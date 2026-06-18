Fingrid Oyj:n taloudelliset tiedotteet 2027

Fingrid-konserni julkaisee vuonna 2027 seuraavat taloudelliset tiedotteet:

19.2.2027 tilinpäätöstiedote, toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2026

20.4.2027 johdon katsaus

22.7.2027 puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2027

28.10.2027 johdon katsaus

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 17.3.2027.

Lisätiedot:

Marina Louhija, johtaja, laki- ja vastuullisuusasiat, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5289

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Visiomme on puhdas, varma ja Euroopan kilpailukykyisin sähköjärjestelmä.

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