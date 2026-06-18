De nouvelles données sur l’association TALVEY®▼ (talquetamab) et daratumumab démontrent le potentiel d’une nouvelle association bispécifique dans les lignes précoces du traitement du myélome multiple récidivant ou réfractaire

L’association TALVEY ® et daratumumab, avec ou sans pomalidomide, a montré une survie sans progression pouvant atteindre 81,3 % et une survie globale pouvant atteindre 89,2 % à 24 mois 1





et daratumumab, avec ou sans pomalidomide, a montré une survie sans progression pouvant atteindre 81,3 % et une survie globale pouvant atteindre 89,2 % à 24 mois MonumenTAL-3 est la troisième étude positive menée ces derniers mois sur le portefeuille de produits bispécifiques de Johnson & Johnson et constitue la première étude de la Phase 3 sur une association expérimentale bispécifique anti-GPRC5D 1,2,3





Ces résultats viennent renforcer le leadership de Johnson & Johnson dans le domaine du myélome multiple, en permettant d’introduire plus tôt dans le parcours thérapeutique les associations bispécifiques et en élargissant les options afin d’adapter le traitement le plus approprié à chaque patient et au stade de la maladie1





BEERSE, BELGIQUE, 18 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Johnson & Johnson a annoncé aujourd’hui les résultats de l’étude MonumenTAL-3 de la Phase 3, actuellement en cours.1 Les résultats ont montré que TALVEY® (talquetamab), un anticorps bispécifique anti-GPRC5D, en association avec le daratumumab, avec ou sans pomalidomide, a permis une réduction significative du risque de progression de la maladie ou de décès pouvant atteindre 72,0 %, ainsi qu’une réduction cliniquement significative pouvant atteindre 53,0 % du risque de décès, par rapport au traitement standard associant le daratumumab, la pomalidomide et la dexaméthasone (DPd) chez les patients atteints d’un myélome multiple récidivant ou réfractaire (MMRR).1 Les résultats ont montré un taux de survie sans progression (SSP) pouvant atteindre 81,3 % par rapport au traitement standard (51,2 %) et un taux de survie globale (SG) pouvant atteindre 89,2 % par rapport au traitement standard (79,1 %) à 24 mois.1

Il s’agit de la première étude de la Phase 3 à démontrer une survie sans progression (SSP) supérieure avec une association d’anticorps bispécifiques anti-GPRC5D dans les lignes précoces du traitement du myélome multiple, ce qui souligne le potentiel de ce schéma thérapeutique pour faire progresser l’utilisation des associations bispécifiques à un stade plus précoce du parcours de soins.1 Les résultats ont été présentés lors du congrès annuel 2026 de European Hematology Association (EHA) (résumé n° S100) et publiés simultanément dans The New England Journal of Medicine.1,4

Les avis des experts et de la compagnie soutiennent les associations bispécifiques dans les premières lignes de traitement

« Les résultats impressionnants de cette étude soulignent le potentiel prometteur de l’association talquetamab plus daratumumab en tant que nouvelle combinaison bispécifique potentielle pour les patients atteints d’un myélome multiple récidivant ou réfractaire », a déclaré Peter Voorhees, M.D., Professeur d’Hématologie et d’Oncologie à Atrium Health, Levine Cancer Institute, à la Wake Forest University School of Medicine.* « Le talquetamab agit en synergie avec le daratumumab dès les premières lignes de traitement — une période critique pour traiter les patients avec les schémas thérapeutiques les plus efficaces. »

« Les schémas thérapeutiques à base de daratumumab ont transformé le traitement du myélome multiple et restent un traitement de référence à tous les stades de la maladie. L’étude MonumenTAL-3 s’appuie sur cet héritage en associant le daratumumab au talquetamab, le premier anticorps bispécifique anti-GPRC5D, afin d’élargir davantage les options thérapeutiques efficaces disponibles pour les patients en situation de récidive ou réfractaire » a déclaré Ester in ‘t Groen, Responsable du Domaine Thérapeutique EMEA, Hématologie, chez Johnson & Johnson. « Ces résultats reflètent l’engagement de Johnson & Johnson à tirer parti de la richesse de notre portefeuille pour développer de nouveaux schémas thérapeutiques combinés qui répondent aux besoins en constante évolution et très hétérogènes des patients atteints de myélome multiple. »

