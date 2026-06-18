Community Living Toronto publie un document de politique réclamant une réforme innovante des prêts hypothécaires afin d’encourager le logement inclusif

TORONTO, 18 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Community Living Toronto annonce la publication d’un nouveau document intitulé « Power of Place: Living Spaces, Thriving Lives ». Des réformes des systèmes d’habitation et de prêts hypothécaires au Canada y sont proposées. L’objectif est de faire avancer le concept de logement inclusif pour qu’il soit plus facile de créer des communautés où les personnes ayant des troubles du neurodéveloppement (TND) peuvent s’épanouir dans la dignité, l’autonomie et un sentiment d’appartenance.

Au cœur de cette politique se trouvent des recommandations de modernisation des politiques d’assurance prêt hypothécaire de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). On propose qu’un seul prêt hypothécaire puisse s’appliquer à plusieurs unités de condominiums dans un même immeuble. La proposition créerait de nouvelles opportunités pour les modèles de logement inclusif au Canada; les organismes à but non lucratif, les fournisseurs de logements et les partenaires communautaires pourraient acheter et gérer plus efficacement des unités dans un immeuble de condominiums ou immeuble à usages multiples.

Community Living Toronto (CLTO) croit que cette approche pourrait contribuer à créer de nouvelles formes de logement inclusif et faire en sorte que ce soit plus facile pour les organismes à but non lucratif de participer au développement de logements, tout en soutenant les objectifs plus larges du développement de logements et en traitant les défis actuels du marché des condos.

« Un logement sécuritaire et abordable change une vie. Nous avons été témoins de cet impact », a déclaré Brad Saunders, PDG de Community Living Toronto. « Le logement crée une appartenance, il touche à chaque aspect de la vie d’une personne : son indépendance, ses relations et ses opportunités. Nous proposons des solutions pratiques qui permettraient au marché du logement inclusif d’être plus viable sur le plan financier et de s’adapter à l’échelle des collectivités qui sont déjà en voie de construction au Canada. »

Le document met de l’avant les défis à la hausse en matière de logement pour les personnes ayant des troubles du neurodéveloppement, les familles, les personnes âgées et plusieurs autres groupes au Canada. Il identifie également la façon dont les structures financières actuelles de prêts hypothécaires et de condominiums peuvent créer des barrières pour les organismes qui cherchent à développer des logements inclusifs dans des immeubles de condos, particulièrement lorsque plusieurs unités sont requises pour soutenir des modèles de vie communautaire plus inclusifs.

Selon le cadre proposé, une structure hypothécaire unique pour plusieurs unités pourrait réduire la complexité financière, améliorer l’abordabilité et créer une plus grande flexibilité pour les fournisseurs de logements inclusifs au sein d’immeubles de condominiums et d’immeubles à usages multiples.

« Le développement de logements au Canada doit inclure les personnes ayant des troubles du neurodéveloppement », a ajouté Saunders. « Le logement inclusif profite à des communautés entières. Il crée des voisinages plus forts, favorise la connexion sociale et assure que plus de personnes puissent vivre en toute sécurité et en toute indépendance dans les collectivités qu’elles ont choisies ».

Le document examine également l’évolution du développement urbain dans des villes comme Toronto, le marché changeant des condos, une comparaison internationale et le potentiel des communautés verticales inclusives qui combinent le logement, les services de soutien et la vie en communauté dans des immeubles à usages multiples. Les adultes ayant des troubles sont près de deux fois plus susceptibles de vivre des besoins importants en matière de logement que la population générale. Le tout dénote l’importance d’avoir des modèles de logement innovants pour répondre à la demande croissante et créer des communautés où les gens peuvent vivre avec dignité, indépendance et appartenance.

Judy, qui est accompagnée par CLTO et qui vit désormais seule, affirme que son expérience démontre à quel point les espaces de vie inclusifs soigneusement réfléchis peuvent favoriser l’indépendance, les liens sociaux et le sentiment d’appartenance :« Je n’avais pas de maison à moi. J’ai vécu d’un canapé à un autre pendant environ 3 ans avant que Glen (membre du personnel de CLTO) me trouve ce logement. Glen et mes accompagnants m’ont aidée avec plein de choses, comme me procurer des meubles et m’installer. Ils ont été super avec moi. Je m’occupe de mes propres finances, je fais mon propre lavage et ma propre cuisine, et je fais mon ménage. J’aime vivre seule. »

La publication de « Power of Place: Living Spaces, Thriving Lives » invite les instances gouvernementales, les intervenants du secteur de l’habitation, les partenaires communautaires, les familles et les personnes ayant une expérience concrète à avoir des échanges approfondis quant à l’avenir du logement inclusif au Canada.

Au cours des prochains mois, Community Living Toronto continuera à encourager ses partenaires, les décideurs politiques et les parties prenantes à ouvrir la discussion sur les recommandations et les opportunités dont il est question dans le document.

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À propos du document

« Power of Place: Living Spaces, Thriving Lives » est un document de proposition de politique élaboré par Community Living Toronto, proposant des changements aux règles hypothécaires de la SCHL qui permettraient un seul prêt hypothécaire pour plusieurs unités de condos dans un immeuble d’un même développement. La proposition veut faciliter la création de possibilités de logement inclusif pour les organismes à but non lucratif et fournisseurs de logements communautaires pour les personnes ayant des troubles du neurodéveloppement et autres populations sous-desservies.

Pour obtenir plus d’informations ou consulter le document complet, visitez le https://cltoronto.ca/power-of-place-living-spaces-thriving-lives/ ou contactez Community Living Toronto au media@cltoronto.ca .

À propos de Community Living Toronto

Depuis 1948, Community Living Toronto est une source de soutien pour les personnes avec une déficience intellectuelle et leurs familles. Community Living Toronto offre un vaste éventail de services, dont le répit, la planification gérée par la personne, l’aide à l’emploi, l’assistance en milieu de vie et les activités communautaires.

Community Living Toronto est fière de soutenir plus de 4 000 personnes avec une déficience intellectuelle ainsi que leurs familles, et ce, dans plus de 80 endroits de Toronto. Le « mouvement de vie communautaire » a été lancé par des familles qui voulaient que leurs enfants vivent dans la communauté plutôt qu’en institution. Aujourd’hui, Community Living Toronto continue de militer pour les communautés inclusives et de soutenir les droits et les choix des personnes avec une déficience intellectuelle.

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