in einer einzigen Reise zu vereinen.

Der Bericht zeigt zudem einen deutlichen Anstieg der internationalen Reisetätigkeit: 46,4 % der Befragten planen Auslandsreisen, verglichen mit 37,6 % im Vorjahr. Gleichzeitig rechnet mehr als die Hälfte der Reisenden damit, während einer einzigen Reise mehrere Reiseziele zu besuchen, was die wachsende Beliebtheit von Rundreisen durch mehrere Länder und längeren, erlebnisorientierten Reisen widerspiegelt. Globale Ereignisse beschleunigen diesen Trend; laut Daten von Holafly beabsichtigen 75 % der Reisenden, die die FIFA-Weltmeisterschaft besuchen wollen, zwei oder mehr Austragungsorte zu besuchen, wodurch aus einem einzelnen Event ein umfassenderes Reiseerlebnis wird.

Nach Angaben der Japanischen Nationalen Tourismusorganisation verzeichnete Japan im Jahr 2025 eine Rekordzahl an internationalen Besuchern, während Südkorea weiterhin von der weltweiten Beliebtheit der koreanischen Kultur, Unterhaltungsindustrie und Küche profitiert. Das wachsende Interesse jüngerer Reisender, verbunden mit einer besseren Erreichbarkeit und einem immer umfangreicheren touristischen Angebot, trägt dazu bei, die globale Reiselandschaft neu zu gestalten.

„Spanien ist nach wie vor eines der beliebtesten Reiseziele weltweit, doch die stärkste Dynamik verzeichnen wir derzeit aus Asien“, so Daniela Prado, Brand Director bei Holafly. „Japan und Südkorea haben sich zu wahrhaft globalen Reisezielen entwickelt, die Reisende aus verschiedenen Kontinenten anziehen und eine neue Generation von Auslandsreisen inspirieren. Reisende suchen zunehmend nach intensiveren und vielfältigeren Erlebnissen, und Reiseziele in ganz Asien reagieren auf diese Nachfrage.“

Da internationale Reisen immer anspruchsvoller werden und die Reiserouten zunehmend mehrere Länder umfassen, verlassen sich Reisende während ihrer gesamten Reise zunehmend auf digitale Hilfsmittel. Von der Navigation und dem Transport bis hin zu Buchungen, Zahlungen und Kommunikation – die Nutzung des Internets ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil des modernen Reiseerlebnisses geworden, ganz gleich, wohin die Reise geht.

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