Aviva Canada et la FNESS font équipe pour aider les communautés des Premières Nations à se protéger contre les feux de forêt

TORONTO, 18 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aviva Canada annonce qu'elle versera 300 000 $ à la First Nations' Emergency Services Society of British Columbia (FNESS) pour financer un programme pilote conçu pour réduire les risques de feux de forêt dans les communautés des Premières Nations de la Colombie-Britannique, à commencer par la Première Nation Ashcroft.

Cette annonce coïncide avec le 40e anniversaire de la FNESS qui, en collaboration avec les communautés des Premières Nations, offre des services de gestion des situations d'urgence conformes à la culture et axés sur la collectivité.

De l'évaluation à l’intervention : mesures proactives d’atténuation des feux de forêt

Les feux de forêt constituent une menace croissante pour la population canadienne, et les peuples autochtones ainsi que les communautés des Premières Nations y sont exposés de manière disproportionnée. On estime que les communautés des Premières Nations représentent environ 42 % des évacuations dues aux feux de forêt, alors qu'elles ne constituent que 5 % de la population du Canada, d'où la nécessité de mettre en place des mesures de prévention ciblées et équitables.



Le programme pilote visant à améliorer la résistance au feu des structures vient en aide aux communautés qui ont réalisé les évaluations Intelli-feu™ mais qui ont besoin d'aide pour mettre en œuvre des mesures d'atténuation; il vise surtout à protéger les bâtiments contre les risques d'incendies causés par les braises.

Nous savons qu’environ 90 % des dommages structurels liés à un feu de forêt sont causés par des braises. Les risques associés aux feux de forêt sont à la hausse; les données d'Aviva Canada font état d’une augmentation de 1 900 % des sinistres liés aux feux de forêt par rapport à la période de cinq ans précédente.

La résistance au feu consiste à définir les vulnérabilités structurelles et environnementales et à prendre des mesures concrètes pour réduire les risques. Ces mesures visent notamment à éliminer la végétation combustible, à calfeutrer les interstices, à recouvrir les évents d'un grillage et à apporter des améliorations ciblées pour prévenir l'infiltration et l'accumulation des braises.

Outre les mesures d'atténuation sur le terrain, le programme vise aussi à renforcer les capacités grâce à des formations de spécialiste en atténuation des feux de forêt et des évaluations. La priorité sera accordée aux propriétés résidentielles, et le programme pourrait éventuellement s'étendre aux infrastructures essentielles si le budget le permet. On entend aussi faire appel à des entreprises et des entrepreneurs locaux et autochtones.

Selon Urs Uhlmann, directeur général de la division Grands comptes et assurance spécialisée (GCS) d'Aviva Canada :



« La fréquence et la gravité des feux de forêt s'intensifient, et nous savons que les conséquences ne sont pas les mêmes pour tous. Grâce à cette collaboration avec la FNESS, je suis ravi qu'Aviva puisse contribuer à la mise en place de solutions concrètes, portées par les communautés, qui renforcent la résilience et témoignent du leadership, du savoir et des priorités des Autochtones. Cette collaboration avec la FNESS et les partenaires locaux nous permet de laisser une marque significative là où les besoins sont les plus grands. »



Selon Malina Garner, responsable des mesures d'atténuation, First Nations’ Emergency Services Society of British Columbia :



« Dans un véritable esprit de réconciliation, Aviva Canada s'est engagée à soutenir les communautés des Premières Nations afin qu'elles puissent se préparer dans l'éventualité d'un feu de forêt. En participant à ce projet pilote, Aviva a su démontrer qu'elle s'engage à donner aux membres des Premières Nations les moyens de mettre en place des solutions pertinentes et efficaces, tant sur le plan communautaire qu'individuel. »

La FNESS a été créée il y a maintenant 40 ans pour soutenir les pompiers spécialisés dans la lutte contre les incendies de structures dans les communautés des Premières Nations. Depuis lors, cet organisme de bienfaisance a élargi son champ d’action pour proposer des formations et un accompagnement en lien avec les quatre piliers de la gestion des urgences : l’intervention, le rétablissement, l’atténuation et la prévention. Le financement accordé par Aviva Canada souligne l’importance d’instaurer des mesures d’atténuation avant un feu de forêt; les données révèlent d'ailleurs qu'elles constituent le meilleur moyen de prévenir les pertes.

Cette annonce s'inscrit dans l'engagement d'Aviva Canada à améliorer la résilience climatique et à réduire les risques pour les clients et les collectivités. Aviva Canada a récemment annoncé deux projets pilotes visant l'essai et la mise en place de pratiques de constructions adaptées aux changements climatiques en Alberta. Aviva s'est aussi associée à l’organisme Wildfire Defense Systems Inc. (WDS) pour protéger les habitations dans les provinces canadiennes touchées par les feux de forêt. Grâce à ces partenariats stratégiques, Aviva espère que les maisons et les collectivités deviendront plus fortes, plus sécuritaires et plus résilientes.

Communications avec les médias :

Hazel Tan

Courriel : media@aviva.com

Tél. : 437 215-5770

À propos d’Aviva Canada

Aviva Canada est l’un des plus importants groupes d’assurance de dommages au Canada et une filiale d’Aviva plc au Royaume-Uni. Comptant 2,6 millions de clients d’un océan à l’autre, nous offrons des produits d’assurance aux entreprises pour protéger leurs actifs ainsi qu’aux particuliers pour protéger leur résidence, leur automobile et leur mode de vie. Nous sommes un assureur d’envergure et de confiance, solide financièrement et présent à l’échelle mondiale depuis plus de 325 ans.

Pour en savoir plus, consultez aviva.ca, le blogue ou les pages LinkedIn et Instagram d’Aviva Canada.

À propos de la FNESS



La First Nations' Emergency Services Society (FNESS) est un organisme de bienfaisance qui a pour mission de soutenir et d'améliorer la gestion des situations d'urgence dans les communautés des Premières Nations en Colombie-Britannique.



La FNESS offre des formations, des ressources et des conseils pour aider les communautés des Premières Nations à devenir plus sécuritaires, plus saines et plus résilientes.

Pour en savoir plus au sujet de la FNESS, consultez fness.bc.ca ainsi que les pages Facebook et LinkedIn.