Neue Daten zu TALVEY®▼ (talquetamab) in Kombination mit daratumumab belegen das Potenzial einer neuartigen bispezifischen Kombinationsbehandlung bei rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom in früheren Behandlungslinien

TALVEY ® plus daratumumab mit oder ohne pomalidomid zeigte nach 24 Monaten ein progressionsfreies Überleben von bis zu 81,3 Prozent und ein Gesamtüberleben von bis zu 89,2 Prozent 1





plus daratumumab mit oder ohne pomalidomid zeigte nach 24 Monaten ein progressionsfreies Überleben von bis zu 81,3 Prozent und ein Gesamtüberleben von bis zu 89,2 Prozent MonumenTAL-3 ist die dritte positive Studie aus dem bispezifischen Portfolio von Johnson & Johnson in den letzten Monaten und die erste Phase III-Studie zu einer bispezifischen GPRC5D-Kombination im Prüfstadium 1,2,3





Die Ergebnisse untermauern die Führungsrolle von Johnson & Johnson im Bereich des multiplen Myeloms, ermöglichen den frühzeitigen Einsatz bispezifischer Kombinationstherapien im Behandlungsverlauf und erweitern die Möglichkeiten, die richtige Therapie auf den jeweiligen Patienten und das jeweilige Krankheitsstadium abzustimmen1





BEERSE, BELGIEN, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Johnson & Johnson hat heute die Ergebnisse der klinischen Phase III-Studie MonumenTAL-3 bekanntgegeben.1 Die Ergebnisse zeigten, dass TALVEY® (talquetamab), ein bispezifischer GPRC5D-Antikörper, in Kombination mit daratumumab mit oder ohne pomalidomid eine signifikante Verringerung des Risikos für ein Fortschreiten der Erkrankung oder den Tod von bis zu 72,0 Prozent sowie eine klinisch bedeutsame Verringerung des Sterberisikos um bis zu 53,0 Prozent im Vergleich zur Standardtherapie mit daratumumab, pomalidomid und dexamethason (DPd) bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom (RRMM).1 Die Ergebnisse zeigten nach 24 Monaten eine progressionsfreie Überlebensrate (PFS) von bis zu 81,3 Prozent gegenüber der Standardtherapie (51,2 Prozent) und eine Gesamtüberlebensrate (OS) von bis zu 89,2 Prozent gegenüber der Standardtherapie (79,1 Prozent).1

Dies ist die erste Phase III-Studie, die ein überlegenes progressionsfreies Überleben (PFS) bei einer Kombinationstherapie mit einem bispezifischen GPRC5D-Antikörper in früheren Behandlungslinien des multiplen Myeloms nachweist, was das Potenzial dieses Schemas unterstreicht, bispezifische Kombinationstherapien früher in das Behandlungsschema zu integrieren.1 Die Ergebnisse wurden auf der Jahrestagung 2026 der European Hematology Association (EHA) vorgestellt (Abstract Nr. S100), mit gleichzeitiger Veröffentlichung in The New England Journal of Medicine.1,4

Experten und Unternehmen befürworten bispezifische Kombinationstherapien in früheren Behandlungslinien

„Die beeindruckenden Ergebnisse dieser Studie deuten darauf hin, dass talquetamab plus daratumumab eine vielversprechende neue bispezifische Kombinationstherapie für Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom sein könnte“, so Peter Voorhees, M.D., Professor für Hämatologie und Onkologie am Atrium Health, Levine Cancer Institute der Wake Forest University School of Medicine.* „Talquetamab wirkt in Kombination mit daratumumab in früheren Behandlungslinien – einem entscheidenden Zeitpunkt für die Behandlung von Patienten mit den wirksamsten Therapien.“

„Auf daratumumab basierende Therapien haben die Behandlung des multiplen Myeloms revolutioniert und sind nach wie vor eine grundlegende Therapie in allen Krankheitsstadien. Die MonumenTAL-3-Studie knüpft an diese Erfolgsgeschichte an und kombiniert daratumumab mit talquetamab, dem ersten bispezifischen GPRC5D-Antikörper, um die wirksamen Behandlungsoptionen für Patienten mit rezidivierter oder refraktärer Erkrankung weiter auszubauen“, so Ester in ‘t Groen, Leiterin des Therapiebereichs Hämatologie für die Region EMEA bei Johnson & Johnson. „Diese Ergebnisse spiegeln das Engagement von Johnson & Johnson wider, das Potenzial unseres Portfolios zu nutzen, um neuartige Kombinationstherapien voranzutreiben, die den sich wandelnden und äußerst heterogenen Bedürfnissen von Patienten mit multiplem Myelom gerecht werden.“

