Une nouvelle présidence, de nouveaux et nouvelles Fellows et la mise à l’honneur de l’excellence marquent le Congrès annuel de l’ICA

OTTAWA, Ontario, 18 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut canadien des actuaires (ICA) a annoncé sa nouvelle présidence et rendu hommage aux contributions de ses membres lors de son Congrès annuel 2026, tenu les 15 et 16 juin à Calgary.

Daniel Pellerin, Fellow de l’ICA (FICA), assumera la présidence de l’ICA le 1er juillet 2026. Il apporte à cette fonction une vaste expérience, ayant occupé plusieurs rôles de leadership à titre bénévole au sein de l’Institut. Reconnu pour son esprit de collaboration et son engagement profond en faveur de l’avancement de la profession actuarielle, il a joué un rôle clé en soutenant le mandat de l’Institut qui consiste à servir l’intérêt public.

En tant que président, il s’attachera à renforcer la pertinence de la profession dans un contexte où les risques évoluent rapidement, à soutenir les membres dans un environnement changeant et à veiller à ce que l’ICA continue d’offrir une éducation et des conseils de grande qualité.

« Les actuaires ont un rôle essentiel à jouer pour aider la population canadienne à faire face à l’incertitude et à prendre des décisions éclairées », affirme Daniel Pellerin.

L’un des moments forts du congrès a été la remise du Prix de la présidence à Michel St-Germain, FICA, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la profession actuarielle au Canada. La présidente sortante de l’ICA, Angelita Graham, FICA, lui a remis le prix en saluant ses services distingués et son leadership.

Le congrès a également été marqué par la cérémonie d’accueil des nouveaux et nouvelles Fellows, qui célèbre les actuaires ayant obtenu le titre le plus élevé de la profession. Cette année, la cérémonie a mis à l’honneur des Fellows ayant obtenu leur titre grâce au système d’éducation entièrement canadien de l’ICA, ce qui témoigne de la croissance et du succès continus des parcours de qualification de l’Institut.

« Voir de nouveaux et nouvelles Fellows obtenir leur titre grâce à notre système d’éducation est une illustration éloquente de la vigueur et de la pertinence de l’éducation en actuariat conçue au Canada », affirme Alicia Rollo, directrice générale de l’ICA. « Ces personnes apportent l’expertise, le professionnalisme et la vision avant-gardiste nécessaires pour contribuer à faire face aux risques complexes auxquels la population canadienne est confrontée aujourd’hui et le sera à l’avenir. »

Contact pour les médias

Josée Gonthier

Directrice intérimaire, communications organisationnelles et marketing

Institut canadien des actuaires

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L’Institut canadien des actuaires (ICA) est l’organisme de qualification et de gouvernance de la profession actuarielle au Canada. Nous élaborons et maintenons des normes rigoureuses, partageons notre expertise en gestion du risque et faisons progresser la science actuarielle pour améliorer la vie des gens au Canada et à l’échelle du monde. Nos plus de 7 500 membres utilisent leurs connaissances en mathématiques, en statistiques, en analyse de données et en affaires dans le but de prodiguer des services et des conseils de la plus haute qualité afin d’aider les personnes et les organisations canadiennes à faire face à leur avenir en toute confiance.