« Les résultats de l’étude MonumenTAL-3 soulignent notre engagement à intégrer les associations bispécifiques dans les premières lignes de traitement, en nous appuyant sur la force et l’étendue du portefeuille de produits de Johnson & Johnson dédié au myélome multiple », a déclaré Yusri Elsayed, M.D., M.H.Sc., Ph.D., Responsable Thérapeutique Mondial, Oncologie, chez Johnson & Johnson. « Ces résultats viennent s’ajouter à notre corpus croissant de données sur les anticorps bispécifiques et renforcent notre stratégie visant à développer des immunothérapies différenciées afin de mieux adapter le traitement approprié au patient approprié à chaque stade de la maladie. »

Un nouveau mécanisme épargne les cellules immunitaires saines

Le talquetamab cible une protéine appelée GPRC5D, présente sur les cellules du myélome multiple (ainsi que sur certaines cellules saines de l’organisme).1 L’expression de GPRC5D est indépendante d’autres cibles, notamment BCMA, et est absente ou faiblement exprimée sur les lymphocytes B normaux.1 Le talquetamab agit en ciblant les cellules myélomateuses tout en épargnant largement les lymphocytes B sains.1 Le daratumumab préparant le système immunitaire à une activité accrue du talquetamab, cette association bénéficie de mécanismes d’action complémentaires, ce qui renforce l’efficacité potentielle de cette approche dans le myélome multiple.1,5,6

Résultats de l’étude de la Phase 3 MonumenTAL-3

L’étude MonumenTAL-3 a évalué l’association talquetamab et daratumumab par voie sous-cutanée (SC) ou l’association talquetamab, daratumumab SC (Tal-D) et pomalidomide (Tal-DP) par rapport au protocole DPd chez des patients atteints d’un MMRR ayant déjà reçu au moins un traitement antérieur.1 Après un suivi médian de deux ans (24,6 mois), les résultats ont montré une amélioration significative de la survie sans progression (SSP) pour le groupe Tal-DP (hazard ratio [HR], 0,28 ; intervalle de confiance à 95 % [IC], 0,20-0,40 ; p < 0,0001) et pour le groupe Tal-D (HR, 0,33 ; IC à 95 %, 0,24-0,46 ; p < 0,0001).1 À 24 mois, le groupe Tal-DP présentait un taux de survie sans progression (SSP) de 81,3 % et le groupe Tal-D un taux de SSP de 77,6 %.1 Tous les participants (N = 864) avaient déjà été exposés à la lénalidomide et à un inhibiteur du protéasome et avaient reçu au moins une ligne de traitement antérieure.1 La plupart des patients inclus étaient réfractaires au lénalidomide (85,1 %) et à leur dernière ligne de traitement (93,4 %), et certains avaient été exposés à un anticorps anti-CD38 (11,8 %).4

Des améliorations statistiquement significatives par rapport au groupe DPd ont été observées pour les principaux critères d’évaluation secondaires que sont le taux de réponse global (TRG), la réponse complète ou supérieure (≥ RC) et la ≥ RC sans maladie résiduelle minimale (MRM) (10-5, séquençage de nouvelle génération [NGS]) pour les groupes Tal-DP et Tal-D. 1 Les taux de TRG (88,2 %, 88,5 %, 77,6 %), les taux de réponse ≥ RC (71,1 %, 68,9 %, 34,5 %) et les taux de RC ≥ sans MRD (52,3 %, 46,3 %, 15,9 %) étaient significativement plus élevés pour les groupes Tal-DP et Tal-D par rapport au groupe DPd, respectivement, après un suivi médian de deux ans.1 Une amélioration cliniquement significative de la SG a été observée avec les groupes Tal-DP (HR, 0,47 ; IC à 95 %, 0,30-0,73, p = 0,0006) et Tal-D (HR, 0,51 ; IC à 95 %, 0,33-0,78, p = 0,0015) par rapport au groupe DPd.1 À 24 mois, le groupe Tal-DP a affiché un taux de SG de 89,2 % et le groupe Tal-D un taux de SG de 87,9 %.1