„Die Ergebnisse der MonumenTAL-3-Studie unterstreichen unser Engagement, bispezifische Kombinationstherapien in frühere Behandlungslinien zu integrieren und dabei auf der Stärke und Breite des Portfolios von Johnson & Johnson im Bereich des multiplen Myeloms aufzubauen“, sagte Yusri Elsayed, M.D., M.H.Sc., Ph.D., Leiter des Bereichs Onkologie, Johnson & Johnson. „Diese Ergebnisse ergänzen unsere zunehmende wachsende Evidenzbasis im Bereich der bispezifischen Antikörper und bestärken uns in unserer Strategie, differenzierte Immuntherapien voranzutreiben, um in jedem Krankheitsstadium die richtige Therapie für den jeweiligen Patienten zu finden.“

Neuartiger Wirkmechanismus schont gesunde Immunzellen

Talquetamab zielt auf ein Protein namens GPRC5D ab, das auf Myelomzellen (sowie auf einigen gesunden Zellen im Körper) zu finden ist.1 Die GPRC5D-Expression ist unabhängig von anderen Zielmolekülen, einschließlich BCMA, und fehlt auf normalen B-Zellen oder ist dort nur in geringen Mengen vorhanden.1 Talquetamab wirkt, indem es Myelomzellen angreift, während gesunde B-Zellen weitgehend verschont bleiben.1 Da daratumumab das Immunsystem auf eine verstärkte talquetamab-Aktivität vorbereitet, profitiert die Kombination von komplementären Wirkmechanismen, was die potenzielle Wirksamkeit dieses Ansatzes beim multiplen Myelom untermauert.1,5,6

Ergebnisse der Phase III-Studie MonumenTAL-3

In der MonumenTAL-3-Studie wurden talquetamab mit subkutanem (SC) daratumumab oder talquetamab mit daratumumab SC (Tal-D) und pomalidomid (Tal-DP) im Vergleich zu DPd bei Patienten mit RRMM untersucht, die zuvor mindestens eine Therapie erhalten hatten.1 Bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von zwei Jahren (24,6 Monate) zeigten die Ergebnisse eine signifikante Verbesserung des PFS für Tal-DP (Hazard Ratio [HR], 0,28; 95-Prozent-Konfidenzintervall [KI], 0,20–0,40; p<0,0001) und bei Tal-D (HR, 0,33; 95-Prozent-KI, 0,24–0,46; p<0,0001).1 Nach 24 Monaten wies Tal-DP eine PFS-Rate von 81,3 Prozent und Tal-D eine PFS-Rate von 77,6 Prozent auf.1 Alle Teilnehmer (N = 864) waren zuvor mit lenalidomid und einem Proteasom-Inhibitor behandelt worden und hatten mindestens eine vorherige Therapielinie erhalten.1 Die meisten eingeschlossenen Patienten waren refraktär gegenüber lenalidomid (85,1 Prozent) und ihrer letzten Therapie (93,4 Prozent), und einige waren mit einem Anti-CD38-Antikörper behandelt worden (11,8 Prozent).4

Bei Tal-DP und Tal-D wurden im Vergleich zu DPd statistisch signifikante Verbesserungen bei den wichtigsten sekundären Endpunkten beobachtet, darunter die Gesamtansprechrate (ORR), das vollständige Ansprechen oder besser (≥CR) sowie das MRD-negative ≥CR (10-5, Next-Generation-Sequencing [NGS]).1 ORRs (88,2 Prozent, 88,5 Prozent, 77,6 Prozent), die ≥CR-Raten (71,1 Prozent, 68,9 Prozent, 34,5 Prozent) und die MRD-negativen ≥CR-Raten (52,3 Prozent, 46,3 Prozent, 15,9 Prozent) waren nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von zwei Jahren für Tal-DP und Tal-D im Vergleich zu DPd jeweils signifikant höher. 1 Eine klinisch bedeutsame Verbesserung des OS zeigte sich bei Tal-DP (HR, 0,47; 95-Prozent-KI, 0,30–0,73, p=0,0006) und Tal-D (HR, 0,51; 95-Prozent-KI, 0,33–0,78, p=0,0015) im Vergleich zu DPd.1 Nach 24 Monaten lag die OS-Rate bei Tal-DP bei 89,2 Prozent und bei Tal-D bei 87,9 Prozent.1

