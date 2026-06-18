Fingrid Oyj:n taloudelliset tiedotteet 2027

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Fingrid-konserni julkaisee vuonna 2027 seuraavat taloudelliset tiedotteet:
19.2.2027    tilinpäätöstiedote, toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2026
20.4.2027    johdon katsaus
22.7.2027    puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2027
28.10.2027  johdon katsaus

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 17.3.2027.

Lisätiedot:
Marina Louhija, johtaja, laki- ja vastuullisuusasiat, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5289

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Visiomme on puhdas, varma ja Euroopan kilpailukykyisin sähköjärjestelmä.

Fingrid välittää. Varmasti. 
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