Les profils de sécurité globaux des groupes de traitement par talquetamab associé à du daratumumab par voie SC étaient conformes aux profils de sécurité connus de chaque monothérapie, et une réduction du risque d’infections graves a été observée dans le groupe Tal-D par rapport au traitement de référence.1 Dans l’ensemble, les taux d’effets indésirables apparus pendant le traitement (EIAT) de Grade 3/4 étaient comparables entre les groupes de traitement (94,9 % avec Tal-DP, 74,8 % avec Tal-D et 91,5 % avec DPd).4 Les infections sont survenues à des taux de 87,3 % (Tal-DP), 84,3 % (Tal-D) et 83,0 % (DPd).1 Lors de l’analyse des infections graves, Tal-D a présenté le taux le plus faible d’infections de Grade 3/4 (29,2 %), suivi de Tal-DP (37,7 %) et de DPd (42,2 %).1 Quelques cas d’effets indésirables (EI) de Grade 5 ont été observés dans l’ensemble de la population de l’étude ; le groupe Tal-DP en a enregistré le moins (1,8 %), suivi de Tal-D (4,0 %) et de DPd (4,6 %), avec environ 0,7 % (Tal-DP), 1,5 % (Tal-D) et 1,8 % (DPd) dus à des infections.4 Des arrêts de traitement dus à des EI ont été observés chez 10,5 % des patients traités par Tal-DP, 8,0 % des patients traités par Tal-D et 6,7 % des patients traités par DPd.1 À la date de clôture des données, 70,3 % (Tal-DP), 69,7 % (Tal-D) et 47,3 % (DPd) des patients poursuivaient le traitement à l’étude.1 Un syndrome de libération de cytokines est survenu chez 67,8 % (Tal-DP) et 58,4 % (Tal-D) des patients et était principalement de Grade 1-2, tandis que le syndrome de neurotoxicité associé aux cellules effectrices immunitaires- était rare (respectivement 2,9 % et 1,8 %), aucun événement de Grade ≥ 4 n’ayant été signalé. 1 Dans les groupes Tal-DP, Tal-D et DPd, respectivement, les effets indésirables (EI) de type altération du goût (72,8 %, 74,8 %, 3,9 %) et perte de poids (45,7 %, 38,3 %, 7,4 %), ainsi que les troubles de l’ataxie/de l’équilibre (Grade 1-2 : 11,6 %, 10,2 %, 0,4 % ; Grade 3 : 2,9 %, 2,2 %, 0,0 %) étaient principalement de faible intensité et ont rarement conduit à l’arrêt du talquetamab, ce qui confirme le profil de sécurité gérable.1,4

Sur la base de ces résultats, Johnson & Johnson collabore avec les autorités réglementaires à travers le monde afin de permettre aux patients éligibles de bénéficier dès que possible des avantages du talquetamab associé au daratumumab par voie sous-cutanée, avec ou sans pomalidomide. Le 31 mars 2026, la Société a soumis une demande de modification de type II à l’Agence européenne des médicaments (EMA) concernant l’utilisation du talquetamab en association avec le daratumumab, ou en association avec le daratumumab et le pomalidomide, pour le traitement des patients adultes atteints de MMRR ayant déjà reçu au moins un traitement antérieur.

À Propos de l’étude MonumenTAL-3

L’étude MonumenTAL-3 (NCT05455320) est une étude de la Phase 3 en cours évaluant le talquetamab en association avec le daratumumab par voie sous-cutanée (SC), avec ou sans pomalidomide, comparé au daratumumab SC associé à la pomalidomide et à la dexaméthasone chez des patients atteints d’un myélome multiple récidivant ou réfractaire (MMRR) ayant déjà reçu au moins un traitement antérieur. 7 Le critère d’évaluation principal est la survie sans progression (SSP) et les critères d’évaluation secondaires comprennent le taux de réponse global (TRG), la réponse complète ou supérieure (≥ RC), la ≥ RC sans maladie résiduelle minimale (MRM) (10-5 par séquençage de nouvelle génération), la survie globale (SG) et la sécurité.7 L’étude MonumenTAL-3 s’inscrit dans le cadre du programme clinique MonumenTAL, qui vise notamment à explorer le potentiel du talquetamab en tant que traitement combiné.7