Das allgemeine Sicherheitsprofil der Behandlungsarme mit talquetamab plus daratumumab SC entsprach den bekannten Sicherheitsprofilen der jeweiligen Monotherapie, und im Tal-D-Arm wurde im Vergleich zur Standardtherapie ein verringertes Risiko für schwere Infektionen beobachtet.1 Insgesamt waren die Raten der behandlungsbedingten Nebenwirkungen (TEAEs) des Grades 3/4 in den Behandlungsgruppen vergleichbar (94,9 Prozent bei Tal-DP, 74,8 Prozent bei Tal-D und 91,5 Prozent bei DPd).4 Infektionen traten mit einer Rate von 87,3 Prozent (Tal-DP), 84,3 Prozent (Tal-D) und 83,0 Prozent (DPd) auf.1 Bei der Analyse schwerer Infektionen wies Tal-D die niedrigste Rate an Infektionen des Grades 3/4 auf (29,2 Prozent), gefolgt von Tal-DP (37,7 Prozent) und DPd (42,2 Prozent).1 In der gesamten Studienpopulation traten einige Fälle von Nebenwirkungen (AEs) des Grades 5 auf; die Tal-DP-Gruppe wies die geringste Anzahl auf (1,8 Prozent), gefolgt von Tal-D (4,0 Prozent) und DPd (4,6 Prozent), wobei etwa 0,7 Prozent (Tal-DP), 1,5 Prozent (Tal-D) und 1,8 Prozent (DPd) auf Infektionen zurückzuführen waren.4 Behandlungsabbrüche aufgrund von AEs traten bei 10,5 Prozent der Tal-DP-, 8,0 Prozent der Tal-D- und 6,7 Prozent der DPd-Patienten auf.1 Zum Zeitpunkt des Datenstichtags erhielten 70,3 Prozent (Tal-DP), 69,7 Prozent (Tal-D) und 47,3 Prozent (DPd) der Patienten weiterhin die Studienbehandlung.1 Ein Zytokinfreisetzungssyndrom trat bei 67,8 Prozent (Tal-DP) und 58,4 Prozent (Tal-D) der Patienten auf und war überwiegend vom Grad 1–2, während das mit Immuneffektorzellen- assoziierte neurotoxische Syndrom selten auftrat (2,9 Prozent bzw. 1,8 Prozent), wobei keine Nebenwirkungen vom Grad ≥4 berichtet wurden.1 Über die Gruppen Tal-DP, Tal-D und DPd hinweg waren die AEs Geschmacksveränderungen (72,8 Prozent, 74,8 Prozent, 3,9 Prozent) und Gewichtsverlust (45,7 Prozent, 38,3 Prozent, 7,4 Prozent) sowie Ataxie/Gleichgewichtsstörungen (Grad 1–2: 11,6 Prozent, 10,2 Prozent, 0,4 Prozent; Grad 3: 2,9 Prozent, 2,2 Prozent, 0,0 Prozent) waren überwiegend leicht ausgeprägt und führten selten zum Abbruch der talquetamab-Behandlung, was das gut handhabbare Sicherheitsprofil untermauert.1,4

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse arbeitet Johnson & Johnson weltweit mit den Zulassungsbehörden zusammen, um geeigneten Patienten so schnell wie möglich die Vorteile einer Behandlung mit talquetamab plus daratumumab SC – mit oder ohne pomalidomid – zugänglich zu machen. Am 31 März 2026 reichte das Unternehmen bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) einen Antrag auf eine Änderung der Zulassung vom Typ II ein, der die Anwendung von talquetamab in Kombination mit daratumumab oder in Kombination mit daratumumab und pomalidomid zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit RRMM vorsieht, die zuvor mindestens eine Therapie erhalten haben.

