Stingray annonce un rachat d’actions d’une valeur de 15,4 millions de dollars

MONTRÉAL, 18 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Stingray Inc. (« Stingray » ou la « Société ») (TSX : RAY) a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu un contrat de gré à gré avec CDP Investissements inc., filiale de La Caisse, en vue du rachat aux fins d’annulation de 1 000 000 d’actions à droit de vote subalterne et à droit de vote subalterne variable de Stingray détenues par La Caisse, au prix de 15,40 $ par action, pour une contrepartie totale de 15,4 millions de dollars. Le prix de rachat représente un escompte de 5,1 % par rapport au cours de clôture des actions à la Bourse de Toronto (la « TSX ») le 18 juin 2026 et sera financé au moyen des fonds en caisse de Stingray.

Parallèlement à cette opération de rachat, La Caisse vendra 2 300 000 actions à droit de vote subalterne et à droit de vote subalterne variable de Stingray, soit environ 4,2% des actions à droit de vote subalterne et à droit de vote subalterne variable émises et en circulation de l’entreprise, dans le cadre d’une opération en bloc faisant l’objet d’une prise ferme par la Financière Banque Nationale et Desjardins Marché des capitaux. Les deux transactions découlent du rééquilibrage périodique du portefeuille de La Caisse. La Caisse demeure un actionnaire important de Stingray, détenant près de 10 % des actions à droit de vote subalterne et à droit de vote subalterne variable de Stingray en circulation.

« Le rachat d’actions s’arrime parfaitement avec notre engagement continu à assurer une gestion active du capital et la maximisation de la valeur pour nos actionnaires », a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « Notre bilan sain et notre solide situation financière nous permettent de financer l’opération projetée à l’aide des fonds en caisse tout en maintenant nos cibles de réduction de la dette, ce qui nous donne la souplesse nécessaire pour réaliser des acquisitions stratégiques et investir dans notre croissance future. »

« La Caisse accompagne Stingray dans son développement et la croissance de ses activités depuis son entrée en bourse il y a plus de dix ans. Cette transaction nous permet de monnayer une partie de notre participation, tout en demeurant un partenaire clé du succès et des innovations futures de cette entreprise montréalaise. Le capital ainsi dégagé pourra notamment être réinvesti dans des sociétés québécoises afin d’accélérer leur essor », a affirmé Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec à La Caisse.

Une dispense a été obtenue auprès de l’Autorité des marchés financiers exemptant Stingray des règles sur les offres publiques de rachat prévues dans la législation en valeurs mobilières qui s’appliquent à l’opération de rachat, laquelle sera réalisée à escompte conformément à la dispense.

Le rachat d’actions sera effectué autrement que par l’intermédiaire des installations de la TSX et ne sera pas pris en compte dans le calcul de la limite globale annuelle maximale imposée dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de Stingray qui est en vigueur.

Les renseignements relatifs au rachat d’actions, y compris le nombre d’actions rachetées et le prix de rachat total payé, seront affichés sur SEDAR+, à l’adresse www.sedarplus.ca, après sa réalisation. Stingray ne publiera aucun autre communiqué annonçant la réalisation du rachat d’actions.

À propos de Stingray

Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY), la plus importante société de diffusion numérique sur plateformes connectées au monde, offre un contenu audio et vidéo de qualité inégalée aux consommateurs du monde entier. Pionnière de la diffusion et de la distribution multiplateformes, Stingray propose un vaste portefeuille de contenu numérique qui comprend des milliers de stations audio en direct et de radio, des chaînes télévisées consacrées à la musique, aux concerts et aux documentaires musicaux, des produits de karaoké ainsi que des chaînes d’ambiance et de bien-être. Ses services sont accessibles sur les téléviseurs connectés, les haut-parleurs intelligents, les appareils mobiles, les voitures connectées ainsi que dans les commerces de détail. Atteignant des centaines de millions de consommateurs chaque mois, les produits de Stingray offrent une portée publicitaire exceptionnelle, qui permet aux marques de s’adresser à un public engagé partout dans le monde. Propriétaire de plusieurs marques de renommée mondiale, dont TuneIn, Singing Machine, Stingray Karaoke et Qello Concerts, Stingray doit son succès à son équipe internationale comptant plus de 1 000 employés. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l’information prospective, au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Cette information prospective comprend, sans limitation, les énoncés concernant la clôture de l’opération de rachat et les avantages qu’on prévoit en tirer. Bien que la Société estime que les attentes indiquées dans l’information prospective sont raisonnables, cette information comporte des risques et des incertitudes et est fondée sur les renseignements dont la Société dispose à l’heure actuelle. De par sa nature, cette information est assujettie à des risques et incertitudes inhérents qui peuvent être d’ordre général ou particulier. Divers facteurs importants, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Stingray, ont une incidence sur les activités, la performance et les résultats de Stingray et de son entreprise et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes exprimées dans l’information prospective. On reconnaît l’information prospective à l’emploi de mots et d’expressions comme « pouvoir », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer », « prévoir », « planifier », « croire », « continuer » et d’autres expressions semblables ou la forme négative de ces expressions, ainsi qu’à l’utilisation du futur et du conditionnel, y compris les renvois à des hypothèses. Toutefois, il est à noter que l’information prospective ne contient pas toujours ces mots ou expressions. Des renseignements supplémentaires sur les risques et incertitudes qui ont une incidence sur les activités de Stingray figurent sous la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de Stingray pour l’exercice clos le 31 mars 2025, que l’on peut consulter sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca. Par conséquent, toute l’information prospective figurant dans les présentes est visée par la mise en garde qui précède, et rien ne garantit que les résultats ou les événements auxquels Stingray s’attend se réaliseront ou, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les incidences ou les effets prévus sur l’entreprise, la situation financière ou les résultats d’exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne commande une autre interprétation, l’information prospective figurant dans les présentes est donnée en date des présentes, et Stingray ne s’engage nullement à la mettre à jour ou à la modifier, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, sauf dans la mesure où la législation applicable l’exige.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Mathieu Péloquin, CPA

Vice-président principal, Marketing et communications

Groupe Stingray Inc.

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