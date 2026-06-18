Century 21 Canada affiche une croissance de 39 % au Québec

MONTRÉAL, 18 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Century 21 Canada a enregistré une croissance de 39 % au Québec au cours des trois dernières années et prévoit poursuivre sur cette lancée jusqu’en 2027 et au-delà. Depuis avril 2023, Century 21 Canada a accueilli six nouveaux franchisés et ouvert 14 agences dans les régions de l’Outaouais, de la Capitale-Nationale, de la Haute-Yamaska, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Mauricie, de la Montérégie et du Grand Montréal. Grâce à ces nouvelles implantations ainsi qu’à la croissance des opérations existantes, le nombre de courtiers du réseau Century 21 Canada dans la province a augmenté de 39 % durant cette période.

Sébastien Bonnerot est vice-président principal, Croissance stratégique chez Century 21 Canada. Basé chez CENTURY 21 Élite à Gatineau, au Québec, il attribue cette croissance importante à la proposition de valeur de la marque, tant pour les courtiers que pour les consommateurs.

« Notre marque est reconnue partout au pays pour la force de son réseau collaboratif et solidaire, ainsi que pour l’évolution constante des technologies mises à la disposition de nos courtiers afin qu’ils disposent des meilleurs outils pour gérer leur entreprise et accompagner leurs clients, particulièrement les acheteurs d’une première propriété », affirme M. Bonnerot.

Selon lui, le Québec jouera un rôle central dans l’avenir de la marque.

« Nous nous imposons comme un acteur audacieux et perturbateur sur le marché québécois », ajoute-t-il. « Nous n’avons peut-être pas le même nombre d’agences que certains de nos concurrents, mais notre forte trajectoire de croissance repose sur notre engagement envers un service personnalisé de grande qualité, offert par des courtiers qui connaissent réellement leur communauté. »

Il souligne également que Century 21 Canada, dont le siège social est situé à Vancouver, met à la disposition de ses courtiers plusieurs outils technologiques qui leur permettent d’expliquer clairement et de gérer efficacement tous les aspects d’une transaction immobilière, en français, en anglais et dans plusieurs autres langues. Combinés à l’expertise locale des courtiers, ces outils représentent un avantage considérable. De plus, alors que l’entreprise célèbre son 50e anniversaire, les franchises locales peuvent raconter une histoire profondément canadienne à une époque où de plus en plus de consommateurs choisissent d’encourager les entreprises locales et détenues par des intérêts canadiens.

Chaque année en juillet, Century 21 Canada publie son étude annuelle sur le prix au pied carré, un rapport qui analyse les tendances du prix par pied carré dans des dizaines de collectivités à travers le Canada. L’an dernier, l’étude a révélé que les prix à Montréal poursuivaient leur progression constante après un léger recul observé en 2022 et en 2023, les prix des copropriétés comme ceux des maisons unifamiliales détachées ayant enregistré des hausses à un chiffre. À l’époque, M. Bonnerot avait souligné qu’un nombre croissant de jeunes adultes choisissaient d’acheter une propriété au centre-ville de Montréal, le secteur demeurant attrayant et relativement abordable comparativement à Toronto et Vancouver, où les prix avaient reculé l’an dernier.

Consultez les résultats complets de l’étude sur le prix au pied carré ici.

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À propos de CENTURY 21 Canada®

CENTURY 21 Canada Limited Partnership (https://www.century21.ca) est le franchiseur principal du réseau CENTURY 21® au Canada, détenant l’ensemble des droits de la marque à l’échelle nationale.

Le réseau CENTURY 21 figure parmi les plus importants et les plus reconnus dans le secteur de l’immobilier résidentiel à l’échelle mondiale. Il regroupe environ 11 000 bureaux immobiliers franchisés, détenus et exploités de manière indépendante, ainsi que plus de 129 500 professionnels de l’immobilier dans le monde.

Présent dans 80 pays et territoires, CENTURY 21 accompagne ses membres grâce à des outils technologiques de pointe, des solutions marketing performantes, de la formation continue, ainsi qu’un soutien en gestion et en administration — le tout pour les aider à offrir un service exceptionnel à leurs clients.

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