Über die MonumenTAL-3-Studie

Die MonumenTAL-3-Studie (NCT05455320) ist eine laufende Phase III-Studie zu talquetamab in Kombination mit subkutanem (SC) daratumumab mit oder ohne pomalidomid im Vergleich zu daratumumab SC in Kombination mit pomalidomid und dexamethason bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom (RRMM), die zuvor mindestens eine Therapie erhalten haben. 7 Der primäre Endpunkt ist das progressionsfreie Überleben (PFS), und zu den sekundären Endpunkten gehören die Gesamtansprechrate (ORR), das vollständige Ansprechen oder besser (≥CR), das MRD-negative ≥CR (10-5 mittels Next-Generation-Sequencing), das Gesamtüberleben (OS) und die Sicherheit.7 Die MonumenTAL-3-Studie ist Teil des klinischen MonumenTAL-Programms, das auch die Erforschung des Potenzials von talquetamab als Kombinationstherapie umfasst.7

Über Talquetamab

Talquetamab erhielt im August 2023 von der Europäischen Kommission (EK) eine bedingte Marktzulassung (CMA) als Monotherapie zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit RRMM, die zuvor mindestens drei Therapien erhalten haben, darunter ein immunmodulierendes Mittel, einen Proteasom-Inhibitor und einen Anti-CD38-Antikörper, und bei denen unter der letzten Therapie ein Fortschreiten der Erkrankung festgestellt wurde.8 Die US-amerikanische FDA erteilte talquetamab im August 2023 ebenfalls die Zulassung zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit RRMM, die zuvor mindestens vier Therapielinien erhalten haben, darunter einen Proteasom-Inhibitor, ein immunmodulatorisches Mittel und einen Anti-CD38-Antikörper.9

Talquetamab ist ein bispezifischer T-Zell-bindender Antikörper, der an CD3 auf T-Zellen sowie an GPRC5D bindet, ein neues Zielmolekül, das auf der Oberfläche von Myelomzellen stark exprimiert wird, während auf B-Zellen oder B-Zell-Vorläufern nur eine minimale bis gar keine Expression nachweisbar ist.8 Bis heute wurden weltweit mehr als 11.000 Patienten mit talquetamab behandelt.10

Die vollständige Auflistung der Nebenwirkungen sowie Informationen zu Dosierung und Verabreichung, Kontraindikationen und anderen Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von talquetamab finden Sie in der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels. Im Einklang mit den Vorschriften der Europäischen Arzneimittel-Agentur für neue Arzneimittel und solche, die eine bedingte Zulassung erhalten haben, unterliegt talquetamab einer zusätzlichen Überwachung.

▼ Gemäß den EMA-Vorschriften für neue Arzneimittel und solche mit bedingter Zulassung unterliegt talquetamab einer zusätzlichen Überwachung.8

Über Daratumumab und Daratumumab SC

Johnson & Johnson hat sich dazu verpflichtet, das Potenzial von daratumumab für Patienten mit multiplem Myelom über das gesamte Spektrum der Erkrankung hinweg zu erforschen.

Im August 2012 schlossen Janssen Biotech, Inc., ein Unternehmen von Johnson & Johnson, und Genmab A/S einen weltweiten Vertrag, der Johnson & Johnson eine exklusive Lizenz zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von daratumumab gewährt. Seit seiner Markteinführung hat sich daratumumab zu einer wichtigen Säule der Therapie bei der Behandlung des multiplen Myeloms entwickelt und wurde weltweit bereits bei mehr als 748.000 Patienten angewendet.11 Daratumumab war der erste gegen CD38 gerichtete Antikörper, der für die subkutane Verabreichung zur Behandlung von Patienten mit multiplem Myelom zugelassen wurde.12,13 Daratumumab SC war zudem das erste injizierbare Onkologiepräparat, das für die Verabreichung durch Patienten mit multiplem Myelom oder deren Pflegepersonen ab der fünften Dosis zugelassen wurde, sofern dies von ihrem medizinischen Fachpersonal als angemessen erachtet wurde und nach entsprechender Schulung erfolgte.13,14 Daratumumab SC ist in einer Kombinationsformulierung mit rekombinanter humaner Hyaluronidase PH20 (rHuPH20), der ENHANZE®-Arzneimittelverabreichungstechnologie von Halozyme, enthalten.13

