SK pharmteco annonce une collaboration stratégique avec Orphan Therapeutics Accelerator pour le développement et la fabrication de produits thérapeutiques visant les maladies rares

RANCHO CORDOVA, Californie, 18 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco annonce ce jour un accord de collaboration avec Orphan Therapeutics Accelerator (OTXL), une organisation à but non lucratif spécialisée dans les biotechnologies, dont l’objectif est de mener à bien le développement de traitements contre les maladies rares dont la mise sur le marché est bloquée et d’en faciliter l’accès, afin de soutenir l’avancement de nouveaux programmes thérapeutiques.

S’appuyant sur l’initiative de SK pharmteco visant à stimuler la recherche sur les maladies rares (Rare Disease Advancement Initiative), ce partenariat stratégique reflète un engagement profond pour accélérer les programmes répondant à des besoins non satisfaits importants et à mettre plus rapidement des traitements à la disposition des patients, grâce à une flexibilité commerciale réfléchie, conçue pour favoriser l’impact et l’évolutivité à long terme. Dans le cadre de cet accord, SK pharmteco agira en tant que partenaire technique privilégié et mettra à disposition des compétences techniques essentielles afin d’accélérer le développement du portefeuille de produits d’OTXL en vue de franchir les étapes cliniques et commerciales.

« Nous estimons que les patients atteints de maladies rares méritent de bénéficier des solutions de fabrication les plus fiables et les plus sophistiquées au monde », commente Joerg Ahlgrimm, Président-Directeur Général de SK pharmteco. « Les programmes consacrés aux maladies rares sont souvent soumis à des délais serrés et à des contraintes de ressources particulières. Il est donc essentiel de pouvoir compter sur une exécution technique fiable et des partenariats flexibles. En associant nos capacités de fabrication spécialisées et notre expertise technique approfondie aux programmes d’OTXL, nous contribuons à accélérer le développement et la mise à disposition de traitements essentiels, tout en renforçant notre position de leader parmi les CDMO spécialisés dans les maladies rares. »

Selon les termes conclus, SK pharmteco accordera à OTXL un accès prioritaire et des tarifs préférentiels pour un maximum de deux programmes thérapeutiques par an. Regroupant un ensemble complet de services de fabrication avancés, ce cadre de collaboration prévoit notamment les services suivants :

Développement de procédés : optimisation et mise à l’échelle de protocoles robustes adaptés à des modalités complexes ;

: optimisation et mise à l’échelle de protocoles robustes adaptés à des modalités complexes ; Développement de l’analyse : conception de méthodes d’analyse précises pour garantir la sécurité et faciliter la caractérisation moléculaire ;

: conception de méthodes d’analyse précises pour garantir la sécurité et faciliter la caractérisation moléculaire ; Fabrication conforme aux BPF et contrôle qualité avant mise sur le marché : garantie du respect des normes les plus strictes en matière de conformité réglementaire et de qualité des produits destinés aux applications cliniques.





« L’un des obstacles les plus fréquents à l’avancement des programmes consacrés aux maladies rares réside dans les risques liés à la fabrication au stade du développement, où les incertitudes concernant l’accès, le coût et la continuité peuvent faire échouer un programme avant même qu’il ne parvienne aux patients. La mise en place d’un réseau de partenaires capables de réduire les risques à ce stade et d’évoluer vers la commercialisation est essentielle pour créer des voies viables pour ces programmes, que le modèle traditionnel ne peut pas prendre en charge », déclare Craig Martin, fondateur et PDG d’OTXL. « SK pharmteco apporte à notre réseau une expertise technique solide et d’envergure mondiale, et son engagement à organiser l’accès aux traitements en tenant compte des réalités du développement des maladies rares en fait un atout précieux pour l’écosystème que nous mettons en place. »

À propos de SK pharmteco

SK pharmteco est une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) avec des sites de production, des installations de recherche et de développement et des laboratoires d’analyse aux États-Unis, en Europe et en Corée du Sud. La société collabore avec des entreprises biopharmaceutiques de toutes tailles pour fabriquer des principes actifs pharmaceutiques (API) et des produits intermédiaires, mettre au point des technologies de thérapie génique, fournir des matières premières homologuées et proposer des services d’analyse destinés à l’industrie biopharmaceutique mondiale. SK pharmteco est une filiale de SK Inc. (KRX : 034730) (SK), la société d’investissement stratégique du groupe SK, le deuxième plus grand conglomérat de Corée du Sud.

À propos d’Orphan Therapeutics Accelerator

Orphan Therapeutics Accelerator (OTXL) est une organisation à but non lucratif spécialisée dans les biotechnologies, dont l’objectif est d’acquérir, de mener à bien le développement et de faciliter l’accès commercial à des traitements prometteurs, au stade clinique, destinés à des maladies ultra-rares dont le développement a été suspendu pour des raisons financières ou stratégiques. OTXL recourt à des modèles alternatifs de développement et de financement afin de faire progresser ses programmes de manière efficace et durable, les recettes étant réinvesties pour soutenir la mise au point de nouveaux traitements contre les maladies rares.