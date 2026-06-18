Fingrid Oyj:n taloudelliset tiedotteet 2027

Fingrid-konserni julkaisee vuonna 2027 seuraavat taloudelliset tiedotteet:
19.2.2027 tilinpäätöstiedote, toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2026
20.4.2027 johdon katsaus
22.7.2027 puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2027
28.10.2027 johdon katsaus
Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 17.3.2027.
Lisätiedot:
Marina Louhija, johtaja, laki- ja vastuullisuusasiat, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5289
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