CD38 ist ein Oberflächenprotein, das unabhängig vom Krankheitsstadium in hoher Konzentration auf Myelomzellen vorhanden ist.13,15 Daratumumab bindet an CD38 und hemmt das Wachstum der Tumorzellen, was zum Absterben der Myelomzellen führt.13 Daratumumab kann auch Auswirkungen auf normale Zellen haben.13 Daten aus zehn klinischen Phase III-Studien, sowohl in der Erstlinien- als auch in der Rezidivbehandlung bei allen neu diagnostizierten Patienten mit multiplem Myelom, haben gezeigt, dass daratumumab-basierte Therapien zu einer signifikanten Verbesserung des progressionsfreien Überlebens und/oder des Gesamtüberlebens führten.16,17,18,19,20,21,22,23,24,25

Weitere Informationen zu daratumumab finden Sie in der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels unter:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/darzalex-epar-product-information_en.pdf.

Über das Multiple Myelom

Das multiple Myelom ist eine komplexe Form von Blutkrebs, die eine bestimmte Art weißer Blutkörperchen betrifft, die sogenannten Plasmazellen, die im Knochenmark vorkommen.26,27 Beim multiplen Myelom vermehren sich diese bösartigen Plasmazellen unaufhörlich, reichern sich im Körper an und verdrängen normale Blutzellen; zudem verursachen sie häufig Knochenzerstörung und andere schwerwiegende Komplikationen.28,29 In der Europäischen Union wurden im Jahr 2022 schätzungsweise mehr als 35.000 Menschen mit multiplem Myelom diagnostiziert, und mehr als 22.700 Patienten starben.30 Patienten mit multiplem Myelom erleben Rückfälle, die mit jeder Therapielinie häufiger auftreten, während die Remissionen zunehmend kürzer werden.31,32,33 Während einige Patienten mit multiplem Myelom anfangs keine Symptome zeigen, können bei anderen typische Anzeichen und Symptome der Erkrankung auftreten, darunter Knochenbrüche oder -schmerzen, niedrige Erythrozytenwerte, Müdigkeit, erhöhte Kalziumwerte, Infektionen oder Nierenschäden.34

Über Johnson & Johnson

Wir bei Johnson & Johnson halten Gesundheit für unverzichtbar. Unsere Stärke im Bereich der Gesundheitsinnovation befähigt uns, eine Welt zu schaffen, in der komplexe Krankheiten verhindert, behandelt und geheilt werden, in der Behandlungen intelligenter und weniger invasiv verlaufen und in der Lösungen persönlich sind. Durch unsere Fachkompetenz in den Bereichen innovative Medizin und MedTech sind wir einzigartig positioniert, um schon heute innovative Lösungen für das gesamte Gesundheitsspektrum zu entwickeln, die die Durchbrüche von morgen ermöglichen. So können wir die Gesundheit der Menschen nachhaltig beeinflussen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.jnj.com/innovativemedicine/emea/. Folgen Sie uns auf www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea.

Hinweise zu Zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 bezüglich der Produktentwicklung sowie der potenziellen Vorteile und therapeutischen Auswirkungen von talquetamab und daratumumab. Die Leserinnen und Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Ungewissheiten eintreten, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Johnson & Johnson abweichen. Zu den Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Herausforderungen und Ungewissheiten, die mit Folgendem verbunden sind

*Peter Voorhees, M.D., Professor für Hämatologie und Onkologie am Atrium Health, Levine Cancer Institute der Wake Forest University School of Medicine, hat für Johnson & Johnson Beratungs- und Vortragsdienste erbracht; für seine Medienarbeit hat er keine Vergütung erhalten.

ENDE

1 Voorhees P, et al. Phase 3 randomized study of talquetamab (TAL) plus daratumumab (DARA) ± pomalidomide (POM) vs DARA plus DOM ad dexamethasone (DPD) in relapsed/refractory multiple myeloma (RRMM): MonumenTAL-3. Vorgestellt auf dem Kongress der European Hematology Association 2026; 13 Juni 2026; Stockholm.

