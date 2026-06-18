Laurent-Perrier : Communiqué de mise à disposition

Laurent-Perrier
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 22.594.271,80 euros
Siège Social : 32, avenue de Champagne
51150 Tours sur Marne
335 680 096 RCS Reims
COMMUNIQUE
Tours-sur-Marne, le 18 juin 2026,
Le Groupe Laurent-Perrier informe ses actionnaires que le Document d'Enregistrement Universel portant sur les comptes clos le 31 mars 2026, ainsi que les documents préparatoires à son Assemblée Générale sont disponibles :
- sur notre site internet : www.finance-groupelp.com au format PDF et au format ESEF (en XHTML)
Ou
- sur simple demande, dans les conditions légales et réglementaires.
Ce document a également été déposé à l'Autorité des Marchés (AMF) le 18 juin 2026 sous le n°D.26-0432 au format ESEF (en XHTML).
Laurent-Perrier est l’un des rares groupes de maisons de champagne cotés en Bourse, qui soient dédiés exclusivement au champagne et focalisés sur le haut de gamme. Il dispose d’un large portefeuille de produits renommés pour leur qualité, autour des marques
Laurent-Perrier, Salon, Delamotte et Champagne de Castellane.
|Code ISIN : FR 0006864484
Bloomberg : LAUR FP
Reuters : LPER.PA
|Laurent-Perrier appartient au compartiment B d’Euronext. Indice principal CAC All Shares. Il entre dans la composition des indices EnterNext© PEA-PME 150 et Euronext® FAMILY BUSINESS.
Stéphane Dalyac
Téléphone 03.26.58.91.22
www.finance-groupelp.com
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