À Propos du Talquetamab

Le talquetamab a reçu une autorisation de mise sur le marché conditionnelle (AMC) de la Commission européenne (CE) en août 2023, en monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints de MMRR ayant reçu au moins trois traitements antérieurs, comprenant un agent immunomodulateur, un inhibiteur du protéasome et un anticorps anti-CD38, et ayant présenté une progression de la maladie lors du dernier traitement.8 La FDA américaine a également accordé l’autorisation de mise sur le marché du talquetamab en août 2023, pour le traitement des patients adultes atteints de MMRR ayant déjà reçu au moins quatre lignes de traitement, y compris un inhibiteur du protéasome, un agent immunomodulateur et un anticorps anti-CD38.9

Le talquetamab est un anticorps bispécifique engageant les lymphocytes T qui se lie au CD3 sur les lymphocytes T et au GPRC5D, une nouvelle cible fortement exprimée à la surface des cellules du myélome multiple, avec une expression minimale, voire nulle, détectée sur les lymphocytes B ou leurs précurseurs.8 À ce jour, plus de 11 000 patients ont été traités par le talquetamab dans le monde entier.10

Pour obtenir une liste complète des effets indésirables et des informations concernant la posologie et l’administration, les contre-indications et les autres précautions d’emploi du talquetamab, veuillez consulter le résumé des caractéristiques du produit. Conformément à la réglementation de l’Agence européenne des médicaments relative aux nouveaux médicaments et à ceux bénéficiant d’une autorisation conditionnelle, le talquetamab fait l’objet d’une surveillance supplémentaire.

▼ Conformément à la réglementation de l’EMA relative aux nouveaux médicaments et à ceux bénéficiant d’une autorisation conditionnelle, le talquetamab fait l’objet d’une surveillance supplémentaire.8

À Propos du Daratumumab et du Daratumumab SC

Johnson & Johnson s’engage à explorer le potentiel du daratumumab pour les patients atteints de myélome multiple, et ce, à tous les stades de la maladie.

En août 2012, Janssen Biotech, Inc., une société Johnson & Johnson, et Genmab A/S ont conclu un accord mondial accordant à Johnson & Johnson une licence exclusive pour développer, fabriquer et commercialiser le daratumumab. Depuis son lancement, le daratumumab est devenu un traitement de référence dans la prise en charge du myélome multiple, ayant été utilisé chez plus de 748 000 patients à travers le monde.11 Le daratumumab a été le premier anticorps anti-CD38 approuvé pour une administration sous-cutanée chez les patients atteints de myélome multiple.12,13 Le daratumumab SC a également été le premier produit oncologique injectable autorisé à être administré par les patients atteints de myélome multiple ou par leurs aidants à partir de la cinquième dose, si cela est jugé approprié par leur professionnel de santé et après une formation adéquate.13,14 Le daratumumab SC est coformulé avec l’hyaluronidase humaine recombinante PH20 (rHuPH20), la technologie d’administration de médicaments ENHANZE® de Halozyme.13

Le CD38 est une protéine de surface présente en grand nombre sur les cellules du myélome multiple, quel que soit le stade de la maladie.13,15 Le daratumumab se lie au CD38 et inhibe la croissance des cellules tumorales, entraînant la mort des cellules myélomateuses.13 Le daratumumab peut également avoir un effet sur les cellules saines.13 Les données issues de dix essais cliniques de la Phase 3, menés aussi bien en première intention qu’en cas de rechute chez tous les patients atteints d’un myélome multiple nouvellement diagnostiqué, ont montré que les schémas thérapeutiques à base de daratumumab entraînaient une amélioration significative de la survie sans progression et/ou de la survie globale.16,17,18,19,20,21,22,23,24,25

Pour plus d’informations sur le daratumumab, veuillez consulter le résumé des caractéristiques du produit à l’adresse suivante :

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/darzalex-epar-product-information_en.pdf.