2 Touzeau C, et al. Teclistamab monotherapy in multiple myeloma with 1–3 prior lines of therapy. Vorgestellt auf der Tagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2026; 29 Mai 2026; Chicago.

3 Mateos MV, et al. Phase 3 Randomized Study of Teclistamab plus Daratumumab Versus Investigator’s Choice of Daratumumab and Dexamethasone with either Pomalidomide or Bortezomib (DPd/DVd) in patients (pts) with Relapsed Refractory Multiple Myeloma (RRMM): Results of the MajesTEC-3 Study. Mündlicher Vortrag #06. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH); 6 bis 9 Dezember 2025.

4 Mina R, et al. Talquetamab–daratumumab in relapsed or refractory myeloma. N Engl J Med. 13 Juni 2026.

5 Chari A, et al. Talquetamab plus daratumumab for the treatment of relapsed or refractory multiple myeloma in the TRIMM-2 study. Blood. 2025;146(24).

6 Verkleij C, et al. Preclinical activity and determinants of response of the GPRC5DxCD3 bispecific antibody talquetamab in multiple myeloma. Blood. 2021;5(8):2195-2215.

7 ClinicalTrials.gov. MonumenTAL-3: Study of talquetamab in combination with daratumumab ± pomalidomide versus daratumumab + pomalidomide + dexamethasone in relapsed or refractory multiple myeloma (NCT05455320). Verfügbar unter: https://clinicaltrials.gov/study/NCT05455320. Zuletzt abgerufen im Juni 2026.

8 European Medicines Agency. TALVEY Summary of Product Characteristics. Verfügbar unter: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/talvey-epar-product-information_en.pdf. Zuletzt abgerufen im Juni 2026.

9 FDA. FDA grants accelerated approval to talquetamab-tgvs for relapsed or refractory multiple myeloma. Verfügbar unter: https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-grants-accelerated-approval-talquetamab-tgvs-relapsed-or-refractory-multiple-myeloma. Zuletzt abgerufen im Juni 2026.

10 J&J Data on File. Number of Patients Treated with TALVEY® worldwide as of March 2026.

11 J&J Data on File. Number of Patients Treated with DARZALEX® Worldwide as of December 2025.

12 Janssen EMEA. European Commission Grants Marketing Authorisation for DARZALEX® (Daratumumab) Subcutaneous Formulation for All Currently Approved Daratumumab Intravenous Formulation Indications. Verfügbar unter: http://www.businesswire.com/news/home/20200604005487/en/European-Commission-GrantsMarketingAuthorisation-for-DARZALEX%C2%AE%E2%96%BC-daratumumab-SubcutaneousFormulation-for-all-CurrentlyApproved-Daratumumab-Intravenous-Formulation-Indications. Zuletzt abgerufen im Juni 2026.

13 European Medicines Agency. DARZALEX Summary of Product Characteristics. Verfügbar unter: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/darzalex-epar-product-information_en.pdf. Zuletzt abgerufen im Juni 2026.

14 J&J Data on File. DARZALEX® is the first oncology injectable approved for self-administration by patients or caregivers as of March 2026.

15 Fedele G, et al. CD38 ligation in peripheral blood mononuclear cells of myeloma patients induces release of protumorigenic IL-6 and impaired secretion of IFNy cytokines and proliferation. Mediators Inflamm. 2013;564687.

16 Moreau P, et al. Bortezomib, Thalidomide, and Dexamethasone With or Without Daratumumab Before and After Autologous Stem-Cell Transplantation for Newly Diagnosed Multiple Myeloma (CASSIOPEIA): A Randomised, Open-label, Phase 3 Study. Lancet. 2019;394(10192):29-38.

17 Facon T, et al. MAIA Trial Investigators. Daratumumab Plus Lenalidomide and Dexamethasone for Untreated Myeloma. New England Journal of Medicine. 2019;380(22):2104-2115.

18 Mateos MV, et al. Overall Survival with Daratumumab, Bortezomib, Melphalan, and Prednisone in Newly Diagnosed Multiple Myeloma (ALCYONE): A Randomised, Open-label, Phase 3 Trial. The Lancet. 2020;395(10218):132-141.

