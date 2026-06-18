Workvivo lance Workvivo HQ, l’espace de travail centralisé natif de l’IA conçu pour tous les collaborateurs

CORK, Irlande, 18 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workvivo by Zoom a dévoilé aujourd’hui Workvivo HQ , un espace de travail centralisé natif de l’IA qui regroupe communications, connaissances et actions sur une plateforme unique. Pensé pour l’ensemble des collaborateurs, du personnel de terrain aux équipes administratives, Workvivo HQ offre à chaque entreprise un espace de travail unique.

Le lancement de Workvivo HQ intervient à un moment charnière, alors que les entreprises investissent dans l’IA et recherchent des solutions fiables pour permettre à chaque collaborateur d’en tirer pleinement parti. Basée sur la technologie d’IA de Zoom, la plateforme offre un espace de travail centralisé unique et intelligent où les collaborateurs peuvent démarrer leur journée, trouver les informations dont ils ont besoin, travailler et rester informés, sans avoir à jongler entre différents outils. En intégrant l’IA directement dans les flux de travail quotidiens, Workvivo HQ aide les entreprises à concrétiser leurs investissements dans l’IA et à en tirer des bénéfices tangibles pour les équipes.

« Chaque collaborateur mérite de disposer d’un espace de travail centralisé », a déclaré John Goulding, PDG et cofondateur de Workvivo. « L’avenir du travail ne se résume pas à l’ajout d’un outil d’IA supplémentaire. Il s’agit d’une expérience collaborateur où communication, partage des connaissances et IA convergent harmonieusement. Workvivo HQ offre aux entreprises un espace de travail numérique centralisé et adapté à l’ère de l’IA, sous la forme d’une plateforme unique où chaque collaborateur peut trouver des réponses, agir et rester connecté à l’essentiel. »

Une nouvelle ère pour l’expérience collaborateur : ancrer le travail dans un espace unique

Le lancement de Workvivo HQ représente l’évolution la plus importante de la plateforme Workvivo depuis son intégration à Zoom en 2023, ainsi qu’une nouvelle étape ambitieuse pour l’expérience collaborateur à l’ère de l’IA. Il témoigne d’un changement fondamental dans la manière dont les entreprises conçoivent l’expérience collaborateur, passant ainsi d’un simple espace dédié à la communication et à l’engagement à un socle dédié à la productivité, au partage des connaissances et au travail assisté par l’IA.

Workvivo HQ s’appuie sur l’IA de Zoom et son approche fédérée, également utilisée par ZoomMate , qui exploite ses propres modèles d’IA propriétaires, ainsi que ceux de sociétés d’IA de premier plan comme OpenAI, Anthropic et d’autres. L’intelligence est intégrée à l’expérience collaborateur, faisant ainsi de l’IA une composante naturelle du travail quotidien plutôt qu’une fonctionnalité isolée.

Avec Workvivo HQ, les collaborateurs peuvent :

Accéder rapidement aux connaissances, politiques, documents et expertises de l’entreprise

Comprendre le moral des collaborateurs et les tendances au sein de l’entreprise grâce à l’intelligence artificielle

Rester informés grâce à des résumés, des synthèses et des mises à jour personnalisées générés par l’IA

Créer plus rapidement des communications, des annonces et des contenus grâce à l’assistance à la rédaction basée sur l’IA

Communiquer avec les collaborateurs où qu’ils soient, du terrain jusqu’au siège social, grâce à des expériences personnalisées basées sur l’IA

Convertir des questions en tâches finalisées grâce à HQ Agent qui permet d’agir à travers l’ensemble des systèmes connectés

Présentation de HQ Agent

Workvivo a également lancé HQ Agent, une couche d’IA agentique qui étend les fonctionnalités de Workvivo HQ au-delà de la plateforme elle-même et connecte les collaborateurs à l’ensemble de l’infrastructure technologique de l’entreprise.

En se connectant à plus de 60 systèmes d’entreprise, dont Gmail, Google Drive, Jira, Salesforce, ServiceNow, Workday et d’autres applications métier, HQ Agent peut comprendre les demandes, récupérer des informations, coordonner le travail entre les différents systèmes et agir au nom des collaborateurs. Ainsi, tandis que Workvivo HQ aide les collaborateurs à communiquer et à trouver des réponses, HQ Agent les aide à les mettre en œuvre.

