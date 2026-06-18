Saputo conclut la cession d’une participation majoritaire dans ses activités en Argentine

MONTRÉAL, 18 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (TSX : SAP) a annoncé aujourd’hui avoir conclu la vente précédemment annoncée d’une participation de 80 % dans sa Division Produits laitiers (Argentine) à Gloria Foods, la société de portefeuille spécialisée dans les produits laitiers et alimentaires de Grupo Gloria.

Dans le cadre de la clôture de la transaction, Saputo a reçu un produit net d’environ 543 millions de dollars (400 millions de dollars américains) et conserve une participation de 20 % dans l’entreprise.

À la suite de la transaction, la plateforme en Argentine continuera de fabriquer certains produits pour le compte de Saputo, soutenant ainsi le portefeuille de produits de la Société sur ses marchés internationaux.

À propos de Saputo

Saputo, l’un des dix plus grands transformateurs laitiers au monde, produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est un important fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, et un important transformateur laitier en Australie. Aux États-Unis, Saputo est l’un des principaux producteurs de fromage, de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de produits de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et de tartinades laitières. Outre sa gamme de produits laitiers, Saputo produit, met en marché et distribue une gamme de substituts aux produits laitiers. Les produits de Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des marques privées. Saputo inc. est une société ouverte et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ». Suivez les activités de Saputo sur saputo.com ou sur Facebook, Instagram et LinkedIn.

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