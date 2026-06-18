Arianne Phosphate termine avec succès la production d'acide phosphorique purifié à l'échelle pilote avec Travertine Technologies

SAGUENAY, Québec, 18 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arianne Phosphate inc. (la « Société » ou « Arianne ») (TSX VENTURE : DAN ; OTCQB : DRRSF ; FRANKFURT : JE9N), une entreprise minière de phosphate en phase de développement, faisant avancer son projet Lac à Paul dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, a le plaisir d'annoncer qu'elle a réussi à compléter la production d'acide phosphorique purifié (« APP ») avec son partenaire Travertine Technologies. Comme annoncé en novembre 2025, les entreprises se sont associées par le biais d'un protocole d'entente pour tester la capacité de produire de l’APP en combinant le procédé exclusif de Travertine avec le concentré de phosphate à haute pureté d'Arianne et, par la suite, ont signé une entente de structure de coentreprise plus tôt ce mois-ci (voir communiqué de presse daté du 2 juin 2026).

Après la création de ce partenariat, Arianne a fourni des échantillons de son concentré de phosphate à transformer dans l'installation de Travertine à Boulder, Colorado. Des essais à l'échelle pilote ont été réalisés avec succès, démontrant la preuve du concept sur le procédé et la production d'un APP de haute qualité. De plus, Travertine a démontré que plus de 95% du soufre utilisé dans la fabrication de l’APP peut être récupéré et recyclé, offrant un système pratiquement en boucle fermée. L’APP produit selon ce procédé répondait aux spécifications requises pour les batteries LFP ainsi que pour d'autres applications de qualité technique.

« Ces résultats sont extrêmement encourageants alors qu'Arianne cherche à devenir productrice d'acide phosphorique purifié », a déclaré Brian Ostroff, chef des initiatives stratégiques et commerciales chez Arianne Phosphate. « La demande croissante, alimentée par le déploiement des batteries LFP, combinée à des incertitudes géopolitiques accrues, pousse l'Occident à remettre en question son accès à ce matériau vital et à chercher des alternatives. Ayant le seul projet de phosphate autorisé en Occident, la nature avancée de notre projet minier de phosphate, combinée à la capacité de transformer notre concentré en APP, offrira une alternative au défi actuel de l'approvisionnement. De plus, travailler avec Travertine nous a permis de produire de l’APP de manière plus respectueuse de l'environnement, en éliminant les déchets de phosphogypse et en réduisant l'OpEx associé au besoin de soufre utilisé dans le procédé traditionnel de production d’APP. »

Le phosphate a historiquement été considéré comme une marchandise agricole en raison de son utilisation dans les engrais. Au-delà de cela, cependant, certains phosphates de meilleure qualité sont utilisés dans la production d'acide phosphorique purifié, un ingrédient requis pour la production alimentaire, pharmaceutique, électronique et semi-conductrice. À la demande pour l’APP s'est ajoutée la montée rapide de la batterie lithium-fer-phosphate (« LFP ») en raison de son utilisation dans les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie. Pour la plupart des technologies de batteries, ainsi que pour les minéraux critiques nécessaires, la Chine domine la production de LFP et, alors que l'Occident continue d'adopter et de dépendre rapidement du LFP, la production en provenance d'autres régions géographiques sera nécessaire.

Encouragée par les résultats de ses essais pilotes à grande échelle avec Travertine, Arianne a conclu un accord d'option pour une installation abritant une usine de démonstration (voir le communiqué de presse daté du 21 avril 2026) où elle produira des volumes plus importants d’APP. L'installation sera le seul producteur canadien d’APP et devrait susciter un intérêt considérable de la part de clients potentiels cherchant à réduire le risque d'approvisionnement.

« Travertine a été fondée pour éliminer le goulot d'étranglement du soufre et le problème des déchets de sulfate inhérents à la production de minéraux critiques, en commençant par le phosphate », a déclaré Laura Lammers, fondatrice et PDG de Travertine. « Comme nous venons de le démontrer, la combinaison du concentré de phosphate à haute pureté et faible quantité de contaminants d'Arianne, avec notre procédé innovant sans soufre, mène à la production d'un APP idéalement adapté au marché en pleine croissance, y compris la chaîne d'approvisionnement des batteries LFP. Notre technologie recycle l’acide sulfurique et élimine pratiquement les déchets de phosphogypse, transformant un passif environnemental en matériaux de construction décarbonés. »

Les entreprises travaillent maintenant à faire progresser l'usine de démonstration, en collaborant avec des partenaires potentiels ainsi qu'avec des utilisateurs finaux du produit.

À propos d’Arianne:

Arianne (www.arianne-inc.com) développe les gisements de phosphate de Lac à Paul situés à environ 200 km au nord de la région de Saguenay/Lac Saint-Jean au Québec (Canada). Ces gisements produiront un concentré d’apatite ignée de haute qualité titrant 39 % de P 2 O 5 avec peu ou pas de contaminants (étude de faisabilité publiée en 2013).

À propos de Travertine :

Travertine a été fondée en 2022 pour résoudre l'un des problèmes les plus urgents de l'industrie minière : produire des éléments vitaux sans créer des montagnes de résidus. Leur technologie électrochimique exclusive convertit complètement le concentré de minerai phosphaté en produits critiques – acide phosphorique, matériaux cimentaires et éléments critiques coproduits – fermant ainsi la boucle entre les industries de l'extraction et de la construction pour une production chimique plus propre. Leur procédé sans gypse ni solvant deviendra la norme pour la production d'acide phosphorique purifié de nouvelle génération. Pour en savoir plus, visitez www.travertinetech.com.

Personne qualifiée:

Raphael Gaudreault, ing., une personne qualifiée conformément au Règlement 43-101 a approuvé l’information technique dans le présent communiqué. M. Gaudreault est également chef des opérations de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (selon le sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Coordonnées :

Technique Info Raphael Gaudreault Brian Ostroff Chef des opérations Chef des initiatives stratégiques et commerciales Tél. : 418-590-1318 Tél. : 514-928-9952 raphael.gaudreault@arianne-inc.com brian.ostroff@arianne-inc.com



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