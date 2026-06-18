Laurent-Perrier : Communiqué de mise à disposition

Laurent-Perrier

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

au capital de 22.594.271,80 euros

Siège Social : 32, avenue de Champagne

51150 Tours sur Marne

335 680 096 RCS Reims

COMMUNIQUE

Tours-sur-Marne, le 18 juin 2026,

Le Groupe Laurent-Perrier informe ses actionnaires que le Document d'Enregistrement Universel portant sur les comptes clos le 31 mars 2026, ainsi que les documents préparatoires à son Assemblée Générale sont disponibles :

- sur notre site internet : www.finance-groupelp.com au format PDF et au format ESEF (en XHTML)

Ou



- sur simple demande, dans les conditions légales et réglementaires.

Ce document a également été déposé à l'Autorité des Marchés (AMF) le 18 juin 2026 sous le n°D.26-0432 au format ESEF (en XHTML).

Laurent-Perrier est l’un des rares groupes de maisons de champagne cotés en Bourse, qui soient dédiés exclusivement au champagne et focalisés sur le haut de gamme. Il dispose d’un large portefeuille de produits renommés pour leur qualité, autour des marques

Laurent-Perrier, Salon, Delamotte et Champagne de Castellane.

Code ISIN : FR 0006864484

Bloomberg : LAUR FP

Reuters : LPER.PA



Laurent-Perrier appartient au compartiment B d’Euronext. Indice principal CAC All Shares. Il entre dans la composition des indices EnterNext© PEA-PME 150 et Euronext® FAMILY BUSINESS.

Stéphane Dalyac

Téléphone 03.26.58.91.22

www.finance-groupelp.com



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