19 Dimopoulos MA, et al. APOLLO Trial Investigators. Daratumumab Plus Pomalidomide and Dexamethasone Versus Pomalidomide and Dexamethasone Alone in Previously Treated Multiple Myeloma (APOLLO): An Open-label, Randomised, Phase 3 Trial. Lancet Oncol. 2021;22(6):801-812.

20 Palladini G, et al. Daratumumab Plus CyBorD for Patients with Newly Diagnosed AL Amyloidosis: Safety Run-in Results of ANDROMEDA. Blood. 2020;2;136(1):71-80.

21 Chari A, et al. Daratumumab Plus Pomalidomide and Dexamethasone in Relapsed and/or Refractory Multiple Myeloma. Blood. 2017;130(8):974-981.

22 Bahlis NJ, et al. Daratumumab Plus Lenalidomide and Dexamethasone in Relapsed/Refractory Multiple Myeloma: Extended Follow-up of POLLUX, A Randomized, Open-label, Phase 3 study. Leukemia. 2020;34(7):1875-1884.

23 Mateos MV, et al. Daratumumab, Bortezomib, and Dexamethasone Versus Bortezomib and Dexamethasone in Patients with Previously Treated Multiple Myeloma: Three-Year Follow-up of CASTOR. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2020;20(8):509-518.

24 Usmani S Z, et al. Daratumumab + Bortezomib/Lenalidomide/Dexamethasone in Patients with Transplant-Ineligible or Transplant-Deferred Newly Diagnosed Multiple Myeloma: Results of the Phase 3 CEPHEUS Study. Mündliche Präsentation. 21. Jahrestagung der International Myeloma Society (IMS). 25 – 28 September 2024.

25 Sonneveld P, et al. Daratumumab, Bortezomib, Lenalidomide, and Dexamethasone for Multiple Myeloma. New England Journal of Medicine. 2024; 390(4):301-313.

26 Abdi J, et al. Drug Resistance in Multiple Myeloma: Latest Findings on Molecular Mechanisms. Oncotarget. 2013;4(12):2186-2207.

27 Myeloma UK. What is myeloma? Verfügbar unter: https://www.myeloma.org.uk/understanding-myeloma/what-is-myeloma/. Zuletzt abgerufen im Juni 2026.

28 Lungu O, et al. Mechanistic insights into bone destruction in multiple myeloma: cellular and molecular perspectives. Journal of Bone Oncology. 2025;51:100668.

29 Mayo Clinic. Multiple Myeloma. Verfügbar unter: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/multiple-myeloma/symptoms-causes/syc-20353378. Zuletzt abgerufen im Juni 2026.

30 ECIS - European Cancer Information System. Estimates of Cancer Incidence and Mortality in 2022, by Country. Multiple Myeloma. Verfügbar unter: https://ecis.jrc.ec.europa.eu/explorer.php?$0-0$1-All$2-All$4-1,2$3-51$6-0,85$5-2022,2022$7-7$CEstByCountry$X0_8-3$X0_19-AE27$X0_20-No$CEstBySexByCountry$X1_8-3$X1_19-AE27$X1_-1-1$CEstByIndiByCountry$X2_8-3$X2_19-AE27$X2_20-No$CEstRelative$X3_8-3$X3_9-AE27$X3_19-AE27$CEstByCountryTable$X4_19-AE27. Zuletzt abgerufen im Juni 2026.

31 Bhatt P, et al. Relapsed/Refractory Multiple Myeloma: A Review of Available Therapies and Clinical Scenarios Encountered in Myeloma Relapse. Curr Oncol. 2023;30(2):2322-2347.

32 Hernández-Rivas JÁ, et al. The Changing Landscape of Relapsed and/or Refractory Multiple Myeloma (MM): Fundamentals and Controversies. Biomark Res. 2022;10(1):1-23.

33 McCurdy A, et al. Redefining attrition in multiple myeloma (MM): a Canadian myeloma research group (CMRG) analysis. Blood Cancer Journal. 2023;13(1):111.

34 American Cancer Society. Multiple Myeloma: Early Detection, Diagnosis and Staging. Verfügbar unter: https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8740.00.pdf. Zuletzt abgerufen im Juni 2026.

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Juni 2026