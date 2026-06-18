Ipsos annonce plusieurs nominations stratégiques au sein de son organisation

Paris, 18 juin 2026 – Ipsos a le plaisir d’annoncer aujourd’hui plusieurs nominations destinées à renforcer l’exécution de son plan stratégique Horizons et à accélérer la transformation du Groupe, avec un accent fort mis sur la rapidité, l’innovation et l’intelligence artificielle.

Dans le cadre de ces évolutions, Alexandre Guerin est nommé Managing Director - Performance, une fonction rattachée au Comité Exécutif et reportant directement à Jean Laurent Poitou, Chief Executive Officer. Il pilotera les efforts d’Ipsos pour atteindre l’objectif de rapidité fixé par Horizons, visant à réaliser la majorité des études en moins de 48 heures, tout en conduisant la réinvention des modes de travail, en interne comme avec les clients.

Alexandre Guerin apporte une solide expérience à la fois en management client et en pilotage opérationnel. Il a occupé plusieurs fonctions de direction aux États-Unis, notamment celle de Chief Client Officer, après avoir également exercé les fonctions de CFO of Operations. Depuis cinq ans, il était Country Manager d’Ipsos en France, où il a piloté avec succès l’intégration de BVA en 2025.

Laurent Depouilly lui succède au poste de Country Manager d’Ipsos bva en France, sous la responsabilité de Shane Farrell, CEO EMEA. Afin de renforcer l’alignement entre les marchés, la France rejoint désormais la région EMEA. Dans ses nouvelles fonctions, Laurent Depouilly aura pour priorité de renforcer le positionnement d’Ipsos bva et d’accélérer sa croissance commerciale.

Depuis son arrivée chez Ipsos en 2010, Laurent Depouilly a démontré une forte capacité à transformer les organisations, développer les talents et accélérer la performance. Il a occupé plusieurs fonctions de direction en France avant de rejoindre la Suisse en tant que Country Manager, où il a dirigé avec succès une équipe très internationale et accompagné une amélioration durable de la rentabilité.

Marion-Anne Cattaneo est nommée Country Manager d’Ipsos en Suisse, sous la responsabilité de Shane Farrell, CEO EMEA. Elle sera chargée de piloter les activités sur le marché suisse, en veillant à poursuivre l’accompagnement des clients internationaux tout en diversifiant le pipeline local grâce au développement de comptes basés en Suisse.

Marion-Anne Cattaneo a rejoint le Groupe en 2015 et a construit un parcours riche entre la France et la Suisse. Elle dirige actuellement plusieurs unités d’activité clés, notamment Innovation ainsi que Market Strategy & Understanding. Sa capacité démontrée à générer de la croissance sera un atout majeur pour renforcer l’empreinte locale d’Ipsos et approfondir les relations avec les clients.

« Ces nominations reflètent la force des talents internes d’Ipsos et notre capacité à développer des leaders en mesure de conduire des transformations à grande échelle », déclare Jean Laurent Poitou, Chief Executive Officer d’Ipsos. « Alexandre, Laurent et Marion-Anne apportent chacun une solide expérience de leadership, de fortes capacités d’exécution et une compréhension approfondie de notre activité. Leurs nominations nous permettront d’accélérer le déploiement de notre stratégie Horizons. »

À PROPOS D’IPSOS

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Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SBF 120, Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD).

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