« Lorsque nous avons commencé à concevoir Workvivo HQ, nous ne nous sommes pas contentés de chercher à intégrer davantage d’IA à l’environnement de travail. Notre objectif était avant tout de simplifier le travail », a indiqué Andrea Graham, responsable des produits et de l’ingénierie chez Workvivo. « Notre démarche a abouti à une expérience qui centralise la communication, le partage de connaissances et l’action en un seul endroit, permettant ainsi aux collaborateurs de consacrer moins de temps à la recherche d’informations et plus de temps à des tâches valorisantes. »

Conçu pour une adoption généralisée de l’IA en entreprise

Aujourd’hui, Workvivo compte plus de 10 millions d’utilisateurs dans le monde et bénéficie de la confiance de plus de 1 300 entreprises réparties dans plus de 200 pays et territoires. Fort d’une adoption et d’un engagement parmi les meilleurs du secteur, Workvivo est en position unique pour accompagner les entreprises dans le déploiement opérationnel de l’IA auprès de leurs collaborateurs.

Workvivo HQ intègre également les fonctionnalités de Seer by Workvivo qui permet d’intégrer l’écoute des salariés et l’intelligence RH directement dans l’expérience collaborateur. En combinant communication, données sur les effectifs et IA au sein d’une plateforme unique, les entreprises acquièrent une compréhension plus fine des besoins de leurs collaborateurs et fournissent aux dirigeants les outils nécessaires pour stimuler l’engagement, accompagner le changement et prendre des décisions plus éclairées.

Ce lancement intervient alors que les entreprises cherchent à généraliser l’adoption de l’IA au sein d’effectifs de plus en plus diversifiés. Une nouvelle étude commandée par Workvivo, intitulée « The Frontline AI Gap ** » (Le déficit d’adoption de l’IA dans les équipes de terrain), a révélé des différences significatives dans l’adoption de l’IA en milieu professionnel : 62 % des équipes administratives déclarent utiliser l’IA régulièrement ou occasionnellement, contre seulement 32 % des équipes de terrain.

Contrairement à de nombreuses solutions d’IA d’entreprise qui s’adressent principalement aux employés de bureau, Workvivo HQ offre une expérience complète basée sur l’IA, aussi bien sur ordinateur que sur mobile. Cette solution aide les entreprises à combler cet écart et à étendre les avantages de l’IA à tous leurs collaborateurs, y compris ceux des équipes de terrain et sans poste de travail fixe.

« Les entreprises qui tireront parti de l’IA sont celles qui sauront la rendre utile, accessible et pertinente pour tous leurs collaborateurs », a souligné M. Goulding. « La transformation par l’IA ne peut pas se limiter aux travailleurs du savoir. Elle doit concerner l’ensemble des collaborateurs. Workvivo HQ a été conçu pour rendre cela possible. »

Pour en savoir plus sur Workvivo HQ, consultez www.workvivo.com/hq .

** En 2026, Workvivo a mandaté le cabinet d’études indépendant TrendCandy pour interroger 4 736 employés de terrain et de bureau dans divers secteurs et pays. Les répondants ont été sélectionnés parmi des panels B2B internationaux et selon des critères rigoureux : double vérification, recrutement en double aveugle, contrôle de la qualité de l’engagement, randomisation et autres bonnes pratiques méthodologiques.

À propos de Workvivo by Zoom

Native de l’IA et destinée aux grandes entreprises internationales, Workvivo by Zoom est la plateforme leader du marché en matière d’expérience collaborateur. Elle réunit la communication, l’engagement, la gestion des connaissances et l’analyse des données RH au sein d’une plateforme mobile unique, conçue pour une prise en main facile et intuitive dès le premier jour. En orchestrant l’expérience collaborateur sur tous les canaux et systèmes, Workvivo aide les entreprises à communiquer avec clarté, à obtenir des réponses rapides grâce à l’IA et à transformer les informations en actions concrètes à grande échelle.