À Propos du Myélome Multiple

Le myélome multiple est un cancer du sang complexe qui touche un type de globules blancs appelés plasmocytes, présents dans la moelle osseuse.26,27 Dans le myélome multiple, ces plasmocytes malins continuent de proliférer, s’accumulant dans l’organisme et supplantant les cellules sanguines normales, tout en provoquant souvent une destruction osseuse et d’autres complications graves.28,29 Dans l’Union européenne, on estime que plus de 35 000 personnes ont reçu un diagnostic de myélome multiple en 2022, et que plus de 22 700 patients sont décédés.30 Les patients atteints de myélome multiple connaissent des rechutes qui deviennent plus fréquentes à chaque ligne de traitement, tandis que les rémissions s’écourtent progressivement.31,32,33 Alors que certains patients atteints d’un myélome multiple ne présentent initialement aucun symptôme, d’autres peuvent présenter les signes et symptômes courants de la maladie, qui peuvent inclure des fractures ou des douleurs osseuses, une faible numération des globules rouges, de la fatigue, un taux élevé de calcium, des infections ou des lésions rénales.34

À Propos de Johnson & Johnson

Chez Johnson & Johnson, nous pensons que la santé est essentielle. Notre force d’innovation en matière de soins de santé nous permet de construire un monde où les maladies complexes sont prévenues, traitées et guéries, où les traitements sont plus intelligents et moins invasifs et où les solutions sont personnalisées. Grâce à notre expertise en matière d’innovation au service de la médecine et de technologie médicale, nous sommes particulièrement bien placés pour apporter un souffle nouveau à l’ensemble des solutions de santé d’aujourd’hui afin de réaliser les percées de demain et d’avoir un impact majeur sur la santé de l’humanité.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.jnj.com/innovativemedicine/emea/. Suivez-nous sur www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea.

Mises en Garde Relatives aux Déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » telles que définies dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, concernant le développement du produit ainsi que les bénéfices potentiels et l’impact thérapeutique du talquetamab et du daratumumab. Le lecteur est prié de ne pas se fier à ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles concernant des événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s’avèrent inexactes ou si des risques ou incertitudes connus ou inconnus venaient à se présenter, les conséquences réelles pourraient différer sensiblement des attentes et des projections de Johnson & Johnson. Les risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les incertitudes et enjeux inhérents à la recherche et au développement de produits, y compris l’incertitude du succès clinique et de l’obtention des autorisations réglementaires ; l’incertitude du succès commercial ; la concurrence, y compris les progrès technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents ; les contestations de brevets ; les changements dans le comportement et les habitudes de dépenses des acheteurs de produits et services de soins de santé ; les évolutions juridiques et réglementaires applicables, y compris les réformes mondiales des soins de santé et les tendances en matière de maîtrise des coûts des soins de santé. Vous trouverez une liste et des descriptions supplémentaires de ces risques, incertitudes et autres facteurs dans le tout dernier rapport annuel de Johnson & Johnson déposé sous formulaire 10-K, notamment dans les sections intitulées « Mises en garde relatives aux déclarations prospectives » et « Rubrique 1A. Facteurs de risque », ainsi que dans les rapports trimestriels ultérieurs de Johnson & Johnson déposés sous formulaire 10-Q et les autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission américaine. Des copies de ces documents sont disponibles en ligne aux adresses suivantes : http://www.sec.gov/, http://www.jnj.com/ ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Johnson & Johnson ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations, ou d’événements ou développements futurs.

* Peter Voorhees, M.D., Professeur d’Hématologie et d’Oncologie à l’Atrium Health, Levine Cancer Institute de la Wake Forest University School of Medicine, a fourni des services de conseil, d’expertise et de conférencier à Johnson & Johnson ; il n’a perçu aucune rémunération pour ses interventions dans les médias.

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1 Voorhees P, et al. Phase 3 randomized study of talquetamab (TAL) plus daratumumab (DARA) ± pomalidomide (POM) vs DARA plus DOM ad dexamethasone (DPD) in relapsed/refractory multiple myeloma (RRMM): MonumenTAL-3. Présenté au : Congrès 2026 de l’Association européenne d’hématologie ; 13 juin 2026 ; Stockholm.

