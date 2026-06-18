Groupe Mare Nostrum - Approbation de l’ensemble des résolutions par l’Assemblée Générale du 16 juin 2026

Approbation de l’ensemble des résolutions

par l’Assemblée Générale du 16 juin 2026

Lyon, le 18 juin 2026 – 8h - Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, a tenu le mardi 16 juin 2026, son Assemblée Générale Mixte à 14H, sous la présidence de Monsieur Nicolas Cuynat, Président Directeur Général.

Lors de cette Assemblée, les actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance totalisaient 5 603 894 actions et 11 206 764 droits de vote, soit un quorum de 73,98%.

Toutes les résolutions proposées ont été adoptées à l’unanimité par l’Assemblée Générale notamment l’approbation des comptes annuels sociaux et consolidés de l’exercice 2025.

Les actionnaires ont également renouvelé leur confiance aux membres du Conseil d’Administration en approuvant le renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Thierry Vignemont pour une période de trois ans.

Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site internet du Groupe dans la rubrique « Information Réglementée ».

A propos de Mare Nostrum :

Depuis près de 20 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement et la formation. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarques dédiée aux PME/ETI. Mare Nostrum est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR.

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