2 Touzeau C, et al. Teclistamab monotherapy in multiple myeloma with 1–3 prior lines of therapy. Présenté au : Congrès 2026 de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) ; 29 mai 2026 ; Chicago.

3 Mateos MV, et al. Phase 3 Randomized Study of Teclistamab plus Daratumumab Versus Investigator’s Choice of Daratumumab and Dexamethasone with either Pomalidomide or Bortezomib (DPd/DVd) in patients (pts) with Relapsed Refractory Multiple Myeloma (RRMM): Results of the MajesTEC-3 Study. Présentation orale n° 06. Congrès annuel de l’American Society of Hematology (ASH) ; du 6 au 9 décembre 2025.

4 Mina R, et al. Talquetamab–daratumumab in relapsed or refractory myeloma. N Engl J Med. 13 juin 2026.

5 Chari A, et al. Talquetamab plus daratumumab for the treatment of relapsed or refractory multiple myeloma in the TRIMM-2 study. Blood. 2025;146(24).

6 Verkleij C, et al. Preclinical activity and determinants of response of the GPRC5DxCD3 bispecific antibody talquetamab in multiple myeloma. Blood. 2021;5(8):2195-2215.

7 ClinicalTrials.gov. MonumenTAL-3: Study of talquetamab in combination with daratumumab ± pomalidomide versus daratumumab + pomalidomide + dexamethasone in relapsed or refractory multiple myeloma (NCT05455320). Disponible à l’adresse : https://clinicaltrials.gov/study/NCT05455320. Consulté en : juin 2026

8 European Medicines Agency. TALVEY Summary of Product Characteristics. Disponible à l’adresse : https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/talvey-epar-product-information_en.pdf. Consulté en : juin 2026.

9 FDA. FDA grants accelerated approval to talquetamab-tgvs for relapsed or refractory multiple myeloma. Disponible à l’adresse : https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-grants-accelerated-approval-talquetamab-tgvs-relapsed-or-refractory-multiple-myeloma. Consulté en : juin 2026

10 J&J Data on File. Number of Patients Treated with TALVEY® worldwide as of March 2026.

11 J&J Data on File. Number of Patients Treated with DARZALEX® Worldwide as of December 2025.

12 Janssen EMEA. European Commission Grants Marketing Authorisation for DARZALEX® (Daratumumab) Subcutaneous Formulation for All Currently Approved Daratumumab Intravenous Formulation Indications. Disponible à l’adresse : http://www.businesswire.com/news/home/20200604005487/en/European-Commission-GrantsMarketingAuthorisation-for-DARZALEX%C2%AE%E2%96%BC-daratumumab-SubcutaneousFormulation-for-all-CurrentlyApproved-Daratumumab-Intravenous-Formulation-Indications. Consulté en : juin 2026.

13 European Medicines Agency. DARZALEX Summary of Product Characteristics. Disponible à l’adresse : https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/darzalex-epar-product-information_en.pdf. Consulté en : juin 2026.

14 J&J Data on File. DARZALEX® is the first oncology injectable approved for self-administration by patients or caregivers as of March 2026.

15 Fedele G, et al. CD38 ligation in peripheral blood mononuclear cells of myeloma patients induces release of protumorigenic IL-6 and impaired secretion of IFNy cytokines and proliferation. Mediators Inflamm. 2013;564687.

16 Moreau P, et al. Bortezomib, Thalidomide, and Dexamethasone With or Without Daratumumab Before and After Autologous Stem-Cell Transplantation for Newly Diagnosed Multiple Myeloma (CASSIOPEIA): A Randomised, Open-label, Phase 3 Study. Lancet. 2019;394(10192):29-38.

17 Facon T, et al. MAIA Trial Investigators. Daratumumab Plus Lenalidomide and Dexamethasone for Untreated Myeloma. New England Journal of Medicine. 2019 ; 380(22):2104-2115.

18 Mateos MV, et al. Overall Survival with Daratumumab, Bortezomib, Melphalan, and Prednisone in Newly Diagnosed Multiple Myeloma (ALCYONE): A Randomised, Open-label, Phase 3 Trial. The Lancet. 2020;395(10218):132-141.

19 Dimopoulos MA, et al. APOLLO Trial Investigators. Daratumumab Plus Pomalidomide and Dexamethasone Versus Pomalidomide and Dexamethasone Alone in Previously Treated Multiple Myeloma (APOLLO): An Open-label, Randomised, Phase 3 Trial. Lancet Oncol. 2021;22(6):801-812.

20 Palladini G, et al. Daratumumab Plus CyBorD for Patients with Newly Diagnosed AL Amyloidosis: Safety Run-in Results of ANDROMEDA. Blood. 2020 ; 2;136(1):71-80.

21 Chari A, et al. Daratumumab Plus Pomalidomide and Dexamethasone in Relapsed and/or Refractory Multiple Myeloma. Blood. 2017 ;130 (8) :974-981.

22 Bahlis NJ, et al. Daratumumab Plus Lenalidomide and Dexamethasone in Relapsed/Refractory Multiple Myeloma: Extended Follow-up of POLLUX, A Randomized, Open-label, Phase 3 study. Leukemia. 2020;34(7):1875-1884.

23 Mateos MV, et al. Daratumumab, Bortezomib, and Dexamethasone Versus Bortezomib and Dexamethasone in Patients with Previously Treated Multiple Myeloma: Three-Year Follow-up of CASTOR. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2020;20(8):509-518.

24 Usmani S Z, et al. Daratumumab + Bortezomib/Lenalidomide/Dexamethasone in Patients with Transplant-Ineligible or Transplant-Deferred Newly Diagnosed Multiple Myeloma: Results of the Phase 3 CEPHEUS Study. Présentation orale. 21e congrès annuel de l’International Myeloma Society (IMS). Du 25 au 28 septembre 2024.

25 Sonneveld P, et al. Daratumumab, Bortezomib, Lenalidomide, and Dexamethasone for Multiple Myeloma. New England Journal of Medicine. 2024; 390(4):301-313.

26 Abdi J, et al. Drug Resistance in Multiple Myeloma: Latest Findings on Molecular Mechanisms. Oncotarget. 2013 ;4(12):2186-2207.

27 Myeloma UK. What is myeloma? Disponible à l’adresse : https://www.myeloma.org.uk/understanding-myeloma/what-is-myeloma/. Consulté en : juin 2026.

28 Lungu O, et al. Mechanistic insights into bone destruction in multiple myeloma: cellular and molecular perspectives. Journal of Bone Oncology. 2025;51:100668.

29 Mayo Clinic. Multiple Myeloma. Disponible à l’adresse : https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/multiple-myeloma/symptoms-causes/syc-20353378. Consulté en : juin 2026.

30 ECIS - European Cancer Information System. Estimates of Cancer Incidence and Mortality in 2022, by Country. Multiple Myeloma. Disponible à l’adresse : https://ecis.jrc.ec.europa.eu/explorer.php?$0-0$1-All$2-All$4-1,2$3-51$6-0,85$5-2022,2022$7-7$CEstByCountry$X0_8-3$X0_19-AE27$X0_20-No$CEstBySexByCountry$X1_8-3$X1_19-AE27$X1_-1-1$CEstByIndiByCountry$X2_8-3$X2_19-AE27$X2_20-No$CEstRelative$X3_8-3$X3_9-AE27$X3_19-AE27$CEstByCountryTable$X4_19-AE27. Consulté en : juin 2026.

31 Bhatt P, et al. Relapsed/Refractory Multiple Myeloma: A Review of Available Therapies and Clinical Scenarios Encountered in Myeloma Relapse. Curr Oncol. 2023;30(2):2322-2347.

32 Hernández-Rivas JÁ, et al. The Changing Landscape of Relapsed and/or Refractory Multiple Myeloma (MM): Fundamentals and Controversies. Biomark Res. 2022;10(1):1-23.

33 McCurdy A, et al. Redefining attrition in multiple myeloma (MM): a Canadian myeloma research group (CMRG) analysis. Blood Cancer Journal. 2023;13(1):111.

34 American Cancer Society. Multiple Myeloma: Early Detection, Diagnosis and Staging. Disponible à l’adresse : https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8740.00.pdf. Consulté en : juin 2026.

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Juin 2026